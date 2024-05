Az MLSZ vizsgálódik a „kerekegyházi csoda” ügyében

Az utóbbi napokban bejárta a sajtót, hogy a kerekegyházi ifjúsági focicsapat 43 gólt lőtt Pálmonostorának a Bács-Kiskun vármegyei U14-es bajnokság északi csoportjában. Egészen véletlenül pont annyit, amennyire szükség volt ahhoz, hogy idén ők legyenek a területi bajnokok.

A bajnokságban második helyre szorult kunszentmiklósiak nem értik, hogy mi történhetett, hogyan tudtak a kerekegyháziak mindössze 80 perc alatt ennyi gólt rúgni. A mesébe illő történet részleteinek az RTL járt utána.

Ahogy arról beszámoltak, már a bajnoki fotóhoz pózoltak utolsó mérkőzésük végén a Miklósi GYFE ifjú focistái, ugyanis ekkor még azt hitték, hogy megnyerték a bajnokságot. A miklósi ifjoncok végig veretlenek voltak, és a szezon utolsó meccsét is megnyerték, amikor múlt szombaton Nyárlőrincet 1–0-ra megverték. A már győzelmi mámorban lévő fiatalokat aztán az öltözőben érte a hideg zuhany.

Bejött a saját játékvezetőnk, hogy felhívta a kollégája és érdeklődött a mérkőzés eredményéről. Ez ugye 1–0 volt, majd utána mondta a kollégája, hogy náluk pedig 43–1 lett a végeredmény

– emlékezett vissza Erdős Bálint edző.

A telefonáló a Kerekegyháza–Pálmonostora-meccsről hívta. A gólözönnek köszönhetően az addig második helyen álló Kerekegyháza lett a bajnok. Amennyiben csak egyetlen góllal kevesebbet rúgnak, ez nem jött volna össze. Erdős szerint ez a helyzet sérti a gyerekek igazságérzetét.

Mint kiemelték, a 14 évesek rövidített pályán fociznak, és csak 80 perc a játékidő, a cselezéssel és labdakezeléssel is számolva – a szakember szerint – alig maradhatott idő a gólokra.

Ebben az esetben ez 48 perc, ezalatt 44 gól született, mert egyszer a pálmonostoriak is betaláltak.

A miklósi ificsapat edzője szerint egyáltalán nem realisztikus a dolog. „Nehéz erre mit mondani” – tette hozzá.

Az RTL megszólaltatta Király Viktort, a kerekegyházi edzőt is, aki csodáról beszélt, de szerinte a gyerekek is kiadtak magukból mindent. A gyerekek elszántsága mellett az is kellett a „csodához”, hogy megígérte nekik, ha 50 gólt rúgnak, lefutja a maratont. Elmondása szerint előzetesen az ellenfél játékát is elemezte, és nem gondolta lehetetlennek, hogy nagy fölénnyel nyerjenek.

Úgy gondoltam, hogyha mi végig toljuk a mérkőzést, akkor az a kívánt – amit én a gyerekektől kértem – ötven gól is elérhető

– mondta Király Viktor, a kerekegyházi edző.

A mérkőzés után sok kunszentmiklósi szülő is kifakadt, többen a játékvezető személyét is kifogásolták, ugyanakkor a kerekegyháziak szerint nem ők választották a bírót.

A bajnokcsapat edzője szerint múlt szombaton a Pálmonostora kapusa sem volt a legjobb formájában.

Volt, amikor a kezét nem emelte fel, amikor rárontott a két játékos labdástul, de inkább hagyta, hogy beguruljon. A meglepetés ereje gondolom...

– emlékezett vissza Király Viktor.

A gólözönt a nyertes csapat új eredményjelző táblája sem bírta, így 19 után már nem számolta a hazai gólokat. A bíró azonban szorgalmasan jegyzetelte őket, az 59. és 60. percben például négyet is felírt. A szokatlan mérkőzés ellen a miklósiak óvást jelentettek be, de ezt elutasították, mert ilyet csak a két egymással játszó csapat kérhet. Az MLSZ az RTL Híradót ugyanakkor arról tájékoztatta, hogy vizsgálatot indítottak.

Az RTL a vesztes pálmonostori csapatot is szerette volna megszólaltatni, de akkora szégyenként élték meg a 43–1-es vereséget, hogy nem nyilatkoztak.