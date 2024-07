Tóth Krisztina lett a MAFIT új elnöke

Az egykori televíziós, kommunikációs szakember több mint hét éve aktívan tevékenykedik a sportéletben: a TRIACTO SE fitnesz, gyermek fitnesz és tánc szakosztályának vezetése mellett a szövetség munkáját is évek óta hatékonyan segíti – tájékoztatott közleményben a MAFIT.

A jogász végzettségű új sportvezető kiemelt feladatának tekinti a FitKid sport további hazai és nemzetközi népszerűsítését, illetve a tagegyesületekben folyó szakmai munka hatékony szövetségi támogatását annak érdekében, hogy az utánpótlásbázis további növelése mellett a magyar versenysportolók még magasabb színvonalon képviselhessék Magyarországot a hazai és nemzetközi versenyeken.

„A társadalmi felelősségvállalás és a sport mindig is fontos helyet foglalt el az életemben, ezért különös jelentőséggel bír számomra az a bizalom, amelyet a tagegyesületektől kaptam megválasztásomkor. Velük és a Szövetség elnökségével együttműködésben – új irányokat is megcélozva – szeretném folytatni azt a munkát, amelyet elődöm, Tóth János több mint két évtizeden át fáradhatatlanul végzett ezért a gyönyörű sportért” – hangsúlyozta dr. Tóth Krisztina.

„A FitKid igazi hungarikum, hiszen verseny- és szabályrendszerét a Magyar FitKid Szövetség jogelődje dolgozta ki 30 évvel ezelőtt. Mára Európa-szerte igen népszerűnek számít, amelyet az Európa-bajnokságok színvonala és hangulata is fémjelez. Eltökélt célom, hogy ez a sport elfoglalhassa méltó helyét a hazai sportéletben, ráirányítva a központi sportkormányzat figyelmét is, hiszen tehetséges gyermekek és fiatal felnőttek ezreinek választott sportágáról van szó, illetve nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően eredményesek a magyar FitKid-versenyzők” – tette hozzá a MAFIT új elnöke.

A FitKid egy 30 éves múltra visszatekintő, felmenő versenyrendszerű sport. Mozgásanyaga a talajtorna (akrobatika), az aerobik (aerobikos ugrások, erőelemek), a gimnasztika (gimnasztikus ugrások, lazasági elemek) és a tánc mozgásanyagából táplálkozik, de mindegyiktől különbözik. Ez adja a sport teljesen egyedi jellegét. A Magyar FitKid Szövetség tagegyesületeinek versenyzői országos versenyeken és bajnokságokon túl évente Európa-bajnokságon és világkupán mérettethetik meg magukat a nemzetközi mezőnyben.