A tavalyi siker után visszatér Budapestre a fiatalok kedvencévé vált nemzetközi fesztivál

Másodszorra is megrendezésre kerül a Sneakerness Budapest, amely az év nemzetközi és hazai vendégeket felsorakoztató sneaker, és streatwear eseménye. 2024. november 2-3-án a Millenáris B épületét ismét külföldi és hazai fiatalok streetwear, sneaker vállalkozásai és márkái lepik el 200 asztallal, kísérve ezt élménydús programokkal, és alkalmi vételekkel.

A 2023-as Sneakerness Budapest, két napos fesztivál az év meglepetés eseménye lett a közvélemény szemében a visszajelzések alapján a Millenárison – 6400 látogató távozhatott az eseményről egy-egy steallel, vagy egy zseniális hétvégi élményével. A drága cipők kulisszái között idén is, 2024. november 2-3-án ritkaságok, alkalmi vételek, családi programok, sport, kerekasztalbeszélgetések, hazai sztár rapperek, és nemzetközi vendégek jelenlétének élményei dominálnak majd. Az esemény főszervezője, Trunk Tamás Idén ikonikus nemzetközi sneaker- és branding világból ismert szereplők mellett különböző, fiatalok számára érdekes nemzetközi vendégeket is elhoz.

Lester Nowhere-rel már megegyeztem, ő Kanye West legújabb albumán producer, a King című dalé. Nagyon sok fiatal csinál zenét, rappel, így kérdezhetnek, inspirálódhatnak egy zseniális produceri történetből

– mondta a liszensztulajdonos szervező, hozzátéve, hogy a nemzetközi vendégek belejelentése még csak most indul. Idén a fokozott érdeklődés már most látszik a kereskedői és partneri aktivitásokból és a jegyvásárlásokból – avat be a háttérinformációkba Trunk Tamás.

Fotó: Trunk Tamás Sneakerness Budapest

Bár csak a sneaker eladók asztalainak kulisszájáért érdemes ellátogatni a 2024-es Sneakerness Budapestre, asztalsorok kígyóznak fiatalokkal és áruikkal a Millenáris B épületében, ez az esemény azonban már nem csak két nap sneakerekkel. A fiatalok számára meghatározó kultúrák szereplői jelen lesznek, „current culture”, közösségi média hősökkel és az utcai kultúra hőseivel, rapperekkel, sportolókkal.