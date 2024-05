Szenzációs hétvégén van túl az Alpok-Adria Kupa Stock 1000-es kategóriájában Számadó Máté. A gyorsasági motorversenyző hétfőn ült először a Lévai Károly által biztosított Suzukin, hétvégén aztán kétszer is dobogóra állhatott vele Rijekában. Az Alpok-Adria- és az Európa-kupa ezüst- és bronzérme mellé ráadásul a magyar bajnoki forduló első helyét is behúzta mindkét versenyben.

„Sűrű, de álomszerű napok voltak – értékelte a Career Brand Management érdeklődésére az Automotodrom Grobnikon futott hétvégét Számadó Máté. – Múlt hétfőn és kedden teszteltem először a motort a Slovakia Ringen. Egy ennyire rövid felkészülés messze nem optimális, viszont úgy érzem, ehhez mérten sikerült kihoznom a versenyhétvégéből a maximumot. Nagyon jól éreztem magamat a motoron. Örülök, hogy ennyire jól sikerült beállítani, és így kifejezetten otthonosan éreztem magam a nyeregben már péntektől. Külső elvárások nem nagyon voltak a hétvégére így, hogy csak most ültem fel a motorra – saját magammal szemben azonban megfogalmaztam célként egy dobogót. Az első versenynapon a második, a másodikon a harmadik hely jött össze az Alpok-Adria Stock 1000-es kategóriájában és az Európa-kupában is.”

A Grobnik kifejezetten technikás pálya hírében áll, így a gyors adaptáció létfontosságú volt Máté számára.

„Tényleg mindenféle kanyar megtalálható itt, egy részük kifejezetten gyors kombináció, és akad beláthatatlan része is a pályának. Olyan kanyar, ahol nem látod, így helyette tudnod kell, hogy hova fogsz érkezni, és hogy milyen íven fogsz menni, hogy gyors legyél. Ehhez jöttek még a versenymotor jelentette kihívások: 2023-hoz képest ez egy egészen nagy váltás, azzal együtt, hogy tavaly már volt egy hatszázas versenyem egy Kawasakival, és kipróbáltam ugyanabban a kategóriában egy Ducatit, valamint a Triumphot is. Így egy nagyon kevés ráhangolódással kellett ugranom két szintet, mert teljes szezonom a középső géposztályban nem volt. Az 1000-es kategória ezzel együtt is nagy lépcsőfok tavalyhoz képest: éreztem is az első futamon, hogy a fizikális tűrőképességemet most még alaposan próbára teszi. Ezen dolgoznom kell még a következő hétvégéig. Elég, ha csak arra gondolunk, eddig 140-145 kilós, 50 lóerős motorokkal versenyeztem, ez a mostani Suzuki pedig 180 kilogramm felett van, és 200 lóerőnél is erősebb.”

„Rendkívül esemény- és élménydús hétvége volt, rengeteg hasznos tapasztalattal. Lehetett volna talán egy picivel jobb is még, biztos vagyok benne, hogy a jövőben még jobban összecsiszolódunk ezzel a motorral, és akkor a beállításokon is tudunk még finomítani. Összességében jól muzsikált a Suzuki és én is Rijekában” – összegezte a versenyhétvégét Számadó Máté.