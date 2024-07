Magyarországra hazatér a sakk: Beatrix királynétól Széchenyi Istvánon át a Polgár nővérekig

A sakk nem csak versenysport, és nem is csupán országunk büszkesége. Egy olyan tevékenység, ami megannyi ember életének szerves része.

Ezt mutatja meg a 45. Sakkolimpiára készült művészi videó, amely egy sakkozó életét követi végig kisgyermekkorától az első igazán nagy megméretésig.

A film első képkockáin kapja meg hősünk a vágyott sakktáblát, ami ettől a pillanattól kezdve szerves részét képezi az életének. Vele van a tornaöltözőben, a Gellért fürdőben, és akkor is ott van, amikor rátalál a szerelem. Hősünk éveket töltött azzal, hogy fejlessze tudását, és felkészüljön élete versenyére, a Sakkolimpiára. A film utolsó képkockái ennek a megméretésnek az első pillanatát mutatják meg.

Ez a sport nemcsak a játékosok életének része, de hazánk történetének is fontos eleme. Nem véletlen, hogy az idei Sakkolimpiával Magyarországra hazatér a sakk: országunk több száz éves sakktörténetre tekinthet vissza. A sport a XIV. században kezdett el terjedni az országban, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Sakkozott Mátyás király felesége, Beatrix, játszott II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Karinthy Frigyes, Petőfi Sándor és Erkel Ferenc is. Mire berobbant a versenysakk, addigra hazánkban már egészen elterjedt volt a sport, nem meglepő tehát, hogy Magyarország alapító tagja volt az idén 100 éves FIDE-nek, azaz a Nemzetközi Sakkszövetségnek.

Az aktív, töretlen részvétel a sportban meghozta a gyümölcsét, országunk világhírű sakkozókat termelt ki: Portisch Lajos, Lékó Péter, Almási Zoltán, Mádl Ildikó, Rapport Richárd, valamint a Polgár nővérek, Zsuzsanna, Zsófia és Judit nevét szerte a világon ismerik.

Az idei Sakkolimpián világhírű játékosaink közül ketten ülnek táblához: Lékó Péter és Rapport Richárd is indul a magyar válogatott színeiben.

A 45. Sakkolimpia szeretettel várja a sakk szerelmeseit és azokat, akik egy történelmi jelentőségű versenyre szeretnének kilátogatni. Szeptember 10–23. között a BOK-csarnok területén rendezett esemény megannyi kísérőprogrammal egészül ki, amelyek által bárki közelebb kerülhet a szellem legkifinomultabb játékához. Az eseményt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szervezi a Magyar Sakkszövetség bevonásával.