Vasárnapra is megtartotta lendületét Zandvoortban a brit F4 magyar versenyzője

Molnár Martin bizakodva várta a brit Forma–4-es bajnokság folytatását az egy hónapos nyári szünet után, hiszen amellett, hogy kedvenc pályáján versenyezhetett, jóval kiegyenlítettebb küzdelemre volt kilátás, mivel először látogatott el a hollandiai Zandvoortba F4-es széria – kezdte beszámolóját a magyar versenyző csapatának közleménye.

A Virtuosi Racing magyar versenyzője a szakadó esőben rendezett időmérő edzésen életében először vezetett vizes aszfalton ezen a helyszínen, de remek teljesítménnyel a 4. időt autózta, ami szintén pályafutása eddigi legjobbja. Ezután pedig rögtön az első versenyen sporttörténelmet írva a 3. helyen intették le.

A hétvége előtt az újonc értékelésben már 8 dobogós helyezést szerző 15 esztendős sportoló a második helyről indult – mivel erre a futamra a második legjobb időmérős körük alapján rangsorolják a pilótákat –, majd ebben a pozícióban fordult be az első kanyarba. Később ugyan az összetett második helyén álló Alex Ninovic megelőzte, a szakadó esőben jó tempót autózva tartotta meg a harmadik helyet.

Ezzel nemcsak a brit Forma–4-ben, hanem az összes FIA F4-es bajnokságot tekintve is az első magyar lett, aki dobogón végzett, ráadásul mindezt az idei szezon eddigi legnépesebb, 27 fős mezőnyében hozta össze.

„A lehető legjobbkor jött ez a dobogós helyezés, ami nekem és a csapatnak is jót tett. Rendkívül élvezetes hétvégét tudhatok magam mögött a kedvenc pályámon, mindhárom versenyem jól sikerült, aminek köszönhetően több helyezést javítottam az összetettben. A dobogó után érkező reakciókból több mint 1000 km-re Magyarországtól is éreztem a felém áradó szeretetet, és hogy mennyien szorítanak nekem, ezt ezúton is köszönöm. Aminek külön örülök, hogy az első futam volt az egyetlen zavartalan verseny a hétvégén, azaz sem biztonsági autós fázis, sem megszakítás nem segített, és senki nem is esett ki előlem, úgyhogy ezt a dobogót erőből sikerült elérnem. A hátralevő két verseny előtt fontos volt kordában tartani a várakozásokat, de a helyén kezeltem a történteket, ezzel együtt remélem, hogy lesz még részünk hasonlóban a szezon hátralevő részében” – értékelt a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője.

Parázs csaták, káosz és újabb jó eredmények

Miután Molnár Martin az első futamon az újoncok között pályafutása során első alkalommal a legjobb lett, ezt másnap megismételte, míg egy alkalommal az újoncértékelés második helyén rangsorolták.

A második, szintén szombatra tervezett futam hatalmas káoszba torkollt a rosszul működő rajtlámpák miatt. Martin szerencsére kimaradt a több autó egymásba szaladásával végződő kavarodásból, ami azt jelentette, hogy ezt a versenyt vasárnapra halasztották. Végül száraz pályán vágott neki a 20 perces távnak a mezőny, Molnár Martin pedig a 9. helyről rajtolva az első kört a 7. pozícióban fejezte be. Noha a tempójával nem volt elégedett, a gumikezeléssel – az utolsó körben futotta meg a legjobb körét – és a helyezésével már az lehetett, hiszen a 7. helyen végezve a második legjobb újonc lett.

A hétvége harmadik, egyben utolsó versenye sem zajlott le probléma nélkül, hiszen egy hatalmas baleset miatt piros zászlóval kellett azt félbeszakítani nem sokkal a féltáv után. A fiatal magyar versenyző remek rajttal feljött a 4. helyről a 3. helyre, és néhány körön át meg is tartotta azt, majd Alex Ninovic megelőzte, így a 4. helyen érte őt a megszakítás. A kényszerszünet után repülőrajttal folytatódott a verseny, Martin pedig parázs csatákba bonyolódott, és annak ellenére 5. lett, hogy az első szárnyát veszítő Ninovic feltartotta, ami miatt ketten is elmentek mellette.

A látottak elnyerték Kiss Pál Tamás, a MOTAM szakmai vezetőjének, egyben Martin coach-ának és mentorának tetszését is.

Olyan, mintha nem egy hónap, hanem egy év telt volna el az előző hétvége óta, annyira más versenyzést láthattunk Martintól. A korábbiakkal ellentétben nagyon gyors volt a helyzetfelismerése, ami az összes rajtja és csatája során látszott. Az összetett dobogó meghozta az áttörést, ezután sokkal magabiztosabbá vált; helyet csinált magának; a védekezése rengeteget fejlődött; amikor kellett, agresszív volt, amikor pedig nem volt értelme annak lenni, engedett. Ilyen nehéz pályán, ilyen nehéz körülmények között – mert itt az esőtől kezdve a hűvös, poros aszfalton versenyzésen át a napsütéses, felgumizott aszfalton zajló futamig volt minden – remekül teljesített.

Kiss Pál Tamás hozzátette: a hétvége előtt az volt a fő elvárása Molnár Martinnal szemben, hogy az újoncok értékelésében érjék utol az első helyezettet, a Mercedes-junior Yanpu Cuit.

„Ez nemcsak helyezésben, hanem tempóban is sikerült, hiszen amikor a második versenyen Martin közvetlenül mögötte végzett, akkor is a teljes táv során azonos tempót autóztak. Külön öröm az egész csapatnak, hogy Martin folyamatosan fejlődik, és olyan érzésem volt Zandvoortban, mintha új szezont kezdtünk volna. Martin frissen és kipihenten érkezett, mind a pályán, mind azon kívül remekül helytált. A legfontosabb területként a versenyzésének javítását jelöltük meg, és már egyetlen hétvége alatt nagyon sokat fejlődött, ami a külső és fedélzeti kamerás felvételeken és az adatokban is látszott. Természetesen van még hova fejlődni és dolgozunk is tovább, de most az öt lépcsős ranglétrán egy-két lépcsőfokot feljebb léptünk, ami meg fogja könnyíteni a munkát a szezon hátralevő részében. Martinnak egyértelműen a top 10-ben van a helye, és miként azt ő is elmondta, erőből hozta össze ezt a dobogós helyezést.”

A brit Forma–4 mezőnye a hollandiai kiruccanás után visszatér a szigetországba, ahol a skóciai Knockhillben versenyez legközelebb augusztus 10-én és 11-én.

A 2024-es brit F4-es idény