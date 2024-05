Az olimpiai bajnok nem engedné, hogy párizsi indulóink a hazai Eb-n részt vegyenek

Az ördög soha nem alszik

Azok az öttusázók, akik élnek-halnak a versenyzésért és jól kezelik a sorozatterheléseket, kiélvezhetik az elkövetkezendő hetek nem akármilyen kihívásait. Június 9-én világbajnokság kezdődik Csengcsouban, a tízmilliós kínai városban, amelyet rövid pihenő után a július 8-án rajtoló budapesti Európa-bajnokság követ a BOK csarnokban, annak környékén, valamint egy külső színhelyen, pontosan egy hónappal később pedig már a várva várt párizsi olimpia kerül az érdeklődés középpontjába. Ki ne tudná, hogy augusztus 8 és 11 között a világszerte ismert Versailles-i Kastély parkjában nem csak az 1912 óta olimpiai sportág díszelőadása következik, hanem a lovas versenyszám szomorú hattyúdala is.

Martinek János, egyszemélyben a férfi és a női válogatott szövetségi kapitánya, aki a világbajnokság előtt úgy nyilatkozott az SzPress Hírszolgálatnak, hogy az ördög soha nem alszik, következésképpen meglepetésekre is fel kell készülni az olimpiai kvótaszerzés utolsó lehetőségét biztosító versenyen.

„Vérre menő küzdelemre számítok, aminek az első percétől a legutolsóig észnél kell lenni, foggal-körömmel harcolni, és akkor se udvariaskodni, ha az ellenfél valamiértelterül a páston” – hangsúlyozta a kétszeres olimpiai bajnok és négyszeres világbajnoki aranyérmes.

Harcias vezényszójával a szöuli olimpiai játékok hőse arra a momentumra célzott, amikor néhány napja az ankarai Világkupa döntőben a végső győztes Bőhm Csaba megkegyelmezett az előtte összerogyó mexikói ellenfelének, aki felpattant, majd szemtelen találatot vitt be a túlságosan jószívű, amúgy a hite szerint is jólelkű magyar favoritnak.

A magyar kvótások sem érezhetik teljes biztonságban magukat

Martinek szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy éppen a két magyar kvótás, Gulyás Michelle és Bőhm Csaba álma ne teljesülne, ráadásul úgy, hogy a világbajnokságon mindkét nem versenyében két–két magyar is jobbnak bizonyulna náluk, mi több, mégérmet is szerezne.

Minden eshetőséget számba vettem, jót és rosszat is dokumentáltam, bármi is lesz a sorrend Csengcsouban, nekem csak be kell helyettesítenem a táblázatomban a helyezési számokat a nevekkel. Én ugyan csak javasolni fogok, de az a tapasztalatom, hogy hallgatni szoktak rám a szakmai bizottságban, akkor pedig az elnökségnek aligha lesz ellenvetése. A junior világbajnok Bőhm Csaba idén a kiegyensúlyozottság megtestesítőjeként haladt előre, ezért magabiztos is lehet a rajt előtt. A korábban már világbajnoki ezüst- és bronzérmes Gulyás ugyanakkor a kairói Világkupa verseny megnyerése után a budapesti fordulóban tizedik lett, az ankarai döntőben pedig csak tizennegyedik, ezt bizonyára feledtetni szeretné Kínában

– folytatta Martinek, aki nagyon reméli, hogy a válogatott tagjai épen és jó egészségesben térnek majd haza Ázsiából.

Igazolt hiányzás a budapesti Európa-bajnokságról

A szövetségi kapitányként nyolcadik éve szolgáló Martinek nem titkolja, hogy ha csak rajta múlik, az olimpiai szereplést kiérdemlő válogatott öttusázók nem állnak rajthoz, így csak külső szemlélők lesznek a budapesti Európa-bajnokságon, mert egy hónappal a párizsi olimpia előtt nincs szükségük erre a versenyre.

„Jobban járnak, ha az olimpiai kihívásra összpontosítanak, hiszen már se nem javíthatnak, se nem ronthatnak az esélyeiken, de ha mégis rajthoz állnának, még balszerencse is érheti őket, mert mint mondtam, az öttusában mindig ott lopakodik a versenyzők háta mögött az ördög. Én is bánkódom majd, amikor Párizsban az utolsó lovas is lekocog a pályáról, mert ez egy korszak végét jelenti. Igyekszem sokkal inkább a céljainkra összpontosítani, és úgy kormányozni, ahogy kell. Abban a reményben vonulunk majd fel az olimpián, hogy a négy kiválasztott versenyzőnk igazi magyar virtussal rukkolhat elő, azokra az időkre emlékeztetve, amikor a magyar öttusázókra mindenki felnézett, a kérdés csak az volt, hogy ki léphet fel a dobogóra”– mondta a szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy az olimpiai felkészülésüket kéthetes tatai edzőtáborban fejezik majd be.

A világbajnokságon induló magyar versenyzők a nőknél Bauer Blanka, Erdős Rita,Gulyás Michelle és Guzi Blanka, a férfiaknál pedig Bereczki Richárd, Bőhm Csaba, Demeter Bence és Szép Balázs.