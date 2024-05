Rekordszámú nevező és gyászszalag a Balaton évadnyitó vitorlásversenyén

A balatonfüredi Vitorlás téren tartott ünnepséggel indult a hivatalos balatoni szezon, a korábbi évekhez hasonlóan megkoszorúzták a tavat a „korelnök” Kishamis fedélzetéről, a Himnusz hangjaira vonták fel vitorláikat a füredi móló mellett felsorakozott klasszikus hajók – írta beszámolójában a magyar szövetség (MVSZ) honlapján.

„Az idei év több tekintetben is mérföldkő, amellett, hogy csaknem kerek évszámhoz értünk, ez az ünnepség a magyar vitorlázás fennállásának talán legizgalmasabb évadjának megnyitója, közös álmainkról most talán ennyi is elegendő. Az őszi tisztújítás erős értékválasztás lehet a közös életünkben” – mondta a vitorlabontón Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elnöke.

„És sajnos mérföldkő abban tekintetben is, hogy be kell töltenünk azt az űrt, amit az egyik legerősebb kohézióteremtő társunk távozása hagyott.”

Minden hajó fekete gyászszalagot kötött fel

Idén más volt az évad nyitása, mint eddig bármikor. Soponyai Gézára emlékezve a szervező magyar szövetség megváltoztatta a régóta változatlan rajteljárást: a Soponyai Géza által épített NAU-hajók, valamint az 50-es cirkálók (amely osztály újbóli életre keltésében elvitathatatlan a szerepe) a hivatalos 12 órás rajt előtt, 11.45 órakor vágtak neki az évadnyitó regattának.

A Sopi-hajók rajtját követően a többi egység számára szekcionált rajttal vette kezdetét a végig gyenge szélben zajlott verseny, majd a mezőny kettévált, sokan a déli part, illetve vízközép felé vették az irányt, kevesebben az északi partot preferálták a kezdetekben még 5 csomóval fújó, majd 2-3 csomósra mérséklődő keleti- északkelti szélben. Az első, alsóörsi pályajelnél kiderült, hogy a déli part volt a nyerő, az első helyen ugyanis a jobbra nyitó Avatar II. – amelyet Soponyai Hunor kormányzott és eredeti legénységével vitorlázott – vette elsőnek az ugyancsak délről érkező Prospex-Delta nagykatamarán előtt.

A fokozatosan gyengülő szélben a magas árbocokkal még stabilan haladtak a nagyobb hajók, de Szalontai Tamás versenyvezető úgy döntött, hogy az egytestű hajók számára pályarövidítést rendel el és a tihanyi kapunál befuttatja őket. Így az időközben inkább déliesre fordult, de továbbra is gyenge szélben a végig nagyon elől vitorlázó Avatar végül az utolsó 100 méteren a Principessa mögé szorult, a harmadik helyet a Lola szerezte meg.

A katamaránok teljes kört mentek, a végjáték náluk is szoros és fordulatos volt, alapvetően – a verseny elején az északi oldalon beszorult – RSM vezetett, de a befutó előtt szinte tízméterenként változott a helyzet, a Litkey Farkas kormányozta Process Solutions és a Petrányi Zoltán az AUDAX Djangóval felváltva haladtak a második-harmadik helyen. Végül Litkeyék futottak be másodikként.

Látszott hogy mind a két oldala működött a pályának, időnként a szélirányok meg az apróbb szélváltozások befolyásolták hogy melyik lesz jó, nehéz volt előre kitalálni. Kellett szerencse is ahhoz, hogy győzelemmel végződjön számunkra a verseny

– nyilatkozta a győztes hajó kormányosa, Vándor Róbert.