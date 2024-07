Elképesztő hajrá után a címvédő Fifty-fifty nyerte az 56. Kékszalagot

Az idei viadalra végül 510 hajó, köztük az abszolút győzelemre esélyesek katamaránoknál 15 egység nevezett, ami csaknem 2500 versenyzőt jelentett a fedélzetén. A rajtot ezúttal a tervezett időben meg lehetett tartani, csütörtökön reggel 9-kor – ellentétben a 2023-as évaddal, amikor a kedvezőtlen, erős szeles hajnali-reggeli időjárás miatt két órát csúszott – Balatonfüredről útnak indult a mezőny, hogy a szokásoknak megfelelően az óramutató járásával azonos irányban megkerülje a Balatont, ami körülbelül 155 kilométer megtételét jelenti. Az első jel tradicionálisan Balatonkenese, majd Siófok és Keszthely következik, így kell visszatérniük Balatonfüredre a 48 órás szintidőn belül. Szabály még, hogy kikötni és külső segítséget sem szabad igénybe venniük a résztvevőknek.

Az már az időjárási előrejelzések alapján biztosra vehető volt, hogy nem idén dől meg a címvédő MLS Raiffeisen Fifty-Fitfy tavaly felállított 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordja. Amivel egyébként épp a saját maga által 2022-ben felállított, és egy évet élt csúcsát döntötte meg (7 óra 13 perc 21 másodperc). Idén a legjobbakat 38 különböző hajóosztályban díjazzák, így az abszolút első hely mellett is mindig nagy csatákra van kilátás.

Csütörtökön reggel aztán még a várt gyengébb szél sem igazán mutatta meg magát, így kimondottan visszafogott tempóban indult a verseny. Közvetlenül a rajtot követően a Process Solution (kormányos: Litkey Farkas) állt a mezőny élére, amelyet a tavaly második RSM (k: Vándor Róbert) követett, mindkét hajó a parthoz közelebb helyezkedett. Mögöttük a Nanushka és közvetlen a verseny előtt kormányost cserélt Team Kaáli (k: Sallai Gábor) érkezett. Utóbbi hajó korábbi kormányosa, a csapattal 2022-ben ezüstérmes Virág Flóra gyermekáldás elé néz, mindjárt ikrekre van kilátás, így ő csak a kísérő motorosok egyikéből szurkolt ezúttal a társaknak.

A címvédő Fifty-Fifty (k: Józsa Márton) és a tavaly harmadik Prospex Delta (k: Kaiser Kristóf) beljebb helyezkedett a Racing Djangóval együtt, így kicsit le is maradtak, a rajt után közvetlen hátrányba kerültek. Viszont gyorsan korrigáltak, és még közelebb húzódtak a parthoz, így már kellő lendülethez jutottak, na nem sokhoz.

Csak a balatonfüredi mólóról hat hajó vitte ki a vízre az érdeklődőket, mintegy 800 embert, akik a két-három órás program után ellepték a Tagore sétányt. Közben a katamaránokhoz képest nehezebb mozduló egytestűek is megindultak, sőt, a Raffica – amely 2023-ban a kenesei jelnél borult – sokáig a lépést is tartotta, és jól jött a hozzá hasonló felépítésű Principessa libera is.

14 Galéria: 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj Fotó: Tövissi Bence / Index

Az erőviszonyok azonban már az első jelhez közeledve kirajzolódtak, a három AC45-ös katamarán diktálta elöl a nem túl gyors tempót, ez a gyenge szeles idő elsősorban számukra volt kedvező. A kenesei bóját az RSM vette az első helyen, szorosan mögötte érkezett a Process Solutions, illetve a Prospex Delta. A mezőny a fuvallat reményében csatornáról csatornára haladt, ami azért még a menőket is komoly szakmai kihívás és taktikázás elé állította, no meg türelemre intette. Ellentétben 2023-mal, amikor végig egyenletesen közepes szél fújt, gyakorlatilag a tavon mindenhol, így iránykeresés nélküli nagy rohanássá vált a verseny, amelyben a Fifty-Fiftynek nem volt ellenfele.

Nem úgy idén, mert ez egy másik verseny volt.

Siófoknál aztán változott a sorrend, a Prospex Delta előzött (mintegy három óra alatt teljesítette ezt a távot, tavaly ilyenkor már Keszthelyről fordult vissza), második helyen érkezett a Process Solutions, harmadikként az RSM.

A szél a folytatásban sem volt a hajósok kedvére, akik tovább küzdöttek az elemekkel, vagyis jobban mondva azok hiányával. Az AC45-ös katamaránok küzdelme ettől függetlenül bővelkedett az izgalmakban, ennek részeként Zánka magasságában az üldözők felértek az éllovas Prospex Deltára, sőt, az RSM át is vette az első helyet. Mindeközben a Process Solutions egy kilométeres távolságban követte a Prospex Deltát. Az élen haladók Keszthely felé még növeli is tudták előnyüket az üldözőkkel szemben, nem is beszélve a főmezőnyről, amelynek döntő része ekkor még Siófokot sem érte el.

Lassan múlt az idő, lassan haladtak még a leggyorsabbak is, persze minden csak viszonyítás kérdése. Volt olyan évad a Kékszalagon, ahol még egy ilyen erősségű (gyengeségű?) szélért is nagyon sokat adtak volna a versenyzők.

A keszthelyi bóját az élen haladó RSM tudta le elsőként, másodpercekkel négy óra előtt. Már hét órája tartott ekkor a verseny.... Az éllovast több mint hatperces hátránnyal fordult a második helyen a Prospex Delta követte, csakúgy, mint egy évvel ezelőtt. Bár akkor a második helyért csatáztak egymással. Szigliget és Badacsony között az addig élen haladó Prospex-Delta és az RSM a leálló szélben jelentősen lelassult, szinte megállt, ezt kihasználva az északi parthoz közelebbi útvonalat választó Process Solutions megelőzte mindkettőt, mivel 7-8 csomós sebességgel tudott haladni.

14 Galéria: 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj Fotó: Tövissi Bence / Index

Lassan 10 órája rajtolt el az 56. Kékszalag, amikor még mindig távol voltunk attól, hogy megérkezzenek Balatonfüredre az első katamaránok. Szinte szélcsend volt a Balatonon, így alig tudtak mozdulni még a leggyorsabb hajók is, bizonytalan volt, mit hoz a folytatás. Többen úgy döntöttek, a széltelenség miatt inkább feladják a versenyt.

AZ ÉLEN MÉG MINDIG A PROCESS SOLUTIONS állt, A MÁSODIK PROSPEX-DELTA, A HARMADIK PEDIG AZ RSM volt. nem volt NAGY KÜLÖNBSÉG A HAJÓK KÖZÜL, NAGYJÁBÓL BADACSONYTOMAJ MAGASSÁGÁBAN HALADtAK ekkor.

De mivel lassan ment le a nap, így bízhatunk benne, hogy a szél is erősödik. Tíz és fél óra után a Prospex-Delta ismét az élre állt, Pálköve magasságában az eddigi éllovas, a Process Solutions előtt haladt. A kétszeres győztes RSM kezdett leszakadni ettől a kettőstől, így elképzelhető volt, hogy kettős versennyé alakul majd a befutó. Révfülöp előtt viszont elvált egymástól az éllovas trió. A Prospex Delta és a Process Solutions észak felé fordult, és alig haladt, az RSM a tó közepe fel navigált, és picit gyorsabb tempóban átvette a vezetést. Amíg az élen a tempót diktáló hármas egymást váltotta az élen, addig 20 órát követően frissült a szél. Ez meglökte az egész mezőnyt, benne a negyedik helyen haladó címvédő, ráadásul a Fifty-Fifty sebessége mintegy 10 km/órával volt gyorsabb közvetlen riválisainál, így egyre közelített, csökkentette hátrányát.

Tihanynál összegyűlt a főmezőny, de még odafelé, több száz hajó akart szinte egyszerre átmenni a csövön, ami olykor feszültségekhez is vezetett, de az élen haladók előtt sikerült kimenniük onnan. A trió közben a Fifty-Fifty érdemi beszállásával kvartettre bővült, Tihanyról a Prospex Delta fordult rá elsőként a célegyenesre, ami a vízen nem feltétlen egyesen, sőt, általában nem az, mögötte viszont kis lemaradással jött az üldöző trió.

A közvetlen hajrára már kettős versengésre redukálódott a Készalag: a Prospex Deltát már a Fifty-Fifty szorongatta. De a címvédő hatalmas tempóval, csaknem 2 órás hátrányt – a szó legszorosabb értelmében – az utolsó pillanatban ledolgozva nyerte meg az 56. Kékszalagot. Címvédés a Balatonon! A verseny összes fontos és izgalmas pillanatát egész nap alatt tartó közvetítésünkkel elevenítheti fel.

Mert kell egy jó csapat Az Euroleasing és az MBH Bank által 2016 óta támogatott Prospex Delta Team a Balatonra optimalizált AC45 típusú tengeri katamaránnal szállt versenybe. A hazai vitorlás közösségben jól ismert, a katamaránok mezőnyében meghatározó csapatot dr. Kaiser Kristóf vezeti, 2024-es csapatának tagjai pedig Berecz Botond, Dávid Dániel, Demjén Olivér, Pallay Tibor, Rauschenberger Miklós, Szigeti Stacey és Weidinger György voltak. A remek idei eredményeikhez, amelynek csúcspontját jelenti a Kékszalag, nagyban hozzájárult, hogy a Prospex Delta Team 2022 óta használt AC45 típusú tengeri katamaránját az idei szezon vízrebocsátása előtt nyolc hónapnyi, házon belüli munkával fejlesztették tovább és optimalizálták tavi hajózási viszonyokra. A munka során a hazai mérnökök a teljes rudazatot áttervezték, így valóban egy olyan csúcs hajó született, amely otthonosan mozog a Balatonon, és akár gyengébb szélviszonyok között is kiemelkedő sebességre képes, amint azt idén bizonyította. A 13,4 méter hosszú katamarán mintegy 1,5 tonnát nyom, árbocmagassága 24 méter, legénysége 7 fő, és akár 74 kilométer/órás sebesség elérésére képes. A hajó fejlesztésével a csapat célja az volt, hogy ellenfeleihez képest technikai szempontból évekre domináns pozícióba kerüljön, míg az eredményes versenyzés mellett a további célkitűzéseik között szerepel a vitorlássport, valamint a Balaton népszerűsítése.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)