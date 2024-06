Továbbra is képernyőn a magyarok egyik kedvenc sporteseménye

Ebből kiderül az is, hogy a felek több évvel meghosszabbították az együttműködést, ennek értelmében az egyre több rajongót vonzó összes nagy major dartsverseny, beleértve a legfőbb koronaékszer, a PDC-dartsvilágbajnokság magyar otthona továbbra is a Sport TV lesz még hosszú ideig.

A dartssport és elsősorban a világbajnokság az évek során a Sport TV egyik legnézettebb közvetítéssorozata lett.

Az aktuális magyar nézettségi csúcsot a 2024 januárjában vívott Luke Humphries – Luke Littler-finálé tartja a sportágban. A szűk elitbe nem csak a világbajnokság címvédője, Luke Humphries és a Premier League-et 2024-ben megnyerő Luke Littler tartozik, hiszen például Michael van Gerwent, Michael Smitht, Gerwyn Price-t, Nathan Aspinallt, Rob Crosst és Dave Chisnallt is jól ismeri a sportszerető közönség – teszi hozzá a csatorna közleménye.

A darts még mindig szárnyal, mára a Sport TV egyik legfontosabb ékköve, és az új, többéves együttműködés számtalan lehetőséget tartogat még.

A megállapodás összesen több mint 500 óra élő dartsközvetítést tartalmaz.

A PDC minden kiemelt dartsversenye, így a PDC-dartsvilágbajnokság, a Premier League Darts, a World Matchplay, a Grand Slam of Darts, a World Grand Prix, a Players Championship Finals, a UK Open, az Európa-bajnokság, a magyar válogatott részvételével zajló World Cup of Darts (a nem hivatalos csapatvilágbajnokság), a World Series of Darts, a World Series of Darts Finals és a The Masters is része a csomagnak, ami garantálja, hogy az év minden szakaszában láthassuk a legjobbakat a Sport TV képernyőjén.

Büszkék vagyunk arra, hogy a darts Sport TV-s sikertörténet, a sportág egyre növekvő népszerűsége megállíthatatlan, amit a magyar nézettségi adatok tökéletesen alátámasztanak. Ezért nagy dolog, hogy folytatjuk a PDC-vel való együttműködésünket. A célunk továbbra is az, hogy minden nagy tornát, minden nagy versenyzőt megmutassunk. Mi vagyunk a darts magyarországi otthona, és azok leszünk még jó hosszú ideig. Az évi 500 óra élő közvetítés rengeteg idő, és szerencsére ezekkel a sportolókkal, illetve a mi kommentátorcsapatunkkal minden másodperce élmény

– mondta a megállapodásról Málnay B. Levente, az AMC Networks International – Central and Northern Europe vezérigazgatója.

Ezen a héten is lesz darts a Sport TV-n. Június 7-én és 8-án, pénteken és szombaton rendezik a Nordic Darts Masterst Koppenhágában, és a Sport2 mindkét napot élőben közvetíti. Ezen a tornán a világranglista első 10 helyezettjéből heten is (Luke Humphries, Michael Smith, Gerwyn Price, Nathan Aspinall, Rob Cross, Peter Wright, Dimitri Van den Bergh) fellépnek majd. A kommentátor a darts magyar hangja, Fülöp László lesz – zárul a közlemény.

(Borítókép: Az aktuális magyar nézettségi csúcsot a 2024 januárjában vívott Luke Humphries – Luke Littler-finálé tartja a sportágban. Fotó: Tom Jenkins/Getty Images)