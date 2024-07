A nyilvánosságban gyakran „Szoboszlai Dominik menedzsereként” hivatkoznak rá, pedig Esterházy Mátyás a Liverpool magyar sztárja mellett több kiváló hazai futballista karrierjét is egyengeti még. Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában vele beszélgettünk a labdarúgó-Európa-bajnokságon való szereplésünkről, a világ elitjébe tartozó focisták életének árnyoldalairól, valamint a fiatal tehetségek kiválasztásának nehézségeiről is.

„Nagyon nagy előrelépésben van a magyar válogatott, hosszú ideje felfelé ível ez a pálya, és abból, hogy most Svájc ellen elrontottuk az Európa-bajnokságot, szerintem semmilyen hosszú távú következtetést nem érdemes levonni” – jelentette ki Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában.

Az ország első számú futballmenedzsere, aki többek között olyan játékosok, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András vagy éppen Sallai Roland pályáját is terelgeti, leszögezte: a magyar válogatott mérkőzéseit ő sem szakmai szemmel nézi, hanem inkább érzelmi oldalról, ugyanakkor szerinte a hazai közönség hajlamos gyakran szélsőségekbe esni a nemzeti tizeneggyel kapcsolatban. Esterházy úgy látja, érdemesebb lenne egyfajta arany középutat találni ebben az ügyben, és nem felülni bizonyos hullámokra.

Ha megverjük Angliát 4-0-ra, akkor utána azt gondoljuk, hogy mindig meg kell őket vernünk 4-0-ra, pedig ez badarság. Ha meg kikapunk Albániától, akkor azt mondjuk, hogy semmirekellők vagyunk, holott ez sem igaz

– jelentette ki a szakember, aki szerint a jelenlegi válogatottunk igenis alkalmas arra, hogy bármikor kijusson egy Európa-bajnoki csoportkörből, függetlenül attól, hogy ez most nem sikerült.

A futballmenedzsert az EB-szereplésünk értékelésén túl többek között a saját munkájáról is kérdeztük. Esterházy ennek kapcsán elmondta, nagyon nehéz egy vonalat húzni, hogy mikortól jelenthető ki egy fiatal focistáról, hogy „lesz-e belőle valami”, de szerinte 15-16 éves kor környékén ezt már nagyjából látni lehet. A technikai és fizikai adottság megléte szerinte alapkövetelmény az élsporthoz, az igazán nagy teljesítményhez azonban karakterre is szükség van, utóbbi fogja ugyanis átlendíteni majd a legnagyobb nehézségeken, vagy segít feldolgozni a sikereket, amelyek a pályája során érnek valakit. Ha ez a karakter hiányzik valakiből, akkor Esterházy szerint nagyon könnyen romba dőlhet a karrierje.

Arra a felvetésre, hogy el kell-e hagynia egy fiatalnak Magyarországot, és külföldön kell-e játszania ahhoz, hogy sikeres futballista legyen, Esterházy úgy felelt, hogy ebben szerinte két út létezik. Az első valóban az, hogy tizenévesen érdemes nemzetközi tapasztalatot szerezni, emberi és szakmai dolgokat tanulni máshol is, de ellenpéldát is tudott mondani. Kiemelte Varga Barnabást, aki szerinte egy fantasztikus játékos, és ezt a tudását idehaza csillogtatta meg az első osztályú bajnokságban, korábban szerinte nem volt látható.

Azt azonban a szakember is elismerte, hogy van különbség a magyar és külföldi futballközeg között. Esterházy úgy látja, ha itthon egy fiatal focista jónak számít, akkor hétfőtől péntekig akár sétálhat is az edzéseken, szombaton akkor is játszani fog. Ez szerinte máshol nem így van, külföldön ugyanis hiába számít valaki a legjobb játékosnak egy csapatban, ha nem tesz meg mindent az edzésen is, akkor nem fog lehetőséget kapni a hétvégi meccsen.

Mivel Esterházy igazi futballsztárok menedzsere is, felvetődött kérdésként, hogy miről szól az ilyen játékosok élete a sportkocsikon és az őket körülvevő felhajtáson kívül, amit a legtöbben látnak belőlük a címlapokról. A szakember leszögezte: az élvonalban játszó futballisták élete kőkemény munka, egy igazi „horror”, amelyben az állandó edzéseken és mérkőzéseken túl a hatalmas nyomással is folyton meg kell küzdeni.

Nem tudok még egy olyan munkát mondani a világon, ahol egy héten kétszer is bizonyítványt állítanak ki rólad, ahol egyszerre értékel a főnököd és a közvélemény is. Itt szerdán lehet, hogy rád húzzák a vizes lepedőt, szombaton pedig már isten vagy

– jelentette ki Esterházy.

A műsorban szóba került a saját szerepfelfogása is. Esterházy elárulta, ő nem szeretett volna olyan menedzser lenni, akit csak a játékosok adásvétele, az üzlet érdekel, helyette inkább kevés sportolóval foglalkozik, viszont őket az életük minden területén segíti, ha erre igényük van. Azt azonban leszögezte, nem tartja a játékosait kiszolgáltatott helyzetben, nem hoz helyettük döntéseket, nem tartja őket burok alatt, mert ha véget ér a karrierjük, akkor „önállóan is fel kell tudniuk adni egy csekket, vagy le kell tudniuk foglalni egy nyaralást maguknak”.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról. Ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Konkrétan Rónai Egonnal legújabb részét, ide kattintsanak:

(Borítókép: Esterházy Mátyás. Fotó: Tövissi Bence / Index)