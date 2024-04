A Szabó Bence, Furkó Kálmán könnyűsúlyú magyar páros ezüstérmesként végzett a Szegeden zajló Európa-bajnokságon, amellyel párhuzamosan kontinentális olimpiai kvalifikációs és parakvalifikációs versenyt is rendeznek a Maty-éren. Az egység ezzel egyben lezártnak tekinti válogatottbéli karrierjét.

A pénteki helyosztón a magyar egység 7:28.07 perces idővel a második lett az osztrákok (7:13.42 p) mögött, de a moldávok (7:40.07) előtt. Miután a számra csupán három hajó nevezett, az már a regatta elején biztossá vált, hogy a dobogón végeznek a korábban már Európa-bajnoki címet, illetve világbajnoki ezüstérmet is szerzett magyarok.

Az érintett magyarokat egy nappal ezelőtt meglepte a számukra eddig ismeretlen osztrák hajó ereje és gyorsasága, a döntőre úgy készültek: valami váratlant kell előhúzniuk a tarsolyból, ha aranyérmet szeretnének. Márpedig Szegeden, hazai pályán és közönség előtt azzal terveztek.

A finálé első ötszáz méterén azonnal élre törtek az új beszállóként rögtön favoritnak tűnő osztrákok, őket egy hajóval követték a moldávok, majd további egy hajóval a magyarok.

Ezer méternél nőtt az élen haladó osztrákok előnye, miközben a moldávok kezdtek lemaradni, a magyarok meg feljöttek, és ki-ki meccset vívott a két egység. 1500 méterhez érve az osztrákok 45 méterrel és közel 10 másodperccel haladtak a magyarok előtt, akik a moldávokat pedig lerázták. A hajrára próbált finiselni a magyar hajó, de az osztrákok fölényes előnye bőven kitartott a célig.

Az osztrákok végül 7:11.59 perces időeredménnyel győztek a magyarok (7:20.75 p) és a moldávok (7:33.8 p) előtt. A döntő után Furkó Kálmán elmondta: szerettek volna nyerni, de végül ugyanaz történt a versenyükben, mint a tegnapi pályaosztón, de amíg akkor az osztrákok meg tudták őket lepni, ma már ez inkább a papírforma igazolása volt csupán részükről. Röviden még annyit jegyzett ehhez meg: közös pályafutásuk utolsó nemzetközi versenyén vettek részt.

De így is tudunk örülni ennek az ezüstéremnek, mert amikor elkezdtük az evezést, illetve együtt a közös munkát, akkor gondolni sem mertünk arra, hogy ilyen lehet a vége, hazai közönség előtt egy Eb-éremmel, egy olyan döntő után, amelybe minden tőlünk telhetőt beleadtunk.

Szabó Bence hozzátette: tíz éve erről szól az életük, pár hónapja pedig már foglalkoztatta őket a gondolat, hogy ez lesz az egység utolsó nemzetközi állomása.

Ilyen közönség előtt, ilyen környezetben feledhetetlen pillanatok ezek számunkra.

A versennyel kapcsolatban elmondta: a tegnapi pályaosztó után az osztrákok már semmilyen meglepetéssel nem szolgáltak számukra, nem úgy a moldávok, akik váratlanul sokáig tartották magukat, valamint a lépést velük, de azért a hajrában sikerült lerázniuk őket.

A jövőre vonatkozó elhatározásukról annyit mondtak:

az nem eredményfüggő volt, több tényező is közrejátszott abban, hogy a jövőben már nem vállalják a válogatottsággal járó pluszmunkát.

Kiemelték: mivel a párizsi olimpiát követően már nem lesz az ötkarikás programban könnyűsúlyú szám, így részükről nem volt értelme a folytatásnak, tehát részben kényszerűségből hozták meg ezt a döntésüket. Szabó Bence rövid pihenés után a sporton kívüli civil életre próbál meg fókuszálni, de az evezésről nem akar végleg lemondani. Furkó Kálmán szintén úgy fogalmazott, hogy fiatalként még szükségét érzi a rendszeres sportolásnak, amelybe hazai versenyek bőven beleférhetnek, ő viszont a sportban és a sportágban képzeli el magát a jövőben. Már eddig is részmunkaidős testnevelőként dolgozott, a jövőben pedig evezősöknél is szeretne munkát vállalni, most végzi hozzá a szükséges edzői tanulmányokat.

Szombati délutáni döntőjükre magyar részről alaphangot Bácskai Máté teremtett, aki egypárban a C/D elődöntős futamában harmadik lett, és így majd a 13–18. helyért küzdhet a vasárnapi zárónapon. A férfi négypár Gerei Tamás, Koncsik Dominik, Ács Kristóf, Ujhelyi Mihály összeállításban a B döntőben a negyedik helyen végzett, így összesítésben a 10. helyen zárta a kontinensviadalt.



Az olimpiai és paralimpiai kvalifikációs versengésben öt számban rendeztek futamot, ezekben egyedül a női egypárban volt magyar érintettség. A magyar induló, Gadányi Zoltána megnyerte a B döntőt, így összesítésben hetedik helyen zárt, és készülhet ezzel a lendülettel a három hét múlva esedékes luzerni kvótaversenyre, ahol az utolsó párizsi helyeket osztják ki a sportágban.

Az evezősöknél 14 versenyszám szerepel az olimpiai programban, és 502 sportoló utazhat az ötkarikás játékokra. Szegeden egypárban három-három, a könnyűsúlyú kétpárokban két-két kvótát osztanak ki, a paralimpiai számokkal együtt összesen tizenhármat.

Magyar részről a vasárnapi zárónapon férfi egypárban Pétervári-Molnár Bendegúz, a női kétpárban Bene Dorottya és Szili Dorina, míg PR1 egypárban a paraevezős Pető Zsolt lesz érdekelt az A döntőben, és lehet nekik szurkolni.

Valamint több magyar egységnek, amelyek az Eb A, B és C döntőiben állnak rajthoz. Férfi könnyűsúlyú egypárban Galambos Péter szintén érmes reményekkel várja a zárónapot.

Szombaton gyönyörű, sportolásra tökéletes körülmények várták az evezősöket és a nézőket. Tekintettel az előző két naphoz képest jóval barátságosabb időjárásra, valamint a hétvégére, sokkal népesebb volt a lelátó és környéke, mint csütörtökön és pénteken. Bár utóbbira már azért annyira nem lehetett panasz, és az ergométeres diákolimpia mintegy négyszáz lelkes résztvevőjét amúgy sem zavarta semmi.

Betétprogramból szombaton sem volt hiány, amikor az 500 méteres távra meghirdetett egyetemi nyolcasok mérték össze magukat. A Gránit-kupáért kiírt külön versenyre nyolc hajó nevezett, és végül a BME nyert magabiztos versenyzéssel, több mint egy hajóhosszal.