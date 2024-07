Újabb részletek derültek ki a meggyilkolt kézilabdázóról

Mint írtuk, néhány napja holtan találták meg az eltűnt kézilabdázót, Simsik Cynthiát. Úgy tudni, egy műanyag zsákba tekerték a 31 éves nő holttestét, ami a furcsán viselkedő párjára terelte a gyanút, ezért a rendőrség őrizetbe vette a férfit. A DVSC korábbi játékosa már legalább öt napja halott volt, amikor a rendőrök rátaláltak.

A rendőrség kedd reggel közölte, hogy halálokozás és hullagyalázás ügyében indított nyomozást az ügyben. Az ügyész beleegyezését követően a rendőrség őrizetbe vette a nő 44 éves barátját. A hatóság a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva egyelőre nem közölt bővebb információkat.

A meggyilkolt nő édesapja szerdán az RTL Híradónak elmondta, veszekedések, pofonok és féltékenység előzte meg lánya meggyilkolását, akinek élettársát nárcisztikus férfinak ismerte meg, és már az elején sem örült ennek a kapcsolatnak. Úgy véli, a férfi az utóbbi időben cselédként tartotta maga mellett a fiatal nőt.

Simsik Tibor elmondta azt is, hogy lánya előző kapcsolatából született 9 éves kisfiának pszichiáter segítségével már elmondták, hogy meghalt az anyukája. Hozzátette, örökbe szeretnék őt fogadni, ahogy a tragikus véget ért kapcsolatból született 4 éves kislányt is, aki most a gyilkossággal gyanúsított férfi rokonainál van.



A lány párja korábban a rendőrségnek azt állította, hogy a nő felakasztotta magát, és amikor ezt észrevette, megijedt, ezért a holttestet egy műanyag zsákba csavarta, majd a háznál lévő homokozó alá rejtette. Innen később visszavitte a házba, mesélte a gyászoló édesapa.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http:// vansegitseg.im.gov.hu.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.