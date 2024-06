Tisztába tettük Shane Tusup olimpiaijáradék-igényét

Hivatalos dokumentum nincs róla, de több helyről – többek között a Magyar Olimpiai Bizottságtól – úgy értesültünk hogy Shane Tusup, Hosszú Katinka egykori edzője és férje igényt tartana a tanítványa/exfelesége után járó edzői olimpiai életjáradékra, amely igénynek az „Iron Lady” által a riói olimpián megszerzett három arany- és egy ezüstérem az alapja.

Mint köztudott, 2012-től 2018-ig Shane Tusup volt Hosszú Katinka edzője, 2012 és 2019 között még a férje is. Szóval, elviekben Tusupnak járna az apanázs, amelynek összege jelen állás szerint 2 112 400 forint az ő esetében – nettóban, havonta. Ennél kisebb összegért is pereltek már, Magyarországon mindenképpen, de alighanem a világban is.

De vajon jár-e Tusupnak az edzői életjáradék, amit annak idején Hosszú Katinka nagypapájának, Bakos Lászlónak ítéltek oda? Mivel az idős úr tavaly év elején elhunyt, jelenleg „pénz az ablakban”.

Idézzük a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától kapott hivatalos levélből, amit azok után kaptunk, hogy cikkem megjelenése után az egyik kereskedelmi televízió reggeli műsorában faggattak az edzői életjáradék kérdéséről. A műsorban elhangzottak információhiányból eredő pontatlan megfogalmazások voltak, ezeket most az Államtitkársággal közösen korrigáljuk:

Az olimpiai edzői járadékra való jogosultság törvényi feltételeit képező előírásokat a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény), a járadékkal kapcsolatos részletszabályokat pedig a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg. A Sporttörvény az edzői járadékra való jogosultság feltételeinél többek között előírja a magyar állampolgárságot, amely feltételnek a járadék megállapítására irányuló hatósági eljárás lefolytatása idején kell fennállnia.

Vajon a „járadék megállapítására irányuló hatósági eljárás lefolytatása” milyen időpontra vonatkozik? 2016-ra, közvetlenül a riói olimpia utánra? Igen ám, de akkor Tusup még nem volt magyar állampolgár, két éve viszont már az! Miután eligazítást kaptunk a jogértelmezésre vonatkozóan, megtudtuk: nem a szóban forgó olimpiai érmek megszerzésének időpontja, azaz 2016 számít, hanem az a pillanat, amikor az edző, jelen esetben Shane Tusup, megindítja az eljárást.

Idézzünk tovább a törvényből:

A Sporttörvény nem tiltja, hogy a sportoló a családtagját jelölje meg edzőjének, amennyiben az ténylegesen a sportoló felkészítő edzője vagy nevelőedzője volt. A jelölést a sportoló saját maga teszi meg, befolyástól mentesen. Az edzői járadékra való jogosultság törvényi feltételeinek fennállása minden esetben ugyanúgy vizsgálandó, függetlenül attól, hogy az érintett edző a sportoló családtagja-e vagy sem. Így az említett magyar állampolgárságon kívül az edzőnek megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie, valamint dokumentummal igazolható, tényleges sportszakmai kapcsolatnak kell fennállnia a sportoló és edző között az olimpiát (vagy más, járadékra jogosító sporteseményt) megelőzően, amely a sportoló felkészítésére irányul. Mindezeken túl további követelmény, hogy az edző neve szerepeljen a sportoló által az olimpiát megelőzően legalább 30 nappal megtett írásbeli javaslatban.

Tehát Hosszú Katinka nagypapája, Bakos László teljesen jogosan élvezhette az életjáradékot elhunytáig, hiszen minden kritériumnak megfelelt. Ezt nem is vitatta senki.

További idézet a törvényből:

A Sporttörvény nem írja elő, hogy az adott sportág szakszövetségének elfogadása szükséges a sportolói javaslathoz, azt a sportoló saját belátása szerint, befolyástól mentesen teszi meg.

Vagyis a szóban forgó sportági szakszövetségnek semmilyen befolyása nincs arra, hogy a sportoló kit nevez meg edzőjeként.

Van egy sportág, az öttusa (bár lehet, hogy több összetett sportág is van), amelynek esetében több edző is szóba kerül. A törvény így rendelkezik:

Az öttusa sportág esetében a Sporttörvény lehetővé teszi, hogy a sportoló az öttusát alkotó mindegyik sportág vonatkozásában külön-külön edzőt jelöljön meg azzal, hogy az edzői járadék edzők közötti megosztásának arányát fel kell tüntetnie. Így az öttusa esetében is (egy vagy több) edző járadékban részesítésére ugyanúgy a sportoló tesz javaslatot, mégpedig a járadék megosztásának javasolt arányával együtt, tehát nem a vezető edző kezdeményezésére és iránymutatására kerül sor a járadék megosztására.

Vagyis nem az van, hogy minden egyes edző (úszó- futó-, lövő-, vívó-, lovasedző) külön-külön megkapja a teljes összeget, hanem egyetlen edzőnek járó járadékot osztanak fel egymás között, a sportoló javaslata alapján.

Végül még egy fontos pont a törvényből:

A Sporttörvény a visszaélések és félreértések elkerülése érdekében előírja, hogy a sportoló az olimpiát megelőzően legalább 30 nappal tegye meg írásbeli javaslatát, amely érmes helyezése esetén alapul szolgál az edzői járadékra jogosultság vizsgálatának. Így tehát minden, az olimpiára kvótát szerző és kiutazó sportoló tesz írásbeli javaslatot, függetlenül attól, hogy végül szerez-e érmet. A sportolói javaslat módosítására, kicserélésére utóbb nincs mód, annak tartalmát változtatni a későbbiek folyamán nem lehet.

Tehát előre meg kell szabnia a sportolónak, hogy ki kapja meg az esetleges érmes szereplés után az edzői életjáradékot. Viszont a törvény szövegéből az tűnik ki, hogy a versenyzőnek opcionális joga, kit nevez meg – már ha az illető megfelel az egyéb kritériumoknak.

Hogy mindezek alapján jár-e Shane Tusupnak az edzői életjáradék, arra nem mernénk határozott igennel vagy nemmel felelni. Már csak azért sem, mert nincs arra garancia, hogy Hosszú Katinka az exférjét jelölné meg jogosultként. Hiszen egyszer már megjelölte a nagypapáját. Továbbá az is kérdés, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a kedvezményezett elhunyt.

Egy dolog azonban teljesen biztos: az Államtitkársághoz eddig semmiféle folyamodvány nem érkezett be Shane Tusuptól.

(Borítókép: Shane Tusup a debreceni Nagyerdei Stadion lelátóján 2020. szeptember 28-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)