Tavaly két órával elcsúsztatták a rajtot a verseny napjának reggelére jósolt erős széljárás miatt, idén erre nem kerül sor. Bár a 9 órás rajt időpontjában idén még friss szelet várnak a vitorlások Balatonfürednél, az erőssége a nap folyamán egyre inkább gyengül majd. Ellentétben 2023-mal, amikor napközben végig kimondottan jó szélben lehetett vitorlázni, az erre specializálódott katamaránok pedig különösebb taktikázás nélkül végig rohantak a távon. Idén várhatóan a tapasztalat és a megérzés nagyobb szerepet játszik majd, illetve az estére várható kisebb időjárás front jelentette tartalékban bízhatnak az akkor még vízen lévők.

A hagyományoknak megfelelően 2024-ben is a júliusi holdtöltéhez legközelebb eső hétvégén rendezik Európa legnagyobb tókerülő viadalát. Az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj több száz hajóból álló mezőnye július 18-án reggel 9-kor rajtol Balatonfüredről. Az útvonal a szokásos, Balatonkenese, Siófok és Keszthely érintésével kell visszajutniuk a vitorlázóknak a füredi célba a 48 órás limitidőn belül. A parton immár szokásosan a Kékszalag Fesztivál színes programforgataga várja a látogatókat.

Kikötni verseny közben tilos! A Kékszalag mezőnyének nagy része legalább egyszer, de sokan kétszer is kint töltik az éjszakát a vízen és közben igyekeznek minél gyorsabban haladni a balatonfüredi cél felé. Miközben az élen száguldó katamaránok és egytestű szupervitorlások jó szélben fél nap alatt megkerülik a Balatont, addig a mezőny nagy részének ehhez legalább egy, inkább másfél, vagy két napra van szüksége.

Tavaly fantasztikus rekorddal nyert a Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fitfy katamarán, amely 5 óra 3 perc 56 másodperc alatt tette meg a körülbelül 150 kilométeres távot. A verseny rekordját 10 óra 40 perces idővel 1955-től 57 évig a Nemere II. tartotta, az az 1944-ben épült, 75-ös cirkáló, amely a mai napig ott van a mezőnyben. 2023-ban az egytestű hajók rekordja is megdőlt: a Principessa Libera, Oroszlán Péter kormányzásával 8 óra 59 perc alatt tette meg a versenytávot. A Kékszalag legsikeresebb kormányosa Litkey Farkas, aki 13-szor is nyerni tudott.

Az előrejelzések szerint ideális vitorlázóidő lesz csütörtökön reggel, így az utóbbi évek leglátványosabb rajtja várható. A Kékszalag a parton már július 17-én elkezdődött, a versenyt hivatalosan is megnyitó eseménnyel, amelyen az induló csapatok tagjai, újságírók, a Magyar Vitorlás Szövetség vezetői és a Kékszalag támogatói vettek részt.

A csúcstechnika nem csak a hajókban, hanem a verseny szervezésében is megjelenik. „A valós idejű nyomkövetés mellett idén is élő online közvetítést biztosít a szövetség a szponzorok segítségével a vízről, a partról és a levegőből az egész verseny idején, sőt a díjkosztón is szombat délután. Az élő adás elérhető a kekszalaglive.hu oldalon, a nyomkövetés pedig a track.hunsail.hu oldalon. Minden fontos információ megtalálható a Kékszalagról a kekszalag.hu hivatalos weboldalon és a verseny közösségi média csatornáin is” – mondta Holczhauser András, a magyar szövetség főtitkára.

Balatonfüred a Kékszalag központja, 1934 óta onnan rajtolnak és oda érkeznek meg a versenyzők. Bóka István polgármester kiemelte: Balatonfüred a balatoni vitorlázás bölcsője és fellegvára, míg az egyhetes Kékszalag Fesztivál a város egyik legnagyobb turisztikai és közösségi sportendezvénye. „Bízom benne, hogy jól széllel indul el a mezőny, és nagy élmény lesz az idei Kékszalag a résztvevők és a közönség számára is” – hangsúlyozta a polgármester.

Immár 6. éve a Raiffeisen Bank a Kékszalag névadó főtámogatója. Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója kiemelte: „ez egy tartós együttműködés – nem véletlenül”.

„Európa legnagyobb hagyományú és leghosszabb távú vitorlásversenye, valamint a Raiffeisen Bank értékrendszere sok területen közös: innováció, nyitottság, kiszámíthatóság, hogy csak párat emeljünk ki. Számunkra ezek az értékek azért fontosak, mert egy mai vezető bank nem létezhet folyamatos megújulás, a legújabb technológiák alkalmazása nélkül. Jó példa erre, hogy a napi pénzügyek is már egyre inkább a mobiltelefonunkon zajlanak – akár a tó közepéről is lehet ma már banki tranzakciókat indítani. Egy innovatív cég örömmel támogatja azt a versenyt, amelynek a közvetítése, a digitális technológia segítségével az élményszerűség, az egyidejűség révén a vitorlássport iránt érdeklődők, a sportkedvelők széles tömegeihez fogja eljuttatni a verseny képeit, híreit.”

A Kékszalag Fesztivál részeként a leggyorsabb hajók külön is megméretik magukat a verseny második napján, pénteken. Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója azt hangsúlyozta, hogy nagyon büszkék arra, hogy az Audi Speed Challenge révén egy önálló, rendkívül látványos programmal színesíthetik a programot péntek délután.

„A négy karika ugyanakkor már csütörtöktől hangsúlyosan jelen lesz a versenyen, hiszen az általunk is támogatott Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty a Kékszalag rekordereként és tavalyi győzteseként idén is jó esélyekkel indul. Ezúton kívánunk nekik sok sikert és jó szelet! Aki pedig a vitorlázáson kívül a szárazföldön is a sebesség és a fenntarthatóság szerelmese, az látogasson el az Audi Lounge-ba a Vitorlás téren, ahol Magyarországon most először mutatjuk be legújabb modellünket, a teljesen elektromos Q6 e-tront.”

Az idei Kékszalag élő adásában a motorosok, drónok és a parti kamerák közti összeköttetést, ahogy a nyomkövetés adatkapcsolatát is a Magyar Telekom biztosítja. Fegyver Csaba, a Magyar Telekom stratégiai projektekért felelős értékesítési vezetője elmondta: a Kékszalag vitorlásverseny népszerűségének és a nézők szempontjából a szórakoztató értékének is jót tesz, hogy egy speciális fejlesztésnek köszönhetően a közvetítéshez immár hordozható képalkotó eszközöket használnak.

„Legyen szó a legmodernebb okostelefonokról, vagy épp drónra rögzíthető kamerákról, a szupergyors mobilhálózaton kommunikálva a Campus szolgáltatás által ezen eszközök számára dedikált erőforráson ma már ezek is magas minőségű képet tudnak real time közvetíteni. Ez a megoldás megkönnyíti a látványos verseny online stream és televíziós közvetítését és igazi élményt nyújt a versenyt élőben követő nézők számára.”

Idén új fejlesztésű nyomkövetési rendszer lesz a Kékszalagon, amelyet a Magyar Telekommal együttműködve a győri Széchenyi István Egyetem digitális fejlesztési központja fejlesztett és üzemeltet.

Drotár István, az egyetem digitális fejlesztési központ igazgatója az innovatív megoldásról – amely valós időben követi a versenyző hajókat –, elmondta, hogy az a Telekommal és a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködésben valósult meg. Hozzátette: az egyetem kulcsszerepet játszott a rendszer kifejlesztésében, demonstrálva elkötelezettségét a sport és a technológia összekapcsolása iránt.”

Idén is lesz Fair Play Díj, ezúttal is a KPMG támogatásával. „Immár negyedik éve hirdetjük meg a Kékszalag KPMG Fair Play Díjat, mert töretlenül hiszünk abban, hogy az igazi verseny szellemiségének alapja az integritás, a bizalom és az együttműködés. Azt a személyt vagy csapatot ismerjük el a félmillió forintos pénzdíjjal, aki megmutatja, hogy verseny közben sem feledkezhetünk el egymás segítéséről és tiszteletéről. KPMG Fair Play Díjra javasolt jelöléseket a verseny ideje alatt, egészen szombaton 10 óráig várják, a Magyar Vitorlás Szövetség hunsail@hunsail.hu e-mail címére” – mondta Rózsai Rezső, a KPMG magyarországi vezérigazgatója.

Kánikulával és erős napsütéssel kell majd megbirkózniuk a Kékszalag versenyzőinek, ebben lesz segítségükre Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa. „Első a biztonság. Számos kihívásnak kell megfelelni a Kékszalagon. Az idein a napsütés lesz az egyik próbatétel. A bőrpír nyugtatásával, az Ilcsi Napozás utáni testápolójával igyekszünk segíteni versenyző társainknak.”

Nem csak versenyezni, másokon segíteni is tudnak a Kékszalag versenyzői, a nevezés helyszínén lehetőségük lesz vért adni. Szabó-Sipos Barnabás, az Országos Vérellátó Szolgálat Vér nagykövete:

„Örömteli, hogy most már másodszor véradást tarthat az Országos Vérellátó Szolgálat a Kékszalag nevezési napján. Nagyon bízunk benne, hogy ez pedig később hagyománnyá válik. A hajós társadalomban a kölcsönös segítségnyújtásban hiszünk. Ám nem csak a vízen, de az élet bármely területén számíthatunk egymásra. Joggal érezhetjük, hogy egy család vagyunk. Úgy gondolom, hogy a véradáson keresztül ugyanezt tapasztalhatjuk meg. Beléphetünk egy családba, ahol ismeretlenül is egy segíthetünk a másiknak. Aki belép és megérzi az önzetlen segítségnyújtás örömét, az soha nem szeretné elhagyni többé ezt a közösséget, mindig visszatér majd.”

Az Index percről percre frissülő szöveges tudósításban követi majd nyomon a fejleményeket, majd összefoglalóval és képgalériával jelentkezik.