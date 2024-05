Szakmai elismerést kapott az Index sportrovata

Az elismerést Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, valamint Dénes Tamás, a szervezet főtitkára adta át. Utóbbi a kollektív kitüntetéssel kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy

hasonlóra eddig ritkán volt példa a szakmai elismerések történetében.

Először a Magyar Rádió sportosztálya érdemelte ki az évtizedeken át klasszikus hétvégi sportprogramnak számító legendás műsorral, a Körkapcsolással, az élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzések élő lekövetésével.

Társai képviseletében a díjat Krasz Emil rovatvezető vette át, aki beszédét azzal kezdte, hogy közéleti lap révén a rovat létszáma nem vetekszik azokéval, akik kizárólag a sportvilág híreiben élik mindennapjaikat, azonban a napi történések, események lekövetésében, valamint a témák frissességben, színességében és mélységében még velük is igyekeznek felvenni a versenyt, így szolgálva ki az olvasóikat.

Krasz Emil kiemelte: ehhez a rovat tagjainak lelkesedése, elhivatottsága és szakmai hozzáértése jelenti a biztos alapot. Hozzátette: az összképet tekintve mindez persze aligha működhetne ilyen színvonalon, ha a lap kollektívája szinte kivétel nélkül ne érezné szintén magáénak ilyen-olyan mértékben és módon a sportot. Van, akivel teakonyhában, esetleg az egy légterű szerkesztőség folyosóján az előző napi válogatott vagy Bajnokok Ligája futballmeccsről lehet beszélgetni, mással a kézilabdáról, jégkorongról, olimpiához kapcsolódó hírekről, megint mással pedig akár saját szabadidős, amatőr sportaktivitásáról.

„A sportrovat összes tagja pályázott idén nívódíjra, akadt benne egyéni és csoportos produkció, illetve műfajilag is a lehető legszélesebb skálán mozogtunk. Kezdve az interjútól a riporton, a véleménycikken át az atlétikai világbajnokság öt versenyszámát bemutató videós, vagy éppen a fiatal tehetséges sportolókat bemutató sorozatunkig. A díjat végül utóbbival érdemeltük ki. Csapategységünket kovácsolja még erősebbé, hogy most nem egyénileg, hanem rovatként érdemeltünk kitüntetést, ennek értékét pedig emeli, hogy a szakma, közvetlen kollégáink ismerték el munkánk mennyiségét és színvonalát.”

Az Index főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán így fogalmazott a sportrovat sikere után:



„Nagyon büszkék vagyunk erre a szakmai elismerésre. Az elmúlt években már több kollégánk kapott komoly díjat, most az Index egyik rovatát, vagyis egy egész közösség munkáját jutalmazták a szakmabeliek. Éppen ezért ez a díj az Index elmúlt 3-4 évének egyik legjelentősebb szakmai elismerése. A kitüntetés értékét növeli, hogy idén még előttünk áll a labdarúgó-Európa-bajnokság és a párizsi olimpia is, amelyet a most elismert csapat irányításával egy piacvezető portáltól elvárható magas színvonalon hozunk el olvasóinknak.”

A díjnyertes pályázatban szereplő cikkek:

Fortuna tárt karokkal várta, Kolonics helyébe képzelte magát – Kiss Ágnes

Biológiai csoda az új Egerszegi, a magyar úszósport legnagyobb ígérete – Jackl Vivien

Még az apukája kísérgeti a 17 éves világ- és Európa-bajnokot – Hajdú Kata

Edzője, klubtársa a világ legjobbja, talán egyszer ő is az lesz – Sárkány Zalán

A magyar legenda gyermekei a garázsban találkoztak sportörökségükkel – Kropkó Márta és Kropkó Márton

Kézisnek indult, de vívóként vár kivételes karrier a magyar reménységre – Pelle Domonkos

A magyar testvérpár Franciaországban másolná Szoboszlai példáját – Kade Zsombor és Kade Zalán

A Los Angeles-i olimpia és a profi karrier az álma a sporttörténelmet író magyar fiatalnak – Endrefi Zalán