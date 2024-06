Media Regatta 2024: húsz hajó rajtol el június 14-én a médiaközi párbeszédért

A MediaFuture égisze alatt újraéled a Media Regatta. Az eseményen a magyar médiavállalatok, reklám- és kreatív ügynökségek ismét összemérhetik erejüket a vízen, de a médiaközi párbeszéd erősítése céljából a szakmai és üzleti kapcsolatépítés is terítéken lesz.

A 2024-es Media Regattán több mint 20 hajó rajtol június 14-én Balatonfüredről. Az eseményen a hazai médiaszektor szereplői, többek között lapkiadók, televíziós társaságok, kereskedőházak, kreatív és digitális ügynökségek képviselik cégüket, de rendezvényinformatikai megvalósító éppúgy található a nevezők között, mint internet-technológiai óriáscég.

Litkey Farkas olimpikon vitorlázó 27 éve szervez megméretéseket a piac különböző szegmenseinek, őt kereste meg Starcz Ákos, az Indamedia kiadóvállalat igazgatósági tagja az ötlettel, hogy a média képviselői számára, vele közösen egy nagyhajós regattát rendeznének.

Évekkel ezelőtt már volt hasonló rendezvény, de mi de mi most a Media Future médiapiaci portálunkkal indítjuk ezt újra. A regatta egyedülálló lehetőség arra, hogy a hétköznapokban egymással egyébként sokszor konkuráló médiacégek egy jó hangulatú, programdús eseményen ápoljanak kapcsolatokat, miközben saját csapatukat is erősíthetik. Az ötlet fogadtatását és a jelentkezéseket látva úgy tűnik, hogy a Media Regattából hagyományt tudunk majd teremteni

– mondta el Starcz Ákos.

Ellenségek nem lesznek, csak médiaközi párbeszéd

A Balatonfüredről Tihanyig tartó versenyre 22 hajóval neveztek be, amelyekre a kapitányokat a szervezők biztosítják, a többi pedig a csapattagok összmunkáján múlik. A hangulatról a vízen és a szárazföldön is DJ-k gondoskodnak, az est gálavacsorával és after partyval zárul.

A verseny célja, hogy megismerjük egymást irodán vagy tárgyalóasztalon kívüli, nem szokványos helyzetben, kötetlen formát adjunk a beszélgetéseknek, miközben egy nagyon izgalmas és szórakoztató program részesei lehetünk

– nyilatkozta Litkey Farkas világbajnok vitorlázó, a Kékszalag többszörös győztese.

A versenyzők egy új sportban próbálhatják ki magukat, mindezt biztonságos környezetben. A versenyforma nagyon hasonló a „nagyok” futamához, így az indulók jobban megérthetik és személyesen tapasztalhatják meg, hogyan is zajlik egy nagyvitorlás megmérettetés, és választhatnak, hogy megfigyelői vagy aktív résztvevői lesznek-e a hajó kezelésének.

A Media Regatta 2024 fővédnöke szerint a résztvevők bele fognak szeretni a sportágba, és, mint mondta, a rendezvényen csak egy ellenség lesz: a nap.

A Media Future több több indulót is megkérdezett a Media Regattára való készülődés közben, hogy miként látják a média-, PR-, reklám- és marketingszakma közötti kapcsolatokat. A válaszokat ide kattintva olvashatják el.