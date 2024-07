Hetven éve nem heverte ki a magyar futball a legnagyobb tragédiáját

Hetven éve, 1954. július 4-én szenvedett 3-2-es vereséget a svájci labdarúgó-világbajnokság Bernben rendezett döntőjében a toronymagas esélyes magyar Aranycsapat a Német Szövetségi Köztársaság válogatottjától. A magyar szurkolók sorstragédiaként élték meg a kudarcot, amely sokkolta az egész országot, emiatt robbant ki a Rákosi-rendszer első spontán tüntetése Budapesten.

Mind a mai napig nincs megnyugtató válasz arra a kérdésre, miképpen történhetett meg, hogy a magyar csapat, amely 1950 óta nem szenvedett vereséget nemzetközileg jegyzett mérkőzésen, a csoportmérkőzéseken pedig 8-3-ra győzte le az NSZK-t, hogyan maradhatott alul a döntőben.

Ráadásul úgy, hogy Puskás és Czibor góljaival a 9. percben már 2-0-ra vezetett, bár a németek tíz perccel később már egyenlítettek, a győztes gólt pedig a második félidő 39. percében Helmut Rahn szerezte. Puskás ugyan még szerzett egy találatot, azonban azt a walesi partjelző lesállás miatt érvénytelenített, pedig ha lett volna videóbíró, megadták volna a gólt.

A 2014. június 13-án elhunyt Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa húsz esztendeje, a vb-döntő ötvenedik évfordulóján így emlékezett:

Még most sem tudok megbékélni a történtekkel. Óriási csalódás volt, nemcsak a csapat, hanem minden magyar, 15 millió hazánkfia számára. A közvélemény szinte megkövetelte, elvárta tőlünk az aranyérmet, hiszen hosszú évek óta nem kaptunk ki senkitől, győzelmet győzelemre halmoztunk.

Grosics elmondta, hogy a vereség magyarázatául számos dologra lehetne hivatkozni: a csapat az uruguayiak ellen hosszabbításban megnyert elődöntő után lekéste a vonatot, s csak későn, taxikkal jutott a szállodába; a döntő előtti éjszaka szállásuk mellett népünnepélyt rendeztek és a hangos zene miatt szinte semmit sem tudtak aludni; a németek a csoportmeccshez képest öt új játékossal álltak ki; az angol játékvezető a meccs végén nem adta meg Puskás teljesen szabályos gólját; őt magát a mindent eldöntő német találat előtt Rahn lerántotta.

Puskás sérüléséből nem teljesen felépülve futott ki a gyepre, Sebes Gusztáv szövetségi kapitány a döntő előtt felforgatta az együttest, a szakadó esőben a németek már stoplis Adidas-cipőben játszottak, az pedig csak nemrég derült ki, hogy az ellenfél több játékosa metamfetamin nevű serkentőszert kapott. Emiatt petíció is indult 2021-ben, hogy doppingvétség vádjával vizsgálják felül a német csapat világbajnoki címét. Grosics azonban így fejezte be nyilatkozatát: „Mindaz, amit elmondtam, egyáltalán nem indokolja a vereséget”. Az Aranycsapat hátvédje, Buzánszky Jenő úgy vélekedett: „utólag könnyű okosnak lenni. Ami viszont tény: azon a délutánon a németek jobbak voltak és nyertek”.

A finálé után a francia lapok „teljesen valószínűtlen, rendkívüli és igazságtalan eredményt” emlegettek, az olasz La Gazzetta dello Sport szerint „a magyar válogatott... bebizonyította, hogy kétségkívül a világ legjobb labdarúgó együttese”, a brit Sunday Express szerint „a magyarok nagy balszerencsével küzdöttek, és még így is nyerhettek volna, ha Puskás értékesíti két nagy helyzetét”.

A Népsport összegzése így hangzott:

A gólhelyzeteket jobban kihasználó nyugatnémet csapat legyőzte a fáradtan, formán alul játszó magyar válogatottat... Kétségtelen az is, hogy játékosaink úgy vélhették, hogy nem ez a legerősebb ellenfelük a tornán. Abban, hogy a német csapat fölénk tudott kerekedni, kétségtelenül szerepe volt a hibás összeállításnak is, de annak is, hogy a játékvezető egy szabályos gólunkat nem adta meg. Mint a pályán kiderült, Puskás mégsem volt teljesen rendben... Hiba volt továbbá két balszélső csapatba állítása.