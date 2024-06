Az F1 bölcsőjében szerez majd újabb tapasztalatokat a brit Forma–4 magyar újonca

Mindössze egy héttel a thruxtoni negyedik forduló után a szezon féltávjához érkezik a brit Forma–4-es bajnokság, amelynek idei ötödik versenyhétvégéjét Angliában, egyben a világ egyik leghíresebb pályáján rendezik. Silverstone-t alighanem egyetlen autósport-kedvelőnek sem kell bemutatni: 1950. május 13-án – a később megszokottá vált vasárnap helyett szombaton – itt tartották a történelem első Forma–1-es futamát, amelyet Giuseppe Farina, a sportág történetének első világbajnoka nyert meg 2 óra 13 perc és 23 másodperc alatt. A versenyen azóta is egyedülálló módon a brit királyi család is tiszteletét tette.

Silverstone a kezdeti évek után sokáig felváltva adott otthont a Forma–1-es Brit Nagydíjnak Aintreevel, majd Brands Hatchcsel, de 1987 óta ez a verseny otthona. Hosszas terjedelemben lehetne sorolni, hogy milyen emlékezetes, az autósport történelmének szerves részét képező momentumok játszódtak le itt Max Verstappen és Lewis Hamilton 2021-es ütközésétől kezdve utóbbi 2008-as esős győzelmén át Michael Schumacher 1999-es lábtöréséig, 1998-as furcsa győzelméig, vagy 1995-ös, Damon Hill-lel történt ütközéséig.

És persze nemcsak a gazdag történelem lengi körbe a pályát, hanem a jelenben is folyamatosan érezni az F1-es jelenlétet, hiszen öt csapatnak is 45 km-en belül található a központja – az Aston Martinnak egyenesen a pálya bejáratában –, de a Williams (65 km) és a McLaren (124 km) főhadiszállása sincs nagyon messze. Amellett, hogy Silverstone-ban folyamatosan zajlik a motorsportos élet, időről időre a Brit Nagydíjon kívül is feltűnnek F1-es torpedók a pályán, hiszen a brit csapatok legtöbbje itt szokta bejáratni az új modellt, és forgatási napokon, valamint fiatal pilótákat tesztelve is rendszeresen birtokba veszik annak 5891 méter hosszú aszfaltcsíkját vagy valamelyik rövidebb konfigurációt.

Merthogy Silverstone-ban a Grand Prix-pálya mellett két kisebb körön is rendeznek versenyt – a National nyomvonalra a brit F4 is ellátogat majd szeptemberben –, ám most, a brit hosszú távú bajnokság betétfutamaként az F4-es mezőny is a leghosszabb, Forma–1-es futamokon is használt pályán csaphat össze.

„Eléggé más lesz ez a pálya az eddigiekhez képest, mert egyiken sem voltak ekkora bukóterek, egyedül Donington hasonlít ebből a szempontból Silverstone-ra. Nemcsak a bukóterek, hanem maga a pálya is nagyon széles, ami jót tehet a versenyzésnek, szerintem lesznek izgalmas pillanatok, az egyenesekben a szélárnyékozás is nagy szerepet fog játszani, illetve számos előzési pont található a pályán” – összegezte Molnár Martin, hogy mi vár rá és a többi pilótára ezen a hétvégén. Azért lehetnek persze hátulütői is annak, hogy a Grand Prix-pályát használja a mezőny.

„Mivel nagyon hosszú, Forma–4-es autóval több mint két perc egy kör, ha baleset történik, és jön a biztonsági autó, egyetlen mögötte megtett körrel is legalább három percet veszítünk majd a versenyidőből. Mivel a húszperces futamokba amúgy sem fér bele sok kör, remélhetőleg minél kevesebb baleset lesz, hogy a lehető legtöbbet tudjunk versenyezni.”

Mivel az idén ez az első – a másik Zandvoort lesz – olyan versenyhelyszíne a brit F4-nek, amelyen Forma–1-es futamot is rendeznek, óhatatlan felmerül az összehasonlítás a királykategóriával. Ez Molnár Martint is foglalkoztatja, de mint mondja, mintha két teljesen külön pályán mennének.

Nagyon más azért a Forma–4-es autókkal körözni Silverstone-ban. Remek példa erre a Copse-kanyar, amelyet az F1-esek gázelvétel nélkül, 300 km/órás tempóval vesznek be, mi pedig a lassabb tempó ellenére még egy kicsit fékezünk is. Úgyhogy a leszorítóerőben tapasztalható különbségek miatt össze sem lehet hasonlítani a két sorozatot. De ennek tudatában is érdekes menni a pályán, hiszen látjuk, hogy az F1-es autók milyen elképesztő tempót visznek át ezeken a kanyarokon.

„Emellett természetesen azt is érzékeljük az infrastruktúrában és egyéb dolgokban, hogy ez egy Grand Prix-pálya, de ezen az ember nem gondolkozik, hanem a saját feladatára koncentrál. De persze bizsergető érzés látni az Aston Martin F1-es csapatának gyárát meg kamionjait a pálya bejáratánál, és érezni, hogy az egész közeget átjárja a motorsport. Más érzés ebből a szempontból itt versenyezni.”

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője a thruxtoni hétvégéről a jó időmérős tempót szeretné átmenteni Silverstone-ra, ahol folytatná remek sorozatát, hiszen az utóbbi négy versenyen egyaránt felállhatott az újoncok dobogójára, összesen pedig már hét top hármas helyezésnél tart az újonc értékelésben.

A hétvégi programban pénteken két szabadedzés szerepel, majd szombaton délelőtt kerül sor az időmérőre, 13.10 órától pedig az első futamra. Vasárnap újabb két futammal folytatódik a megméretés, 12.15-kor és 16.40-kor áll rajthoz a mezőny.

A 2024-es brit F4-es idény: