Idén június végén jön a Budapest SUP Fesztivál

Idén június 29-én szombaton kerül vízre a Budapest SUP Fesztivál – ami Magyarország legnagyobb SUP (állva evezős deszka) rendezvénye. Az eseményre nemcsak profikat, hanem teljesen kezdőket is várnak, mivel SUP-ozás könnyedén elsajátítható, ehhez pedig segítséget is nyújtanak a helyszínen. A kezdés előtt ingyenes, csoportos Sup Evezés Technikai Oktatást tart Nagy Szabolcs, aki kétszeres Sup Dragon világbajnok, Sprint Országos Bajnok, Egyéni Sprint Világbajnokság 7. helyezett és a Sup Race Hungary SE elnöke és edzője. A szervező Kiteline sportegyesület felhívja rá a figyelmet, hogy a mentőmellény kötelező a résztvevőknek

Fotó: Budapest SUP Fesztivál

Budapest Sup Fesztivál 2024



2024-ben is egy ritka, de lenyűgöző perspektívát választottak a szervezők, a Duna közepéről fedezhetik fel a regisztrálók csodálatos fővárosunkat. Ez az esemény nemcsak a hazai és nemzetközi SUP közösségnek szól, hanem mindenkinek, aki szereti a természetet, nyitott az új sportokra, és meg szeretné ismerni Budapestet a Dunáról nézve.

A félnapos program 11 órától kezdődik (regisztráció a helyszínen reggel 8 órától) a Római parton, ahonnan a déli Kopaszi-gátig eveznek a SUP-osok. Útközben lenyűgöző kilátás nyílik majd a város mindkét oldalára. Különlegesség, hogy az evezősök olyan oldaláról láthatják a hidakat, ami nem mindennapi, ugyanis alulról csodálhatják meg őket. Mindezt fotósok és videósok örökítik meg a vízen, a parton és a levegőből is.

2016 óta várja a sportolni vágyókat a Budapest SUP Fesztivál

A rendezvény története 2016-ban kezdődött, azóta is évről évre több száz SUP-os evez végig a Dunán, de a szervezők nagy szeretettel várnak mindenkit, aki részt szeretne venni az eseményen.

Az eseményen nincsen alsó korhatár, de a szervezők szerint 8-9 éves kor alatt kevésbé élvezik a gyerekek a hosszútávú evezést. Egy SUP-on maximálisan 2 személy tartózkodhat: 2 felnőtt vagy 1 gyermek és 1 felnőtt. Gyermekek számára 10 éves kor alatt a részvétel ingyenes. Azonban evezni csak 12 éves kortól evezhetnek külön, 16 éves korig pedig szülői vagy felnőtt felügyeletre van szükség, azaz 10-15 méteren belül kell tartózkodni egy felnőttnek a gyerekekhez végig az evezés alatt. A rendezvény biztonságát a szervezők mellett több mentő- és rendőrhajó biztosítja.

Mentőmellény és SUP bérlés

Mentőmellény viselése kötelező, a készlet erejéig tudnak online bérelni a résztvevők, aki SUP-ot is szeretne bérelni az evezéshez, annak reggel 9-ig meg kell érkeznie a helyszínre. A főszervező Kiteline ezért mindenkit arra bíztat, hogy online jelezze SUP bérlési igényét. A rendezvény villámlás és szélvihar esetén elmarad, azonban kisebb esőben megtartják.