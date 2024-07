50 kilós cingárból lett a mádi tűzoltó a legerősebb magyar

Juhász Péter a maga 195 centijével és 145 kilójával tekintélyt parancsoló jelenség. Aligha akad manapság nála erősebb ember széles e hazában, és ezt bizonyítja is folyamatosan két versenysorozaton: a Premium Strongman League-ben és a Strongman Champions' League-ben. A mádi tűzoltó étkezése kisebb vagyonba kerül, de szerencsére támogatják a szponzorai.

Juhász Péter (ő maga ragaszkodott hozzá, hogy tegyük hozzá: nem hivatalosan) Magyarország legerősebb embere. A 195 centis testmagasságához 145 kilós mádi tűzoltó négyszeres magyar bajnok a Strongman kategóriában, vagyis az erős emberek között, és pár napja nyerte meg Balatonlellén a legrangosabb közép-európai erősember-sorozat, a Premium Strongman League negyedik fordulóját.

A Lelle Beach sekély vizében különféle gyakorlatokat, erőpróbákat kellett végrehajtani a versenyzők. Volt itt autóemelés, hordó magasba dobása, a rönknyomás, kőgolyó vállra vétele vagy éppen söröshordó-cipelés, és mindez azzal nehezítve, hogy olykor még a víz is hozzáadódott az eszközök súlyához. Egy kis ízelítő az erődemonstrációból:

Juhász Péter egyébként 43,5 ponttal nyerte meg a lellei versenyt Losonczi Imre (38,5), a román Robert Marian (38), a cseh Jan Lacina (34) és a szlovák Jaro Mockovciak (31) előtt.

Ezzel a győzelemmel Juhász Péter az összetettben is átvette a vezetést. Az eddigi négy fordulóból kettőben (Tökölön, illetve Szerbiában) második lett, most győzött, egy alkalommal pedig nem indulhatott, mert ott és akkor 105 kiló volt a súlyhatár.

No de ki is ez a halk szavú, 30 éves fiatalember, aki az egyik fényképen féléves kisfiát, Pétert tartja a kezében?

Mádon lakom, ebben a gyönyörű hegyaljai községben, és mielőtt bárkiben is felmerülne, hogy szeretem-e a tokaji borokat, gyorsan bevallom: igen, az édes borokat, az aszút szeretem, de természetesen csak módjával – mondta az Indexnek a hegyaljai Herkules. – Különben tűzoltó a foglalkozásom, innen 50 kilométerre, a tiszaújvárosi tűzoltóságon teljesítek szolgálatot. 24/48 órás munkabeosztásban dolgozom, 24 óra munka után 48 óra pihenő jár, abban a két napban edzek, de mivel a szolgálati szabályzat előírja, hogy a 24 órából két órát kötelező testedzésre fordítani, így szolgálatban is tudok edzeni napi két órát.

Péter a Premium Strongman League-gel párhuzamosan a Strongman Champions' League nevű, az egész világra kiterjedő versenysorozatban is szerepel, nem is rosszul, az összetettben a negyedik helyen áll.

Volt már versenyünk Martinique szigetén a Karib-tengerben, áprilisban Budapesten, most Észtországa utazom, aztán Dubajban is lesz egy versenyünk. Itt annyira erős a mezőny, hogy már-már törpének számítok a 145 kilómmal, de azért megállom a helyem – mondja Péter, aki beszél gyerekkoráról is. – Nyápic kissrác voltam, nyolcadikos koromban pontosan azért kezdtem el lejárni az edzőterembe, hogy valahogy kinézzek. A kemény edzések és a helyes táplálkozás hatására egy év leforgása alatt 50 kilósról 80 kilósra erősödtem, és ez nem zsír volt, hanem tiszta izom.