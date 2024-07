Három magyar sportolónak – név szerint Koleszár Mihály, Tamás József és Bereczki Richárd – is sikerült bejutnia a döntőbe a magyar rendezésű öttusa Európa-bajnokságon. Regős Gergely is hatalmasat küzdött, de nem sikerült megelőznie Bereckit, így ő lemaradt. Ez az eredmény a fináléra vetítve azt jelenti, hogy a magyar csapat legrosszabb esetben is a harmadik helyen zárja a sorozatot.