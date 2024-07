Hetente 5 millió forintba kerülne az a kezelés, amely miatt gyűjtést indítottak az egykori olimpiai bajnok tornásznőnek, Ónodi Henriettának. A részletekről egyik hozzátartozója mesélt most.

Ahogy korábban megírtuk, az Egyesült Államokban élő Ónodi Henrietta rehabilitációjáért testvére, Barbara indított gyűjtést. Mint kiderült, a sportolón tavasszal életmentő műtétet hajtottak végre, de hosszú távú gyógykezelésre van szüksége, amely rendkívül költséges.

Arról, hogy miért kellett gyűjtést indítaniuk, most további részleteket árult el Ónodi Henrietta nővére. A gyűjtésnél 500 ezer dolláros (nagyjából 182 millió forintos) célösszeget jelöltek meg, aminek az áll a hátterében, hogy a tengerentúlon rendkívül költségesek tudnak lenni a kezelések – és a mostani esetben ezt még az egészségbiztosítás sem fedezi.

Az ajánlott jacksonville-i rehabilitációs klinika, amelyre a testvéremnek szüksége van, napi kétezer dollárba kerül, de a biztosítója ezt nem akarja fedezni

– mondta Ónodi Henrietta nővére, Barbara a Sportalnak (a napi kétezer dollár nagyjából 730 ezer forintot jelent mostani árfolyamon, vagyis heti lebontásban kicsivel több mint ötmillió forintról van szó).

Kifejtette azt is: „A húgom rendelkezik egészségbiztosítással, de sajnos nem akarják kifizetni ezt az ellátást, most ezen folyik az egyezkedés.” Mint mondta, a hasonló esetekben a betegek a biztosítóval elkezdenek egyezkedni, hogy hány százalékot vállalnak magukra, de nem akarnak várakozni, és ezért döntött úgy, hogy addig is gyűjtésbe kezdenek. „Nem két hónapban gondolkodunk, hanem hosszabb távon, hogy mindent meg tudjunk teremteni a felépüléséért” – tette hozzá Barbara.

Így áll most a gyűjtés

A négy napja kezdődött adománygyűjtés a GoFundMe nemzetközi oldalán zajlik, ahol azt is követni lehet, hogy hányan és mennyi pénzt adtak eddig a célra.

A kedd reggel 9 órakor aktuális adatok szerint

az 500 ezer dolláros célösszegből 20 859 dollár gyűlt össze eddig,

mindehhez 408 adományozó járult hozzá valamilyen összeggel,

és a legmagasabb adomány 1000 dollár volt.

Ónodi Henrietta legnagyobb sportsikerét 1992-ben, a barcelonai olimpián aratta, ahol ugrásban arany-, talajon ezüstérmes lett.