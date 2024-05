A kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, Tom Hanks is a helyszínen, Birminghamben követte hétfőn este az Aston Villa és a Liverpool mérkőzését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójában.

Hétfőn este Tom Hankset is kiszúrták az Aston Villa és a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool közötti Premier League-meccsen – számolt be a Sky Sports Football.

Azt hihetnénk, hogy Tom Hanks számára az Oscar-gála az év legjobban várt eseménye, de az angliai utazások is nagy izgalommal töltik el őt, mivel ilyenkor nézheti meg élőben szeretett csapata, az Aston Villa meccseit.

Tom Hankset hétfőn este azután kapták lencsevégre, hogy megérkezett a Villa Parkba.

Ez a szerelem eredője

Tom Hanks 2019-ben James Corden Late Late Show című műsorában osztotta meg azt a vicces történetet, ami miatt Aston Villa-szurkoló lett.

Elmondta, hogy amikor először járt az Egyesült Királyságban, épp jetlaggel küzdött, és akkor ébredt fel, amikor még mindenki aludt. Mivel nem volt más dolga, bekapcsolta a tévét, és a BBC-n megnézte a futballeredményeket. Amikor sorolták a csapatokat, nem értette, hogy hol vannak ezek a városok és klubok, és amikor bemondták, hogy Aston Villa, azt gondolta, hogy egy nyaralóhelyről van szó.

Azt gondoltam, hogy micsoda szép nyaralóhely! Aston Villa. (…) És kiderült, hogy Birminghamben van

– mesélte, és hozzátette, hogy azóta is elkötelezett Aston Villa-szurkoló.

„Egyszer láttam őket játszani egy barátságos meccsen az Egyesült Államokban, szóval igen, szurkolok nekik” – jegyezte még meg Tom Hanks.