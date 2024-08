A szaúdiak 60 millió dollár összdíjazású e-sport versenye, az e-sport világbajnokság (EWC) első tizenkét versenyszámán túl vannak a résztvevő klubok – még nagyjából ugyanennyi van vissza a zárásig, ami augusztus 25-én lesz. Az EWC versenyszámait azért érdemes figyelni, hiszen 2025 elején jön az első e-sport olimpia, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) egyöntetű igennel szavazott meg a 2024-es párizsi olimpia nyitóülésén.

Bár a 2025 e-sport olimpiai program versenyszámait még nem ismerjük, valószínűleg azok a videojátékok köszönnek majd vissza, amelyeket a rijádi tornán is láthatunk.

Legnagyobb játékok, legnagyobb nevek

A három legnívósabb e-sport, a League of Legends, a Counter-Strike és a Dota 2 számai már júliusban véget értek. A négynapos LoL-tornán a tavalyi világbajnokságot megnyerő T1 volt a legeredményesebb, akik 3–1-re tudták legyőzni a Top Esports csapatát,

ezzel Lee „Faker” Szang hjok egy újabb vb-címet húzhatott be a négy Riot Games-szervezésű LoL Worlds mellé.

A Dota 2 bajnokságon a tavalyi világverseny, a The International ezüstérmesei, a Gaimin Gladiators tagjai értek fel a csúcsra, ráadásul úgy, hogy nem találtak legyőzőre, és a döntőben is 3–0-ra verték a Team Liquidet.

A Natus Vincere az idei legnagyobb Counter-Strike verseny, a PGL Major Copenhagen döntője után az EWC-n is a csúcson tudott maradni, ráadásul a G2 Esports szarvait törték le, akik az IEM Dallas után a következő sikerüket keresték, de nem tudták zsebre vágni a 400 000 dolláros fődíjat.

Az Apex Legends versenyszámban nagyon szoros verseny alakult ki a hazai Team Falcons, a Luminosity Gaming, a Gaiming Gladiators és az Alliance között, ám a 13. meccs megnyerésével az Alliance tudott elszakadni a mezőnytől, akik hiába szereztek két ponttal kevesebbet, mint a Falcons, a súlyozás miatt övék lett az arany, továbbá az 1000 Club Championship-pont.

A Rainbow Six Siege megméretés a brazilok versenyszáma volt, hisz a februári Six Invitational győztesei, a w7m esports, valamint a döntős FaZe Clan is szerepeltek a mezőnyben, ám a francia játékosokkal rajthoz álló Team BDS kanyarból tudott előzni, és 3–0-ra verte az SI nyerteseit az EWC fináléban – úgy, hogy mindössze 6 kört hoztak a brazilok, ami egy pálya megnyerésére sem lett volna elegendő.

Az újjáéledő kompetitív Overwatch 2 még mindig a koreai csapatokról szól, hasonlóan a League of Legendshez. Bár az amerikai Toronto Ultra beküzdötte magát a döntőbe, ott alig tudták felvenni a versenyt dél-koreai Crazy Racoonnal, amely 4–1-re mosta le őket a szerverről.

Az Esports World Cup első Battle Royale-címe a Call of Duty: Warzone volt. A július 3-6. között megrendezett tornán végül a Falcons amerikai-kanadai triója gyűjtötte a legtöbb pontot, így az övék volt a leggyorsabb csapat, amely eredményt értek el az arab e-sport világbajnokságon.

Mobiljátékokban Ázsia a király

Június 28-án, a Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) nevű telefonos játékkal kezdődött az EWC 2024. A 3 millió dolláros tornát július 14-én a maláj Selangor futballklub csapata, a Selangor Red Giants húzta be, akik a döntőben az arab Team Falcons felett arattak 4–3-as győzelmet. Az MLBB női versenyén szintén egy ázsiai csapat, az Omega Empress lett a legjobb, a fülöp-szigeteki lányok így meglepően közel juttatták szervezetüket a Club Championship 7 millió dolláros fődíjához.

A Kína által dominált Honor of Kings döntőjébe végül egy maláj csapat jutott be, azonban a KPL Dream Team tette zsebre a 362 millió forintot érő aranyérmet. A PUBG Mobile versenyszámba már betörtek az Ázsián kívüli csapatok is, a vihart végül a brazil Alpha7 Esports élte túl.

Az egyetlen kivételt a Free Fire verseny jelentette a távol-keleti dominancia alól. Bár az indonéz EVOS Divine bejutott a döntőbe, az arab Team Falcons volt a befutó – igaz, hazai játékosok helyett egy teljesen maláj felállással.

Ami még hátravan

Bár 12 számon már túl vannak a résztvevők, 10 még hátra van:

augusztus 8-11. között zajlanak majd a Fortnite , a Street Fighter 6 és a Teamfight Tactics versenyek,

, a és a versenyek, 14-én rajtol a modern e-sportot megteremtő StarCraft II , 15-én pedig a Call of Duty: Modern Warfare III, valamint az egykor FIFA néven ismert EA SPORTS FC – mindhárom torna 18-án ér véget,

, 15-én pedig a valamint az egykor néven ismert – mindhárom torna 18-án ér véget, hasonló csúsztatásban kezdődik a záróakkordként szolgáló PUBG 21-én, 22-én pedig a szimulátorversenyző RENNSPORT, az autósfociként ismert Rocket League, valamint egy másik verekedős játék, a Tekken 8.

Az Esports World Cup 60 milliós díjazásának oroszlánrészét a Club Championship nyereményei teszik ki. A listát jelenleg magasan a Team Falcons vezeti, amely 4100 ponttal áll az élen, és a legesélyesebb a 7 millió dolláros fődíjra. A sorban a Team Liquid következik 1485 ponttal, majd a dobogó harmadik fokára áll fel a Gaimin Gladiators 1220 ponttal.

Az EWC a hónap végéig, augusztus 25-ig dübörög Rijádban.