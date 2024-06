Kiemelkedő díjazás és minőségi programok a Balaton egyik legtradicionálisabb versenyén

Ápolni a hagyományokat, mégis haladni a korral és a Balaton egyik legjobb vitorlásversenyét megrendezni évről évre – továbbra is ez a szervezők célja a töretlenül fejlődő Mihálkovics Kupával, amelynek apropóján idén ismét összegyűlik a hazai vitorlázás krémje Balatonföldváron. A 2024-es regatta névadó szponzora a Spirit Auto, a négy autómárkát és számos szolgáltatást nyújtó vállalkozás a Skoda márkán keresztül kívánja hangsúlyozni a sportág iránti elkötelezettségét.

Horváth Péter, a Mihálkovics Kupa főszervezője a rendezvény sajtóközleményében kiemelte: z elmúlt hónapok megfeszített szervezőmunkájának és elkötelezett támogatóinknak köszönhetően ismételten exkluzív versenyt tudnak rendezni, ahol a sportértékű vitorlázás mellett a parti kísérőprogramok is színvonalas és maradandó élményt nyújtanak az indulók számára.

„Kiemelkedő társasági eseményként fontosnak tartjuk a vízparti szórakoztatást, a minőségi vendéglátást és díjakat. Az előző években kapott visszajelzések alapján a Mihálkovics Kupa azon balatoni regatták egyike, ahol nemcsak nyerni, de részt venni is büszkeség – és mi ezt értékes nevezési ajándékokkal és díjakkal honoráljuk. Külön öröm számunkra, hogy évről évre dinamikusan növekszik az indulók létszáma, az előzetes visszajelzések alapján idén is biztosan elérjük a százötven hajós nevezési limitet. A korlátozás bevezetésére azért is volt szükség, hogy a minőség ne menjen a mennyiség rovására, hiszen továbbra is szeretnénk a versenyzőinket a legmagasabb színvonalon kiszolgálni.”

A klasszikus egytestű hajók versenyének abszolút nyertese, valamint további tizenegy ranglistaversenyes hajóosztály győztesei

egy-egy szép karórával térhetnek haza, melyeket a Seiko óramárka magyarországi képviselete ajánlott fel. A regatta támogatóinak jóvoltából az egyes kategóriák dobogósait is értékes nyereményekkel és egyedi érmekkel díjazzák majd a szervezők.

A Mihálkovics Kupa keretein belül ismét megrendezik a Mihálkovics Speed Race-et, amelyen a legjobb katamarános csapatok mérhetik össze tudásukat a karbonból készült egyedi vándorkupáért, illetve a győztes hajó kormányosának járó értékes karóráért.

A verseny ideje alatt ismét remek vízparti programok – szombaton zenés est és vacsora, tombolasorsolás értékes nyereményekkel, majd vasárnap ünnepélyes díjkiosztó – várják a vitorlázókat és családtagjaikat Balatonföldváron a kikötőben.

A verseny hétvégéjén tartandó önkormányzati- és európai parlamenti választások miatt a vasárnapi futamot az eredeti kiíráshoz képest egy órával előbb indítják a szervezők, és a szélviszonyok függvényében szükség esetén rövidítik a pályát,

így a díjkiosztót is a szokásosnál előbb lehet kezdeni. A korábbi befutónak és előrehozott díjkiosztónak köszönhetően remélhetőleg mindenkinek lehetősége lesz a lakhelyén szavazni.

Borítókép: Török Brigi/Brigipix