A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet – megszólalt Suhajda Szilárd felesége az egy éve meghalt hegymászóról

A mai napig nincs magyar hegymászó, aki pótlólagos oxigén és serpák segítsége nélkül olyan magasra jutott volna, mint Suhajda Szilárd 2023-ban. Egy éve ilyenkor adta fel a legjobb nepáli hegyi vezetőkből összeállított keresőcsapat a keresését a Mount Everesten, ekkor már biztosak voltak abban, hogy Suhajda Szilárd nem él. Felesége, Legindi Tímea az évforduló alkalmából közzétett egy összefoglaló írást, és arról is beszámolt, hol tart most a gyászfeldolgozásban.

Suhajda Szilárd tavaly május 23-án adott utoljára életjelet magáról, amikor elindult, hogy megmássza a Mount Everest 8848 méteres csúcsát, mégpedig pótlólagos oxigén használata nélkül. A hegymászó felkutatásával pontosan egy évvel ezelőtt, május 27-én hagyott fel a legjobb nepáli hegyi vezetőkből összeállított keresőcsapat. A tragikus évforduló alkalmából Suhajda Szilárd felesége, Legindi Tímea – aki az expedíció kommunikációs felelőse is volt – egy részletes visszatekintést tett közzé a hegymászó közösségi oldalán.

A hegymászó felesége mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy Suhajda Szilárd volt az egyik legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó, ezért reális célként tűzte ki pótlólagos oxigén használata és magashegyi teherhordók támogatása nélkül elérni a Mount Everest csúcsát.

Fagyási sérülések és magashegyi betegség jelei látszódtak rajta

Tímea időrendi sorrendben vette végig az eseményeket onnantól kezdve, hogy Suhajda Szilárdot elkezdték keresni azon a helyen, ahol utoljára látták, vagyis a Hillary-lépcső környékén. Ott, egy másik expedíció serpája arról számolt be, hogy amikor elhaladtak mellette, életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és vélhetően magashegyi betegség jelei látszottak rajta. Hogy akkor miért nem tudtak segíteni rajta, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Szilárd nyomát, mindhiába, ezért az esti órákban a hazai csapat megállapodott a Szilárd alaptábori hátterét biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni olyan magasságba, ahonnan láthatják Szilárdot.

Ezzel egy időben három kipihent és profi serpa indult el Szilárdért. A neves olasz hegymászó és helikopterpilóta, Simone Moro vitte őket a gépével Katmanduból a 2-es táborba. Ők május 27-én hajnalban felértek arra a helyre, ahol a bajba került hegymászót utoljára látták, mivel a hegymászó már nem volt ott, elkezdték szisztematikusan átkutatni a területet, a lehetséges esésvonallal együtt.

Mivel eredménytelen volt a kutatás, a háttércsapattal történt egyeztetést követően közösen úgy döntöttek, hogy a keresést berekesztik. Május 28-án még egy utolsó helikopteres repülést végeztek a hegy 2-es tábor feletti oldalának átkutatására.

Az Everest palack nélküli megmászására valóban reális esélye volt Suhajda Szilrádnak, aki 2014-ben megmászta a 8051 méteres Broad Peaket, 2019-ben első és máig egyetlen magyarként a 8611 méteres K2-t, 2022-ben pedig a 8516 méteres Lhoce csúcsát érte el pótlólagos oxigén használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül.

A Mount Everesten a nyomkövetője alapján mért 8795 méteres elért magassággal a magyarok közül Suhajda Szilárd jutott a legmagasabbra palack és serpák nélkül.

Az Everest palack nélküli sikeres megmászásának aránya jelenleg kevesebb mint két százalék, még kisebb azoknak a mászóknak az aránya, akik serpaasszisztenciát sem vettek igénybe.

„A gyász nem múlik el”

Legindi Tímea nemcsak Suhajda Szilárd utolsó expedíciójának tragikus végpontjait szedte csokorba, de a férje halála okozta űrről is megosztotta gondolatait.

A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet. Az elmúlt napokban különösen sokat gondolkoztam azon, hogy az elmúlt egy év lassan vagy gyorsan telt el, de nem tudok egyértelműen az egyik vagy a másik mellett dönteni

– írta a hegymászó felesége.

Tímea, mint írta, az elmúlt egy évben igyekezett minél több programot szervezni a hegymászóval közös kisfiukkal, Somával, továbbá lefutotta élete első maratonját is. A hegymászó felesége előadásokat is tart Krízisben is erősödni címmel, Erdélyben pedig az expedíciózás háttérélményeiről mesélt.

Azt mondja, jó érzés, hogy az előadásaival erőt adhat másoknak, de neki is segít a gyászfeldolgozásban. „De ez nem azt jelenti, hogy nekem könnyű, mert egyáltalán nem.”

Hiszem azt, hogy minden nehéz helyzet lehetőséget ad a fejlődésre, akármennyire is fájdalmas

– mondta Legindi Tímea.

Suhajda Szilárd felesége néhány hónapja először adott interjút, és arról beszélt, hogy önmagát továbbra sem Suhajda Szilárd özvegyének, hanem feleségének tartja, továbbá elmondta azt is, hogy miért hallgatott férje halála után sok hónapon át. Korábban azt is közölte, hogy ápolni fogják emlékét, többek közt naptárat készítenek, és akár könyvet is kiadhatnak majd a hegymászó írásaiból, naplóbejegyzéseiből.

Tímea nemrég azt is kifejtette, hogy miért nem szeretné, ha Szilárd holttestét lehoznák a hegyről.