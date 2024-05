Tovább remekel a brit Formula-4-ben újonc fiatal magyar versenyző

Három top tízes eredménnyel és az újoncok értékelésében két dobogós helyezéssel fejezte be élete második versenyhétvégéjét Molnár Martin a brit Formula–4-ben. A Virtuosi Racing magyar pilótája emellett ismét csapata legjobbjának bizonyult.

A Donington Parkban rendezett szezonnyitó után Brands Hatch-ben folytatódott a brit Formula–4-es bajnokság idei szezonja, a mezőnyben egyedüli magyarként Molnár Martinnal. A 15 esztendős versenyző ezúttal az összes versenyt befejezte – az időjárás most nem szólt közbe, így mindhárom futamot meg tudták tartani –, sőt, kétszer az újoncok értékelésének dobogójára is felállhatott, és mindháromszor a top tízben végzett. Ezzel az időmérőn és az összes versenyen ő bizonyult a Virtuosi Racing legjobbjának – számolt be a történtekről a versenyző csapatának honlapja.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője az időmérő edzésen a 13. időt autózta, és ha egy kicsit szerencsésebb, és 12 ezredmásodperccel jobb kört ér el, a 12. idővel megszerezte volna a fordított rajtrácsos második futam pole pozícióját.

Az első versenyt a 11. helyről kezdte, mivel itt az időmérőn elért második leggyorsabb körök alapján alakul ki a rajtrács, és végül a 9., azaz pontszerző pozícióban, a harmadik legjobb újoncként fejezte be. Ezután vasárnap még két verseny várt az ezen a hétvégén a ZalaZone AutomotiveProving Ground/Hungary támogatását is élvező sportolóra. Az elsőn ismét sikerült javítania, és újabb top tízes eredményt ért el, majd a másodikon újfent előre lépett, és végül másodszor is felállhatott az újoncok dobogójának harmadik fokára.

„A vasárnapi első futamon jobban rajtoltam, mint a szombatin, de egy versenyző ismét lefulladt előttem. Ezután a második kanyarban kicsit nekem koccantak, a mögöttem levőnek pedig fékeznie kellett, így őt eltalálták hátulról, ami miatt beküldték a biztonsági autót. Akárcsak az első versenyen, most is elég sok időt töltöttünk mögötte, de az újraindítás ezúttal jobban sikerült. A folytatásban végig nagyon közel haladtam az előttem levőhöz, de mint kiderült, ezen a pályán nagyon nehéz előzni, és a turbulens levegő is nagyban ront a hátul haladó tapadásán, így az egyetlen, amit tehettem, hogy hiba nélkül végigmegyek, és behozom az autót a 10. helyen” – értékelt Molnár Martin.

A hétvége zárófutamán a magyar versenyző minden addiginál jobb rajtot vett, végül pedig újfent a 10. helyen ért be, ismét a harmadik legjobb újoncként.

Már Doningtonban is benne volt az újoncdobogó, és érződött, hogy ott a helyünk, most pedig kétszer is összejött. Az egész hétvégén a harmadik futamon rajtoltam a legjobban, nem pörögtek ki a kerekeim, nagyon jól kaptam el az indulást. Később sajnos eléggé elfékeztem az egyik gumit, ezután pedig több alkalommal is blokkolt az a kerekem, így többnyire a védekezésre figyeltem. Az eredmények szempontjából jó hétvégét zártunk.

Molnár Martin pozitívumként értékelte, hogy mind a rajtokban, mind a gumimelegítésben, mind a versenyszituációk kezelésében fejlődtek.

„Elsőre sem volt baj velük, de a tapasztalattal minden egyre zökkenőmentesebbé válik, a következő futamokon pedig még jobb lesz.”

Molnár Martin a hétvégi eredményeinek köszönhetően az összetett 13. helyére kapaszkodott fel, az újoncok értékelésében pedig az ötödik helyen áll. A brit Formula–4 mezőnye legközelebb május 25-én és 26-án, Snettertonban versenyez.

A 2024-es brit F4-es idény: