Kezdődik a szaúdiak 60 millió dollár összdíjazású versenyének egyik legfontosabb állomása

Június 28-án vette kezdetét az első e-sports világkupa (EWC), a szaúdi állami befektetési alap (PIF) birtokában levő e-sport-verseny, melynek League of Legends-bajnoksága most csütörtökön rajtol. A 60 millió dollár összdíjazású tornán 18 e-sportágban több mint száz játékos vesz részt, akik egészen augusztus 25-ig játszanak majd a szaúdi fővárosban, Rijádban.

A bajnokságot még 2023 októberében jelentette be Mohamed bin Szalmán koronaherceg a szaúdi Vision 2030 program részeként, amelynek keretei között a PIF bevásárolta magát a WWE-be, valamint százmillió dollárért Professional Fighters League-be, ami a UFC konkurenciája. Az első PFL MENA (Middle-East and North Africa) május 10-én került megrendezésre, a PFL MENA 2 pedig július 12-én rajtol.

Tavaly év végén a PIF-nek sikerült megszereznie a spanyol Jon Rahmot, aki a LIV Golf League nevű arab versenysorozathoz csatlakozott. Bár a világranglista jelenlegi 10. helyezettje korábban erős kritikával illette a profik számára anyagi lehetőségek tekintetében komoly alternatívát jelentő, viszont semmilyen hagyománnyal és különösebb rajongói táborral sem bíró golfbajnokságot, 450 millió fonttal a szaúdi állam meg tudta változtatni az álláspontját.

A majdnem két hónapig tartó E-sports világkupára a legnagyobb csapatokat tudták leigazolni a szervezők, mint a TSM, a FaZe Clan, a G2 E-sports vagy a tavalyi League of Legends (LoL) világbajnok T1.

Az egyes klubok olyan játékokban versenyeznek, mint az előbb említett LoL, a Counter-Strike, a StarCraft II, az EA Sports FC (korábban FIFA) vagy a Fortnite. Minden játéknak külön lebonyolítása és díjazása lesz, a 21 játék 22 eseménye pedig négy e-sport arénában zajlik majd a rijádi Boulevard Cityben. Az egyes bajnokságok a Club Championshipbe csatornáznak be, ahol 20 millió dollárt osztanak szét a legjobb 16 csapat között. A League of Legends és a Counter-Strike fődíja például 400 ezer dollár, azaz majdnem 150 millió forint,

a Club Championship győztes szervezete pedig 7 millió dollárral lesz gazdagabb.

Ahogy a sportban, úgy az e-sportban is egyre nagyobb Szaúd-Arábia térnyerése. 2023 elején a League of Legends Bajnokok Ligáját, az LEC-t „League of Legends European Championship”-ről „League of Legends EMEA Championship”-re nevezték át, valamint bejelentették az Arabian League indulását az európai másodosztályban.

Az E-sports világkupa társszervezője például a nagy múltra visszatekintő ESL FACEIT Group, amely a legnagyobb Counter-Strike-versenyeket szervezik – és amelyet 2022-ben a Savvy Games Group, a PIF egy befektetési cége másfél milliárd dollárért vásárolt meg.

Bár az e-sportban a szaúdi befolyás egyelőre még nem akkora mértékű, mint a hagyományos sportokban, a közel-keleti ország a futball, a golf és a tenisz mellett a digitális versenyjátékokat is célkeresztbe vette.