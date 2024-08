Győri siker Zalában, először lett magyar összetett győztese a hazai versenynek

A versenyt szervező Járműmérnökök Egyesülete az augusztus másodikai hivatalos sajtónapon a rendezvény fő partnereivel sajtótájékoztatót tartott, ahol a rendezvény részleteiről tudhatott meg többet a sajtó – áll a szervezők közleményében. A Járműmérnökök Egyesülete 2024-ben immár hetedik alkalommal hozza el az autóipar jövőbeli tehetségeit hazánkba:

20 ország 84 csapata regisztrált szerte a világból, hogy a végső győzelemért járó díjakért megmérkőzzenek elektromos, önvezető és belső égésű kategóriákban.

Idén a verseny a nagyközönség számára is megnyitotta kapuit helyszínen vásárolható belépőkkel, akiknek a csütörtöki és pénteki versenynapok tartogatták a legvonzóbb lehetőséget. Vígh László országgyűlési képviselő elmondta, amikor az elektromos és autonóm tesztpálya felépítésébe kezdtek, még nem számítottak arra, hogy ekkora nemzetközi érdeklődést és népszerűséget ér el a ZalaZONE – ma már azt mondhatjuk, hogy a járműipar Szilícium-völgyévé vált. Hangsúlyozta, hogy az autóipar folyamatos fejlődése elengedhetetlen, és ebben a tesztpálya, valamint az itt megvalósuló kutatások kulcsszerepet játszanak. Beszélt a további fejlesztésekről is, például az oválpályáról, ami várhatóan ősszel, november környékén kerül átadásra. Kiemelte, több nagy ipari partner, mint a Hankook, Michelin és Bridgestone is érdeklődik az együttműködés iránt a vizes tesztek kapcsán. Végül hangsúlyozta, hogy mindezek mellett a biztonságos közlekedés támogatása a legfontosabb cél.

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg város alpolgármestere Zalaegerszeg nevében köszöntötte a jelenlévőket. Kifejezte, hogy nagy öröm számukra, hogy ez a rangos rendezvény ismét a városban kerül megrendezésre. Köszönetet mondott a támogatóknak, valamint azoknak, akik a szolgáltatásokat és az infrastruktúrát biztosították. Hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg és annak vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy az esetleges infrastrukturális hiányosságokat pótolja, és barátságosan fogadja a szervezőket és a résztvevőket. Ezt követően megosztott egy történetet a rendezvény egyik napjáról: találkozott egy külföldi csapattal egy bevásárlóközpontban, és a csapat egységes megjelenése, valamint az egyenruhájuk a nagy Forma–1-es csapatokat idézte. Végezetül köszönetet mondott az ország és a város vezetésének, akik támogatásukkal és segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöhessen ez a helyszín, amely nemcsak tesztpályaként, hanem ipari központként is szolgál, továbbá szakemberek képzése is megvalósul itt duális képzés keretében. Zárásként kiemelte, hogy Zalaegerszeg fejlődésének fontos része ez a színes rendezvény, hiszen a fiatalok itt megtalálhatják a fejlődésükhöz szükséges példaképeiket – az FS East valóban színt hozott Zalaegerszegre.

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke és egyben a Széchenyi Üzleti és Vagyonkezelő Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy már több éve tart az együttműködés a Járműmérnökök Egyesületével a magyarországi Formula Student rendezvények szervezésében. Kiemelte, hogy

a rendezvény alapvető célja, hogy a hazai mérnökképzés nemzetközi szinten is megmutatkozzon.

Hangsúlyozta, hogy a versenyen részt vevő csapatok tagjai később nagyon sikeresen helyezkednek el az iparban. A rendezvény hidat képez az oktatás és az ipar között, és úgy érzi, hogy jó úton járnak, hiszen a Formula Student egy fontos mérföldkő ebben az együttműködésben. Végezetül kitért a rendezvénnyel kapcsolatos jövőbeli tervekre is, amelyek a terjeszkedés, az ipari együttműködés és a nemzetközi jelenlét erősítését célozzák.

Feszty Dániel, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének tanszékvezetője hangsúlyozta, hogy a Széchenyi Egyetem évek óta társrendezője a Formula Student rendezvénynek, ami jól mutatja a magyar járműipar jelentőségét, amely jelenleg 150 000–180 000 alkalmazottal rendelkezik. Kiemelte, hogy mindez azt bizonyítja, hogy szükség van az egyetemek által biztosított utánpótlásképzésre, amelyben a felsőoktatásnak kiemelt szerepe van. Az egyetemen alkalmazott képzési filozófia a „Gyakorlat” elvén alapul, melynek keretében az iparban hasznosítható tudás átadása a cél. Ennek részeként fontos szerepet kap a duális képzés, az Audival közös gyakornoki program, valamint a projektalapú oktatás, amelyben az Audi Development Camp is különleges tudást nyújt a hallgatók számára. A ZalaZONE-nal való együttműködés keretében számos projektben és kutatásban vehetnek részt a diákok. Nagy figyelmet fordítanak a hallgatói csapatok támogatására, például a SZEnergy, SZEngine és az Arrabona Racing Team számára. 2017 óta az egyetem szervezésében kerül megrendezésre az FS Symposium Győrben, és közreműködnek az FS Easter, valamint az FS East szervezésében is. Különös hangsúlyt helyeznek a motorsport köré épülő fejlesztésekre, mint a szimulátorfejlesztésre, és egy egyéves, angol nyelvű motorsport MSc nappali képzés is indulni fog az egyetemen jövő év februárjában. Ennek célja, hogy a képzés versenyképes legyen a külföldi programokkal, és 12 kurzust kínál majd, amelyekből nyolcat hazai szakemberek tartanak, míg 5 kurzusra F1-es mérnököket vonnak be, köztük magyar és külföldi szakembereket is. Végezetül megemlítette, hogy a Radical Motorsport Hungary a képzés technikai partnere, és a hallgatók majd többek között a kiállított Radical SR10X versenyautón is alkalmazhatják gyakorlatban a tudásukat.

Hamar Zoltán, az AVL ZalaZONE Kft. ügyvezetője reflektált arra a világrekordra, amelyet a rendezvényen résztvevő grazi csapat állított be, és megjegyezte, hogy valóban sok energiát fektettek az aszfaltba itt a ZalaZone-nál. Kiemelte, hogy a Formula Student különösen közel áll a szívéhez, bár hallgatóként sajnos nem volt csapattag, később a Győrben megrendezett versenyen már zsűriként vett részt, és nagyon szereti a rendezvényt. Felvetette a kérdést, hogy miért is szponzorálja a ZalaZone a rendezvényt, és miért engedélyezik a pálya használatát, ha ez azt jelenti, hogy az ipari szereplőket egy hétre „el kell zavarni”. Válaszában hangsúlyozta, hogy mindezt a jövő mérnökeinek támogatásáért és a következő generáció, későbbi döntéshozók képzéséért teszik, hiszen ők fogják majd a jövőben használni a pályát ipari karrierjük során.

Kiss Dávid, a versenyt szervező Járműmérnökök Egyesületének elnöke üdvözölte a támogatókat, majd röviden bemutatta a Formula Studentet.

Emberi szempontból kiemelte, hogy ez a rendezvény nem csupán a technikáról szól, hanem elsősorban a hallgatókról, akik megfeszített tempóban dolgoznak tanulás mellett, és az F1-es csapatok professzionalizmusát mutatják.

Technikai szempontból is nagy eredményeket érnek el, például a gyorsulási rekordot is egy FS csapat tartja. Hangsúlyozta, hogy a Formula Studentből kikerülő hallgatók a mérnöki társadalom fontos tagjaivá válnak, és rávilágított a Formula Student nemzetgazdasági jelentőségére. Évente közel 100 hallgató vesz részt a programban, így a hazai Formula Student történetében már közel 3000 hallgató esett át ezen az iskolán. Ezek a hallgatók nemcsak közvetlenül hoznak létre óriási hozzáadott értéket, hanem közvetett hatásokkal is gazdagítják a gazdaságot, például nagyobb eséllyel alapítanak saját K+F-cégeket, spinoffokat. A Formula Student vonzereje motiváló és pályaorientációban segítő szerepet is betölt, továbbá a kikerülő mérnökök általánosan is növelik a környezetük K+F-tevékenységének hatékonyságát. Mindezen hatások összesen évente 5-10 millió euró hozzáadott értéket jelentenek a magyar gazdaságnak. Végül kiemelte, hogy az FS East Európa top 3 Formula Student rendezvénye között szerepel Németország és Ausztria mellett.

2024-ben 84 helyet nyitottak meg a szervezők a regisztráción a korábban is említett elektromos, belső égésű és önvezető kategóriákban. A Formula Student East továbbra is Európa legjobb csapatait vonultatja fel, ez is mutatja, hogy a rendezvény mennyire közkedvelt az FS-mozgalomban, és gyakorlatilag a legjobb összetételű verseny, amelyet a rendezvényeket minősítő ún. ranking – tehát osztályozási – rendszer is alátámaszt, ahol az elmúlt években első és második helyeken szerepelt a hazai megmérettetés.

Legtávolabbról az Egyesült Államokból, illetve Norvégiából érkeznek csapatok, a legtöbben a mozgalom arányszámai miatt Németországból regisztráltak.

Egy teljesen egyedi vonása van az itthon rendezett FS-versenyeknek már a regisztrációs folyamatban, hiszen a kelet-európai csapatok fix regisztrációs helyeket kapnak, ugyanis a Formula Student East globálisan betöltött szerepe a mozgalomban kimondottan az, hogy a kelet-európai régióban ezt a mozgalmat erősítse és továbbvigye. Magyarországot három csapat képviseli a helyszínen: a BME Formula Racing Team önvezető csapata, valamint két belső égésű gárda, a győri Arrabona Racing Team és az óbudai OUR Team.

Az ötnapos rendezvény első két napján a mérnökhallgatók mutatták meg szakmai tudásukat az összesen több mint 100 ipari szakértőnek, akik három versenyszámban tették próbára a csapatok ismereteit. Az üzleti versenyszámban egy klasszikus, tízperces pitchben kellett meggyőzni a befektetőként megfigyelő bírákat a saját, kreatív vállalkozási ötletükről, melynek a középpontjában az auto állt. A második prezentációs számban a gyártási és költségtervezési képességekre volt szükség, hiszen az autó darablistája és gyárthatósága, valamint általános gyártástechnológiai ismeretek kerültek górcső alá. A prezentációs számok közül a legtöbb pontot a mérnöki tervezést fókuszba helyező ún. Engineering Design Event éri, ahol csapatonként 45-50 perces mély szakmai beszélgetésben derül ki, milyen ismeretek alapján tervezte és építette meg a csapat az idei versenyautóját. Mindezen számokat az egyes döntők koronázzák meg, ahol a legjobb diákok a legnehezebb kérdésekben mérkőznek meg a dobogó legfelső fokáért. Legjobb magyar eredmények ezen számokban a BME FRT harmadik helyezése az üzleti pitchben és az Arrabona Racing Team második helye a költségterv bemutatásában, illetve az ő harmadik helyük az Engineering Design Eventen. Összesített prezentációs számokban pedig belső égésű kategóriában a Thessaly Egyetem, elektromos és autonóm kategóriában pedig a zürichi ETH csapata szerepelt a legjobban.

Attól igazán egyedi mérnökverseny a Formula Student, hogy az elméletet át kell ültetnie a csapatoknak egy igazán látványos gyakorlatba. Ugyanis azt a szépen megtervezett versenyautót le is kell gyártaniuk, majd a pályán bemutatni, hogy tényleg azt tudja, amit a tervezőprogramban. A ZalaZONE hatalmas dinamikus platformján öt számban tették a szervezők próbára az egyedi versenygépeket. Egyenes gyorsulás 75 méteren, kanyarsebességteszt az ún. Skid Pad pályán mindkét irányba, majd pedig egy időmérő, továbbá a minden csapat által legnagyobb kihívásként megélt 22 km-es hosszútávú verseny mind-mind különböző nehézséget tartogat. A négy látványos szám mellé ötödikként az energiahatékonyság kerül, hiszen mind az elektromos, mind a belső égésű autók által felhasznált energia az időeredménnyel súlyozva is ér fontos pontokat

Elképesztő időt futva a dinamikus számok összesített győztesei a következő egyetemek: – belső égésű kategória: Arrabona Racing Team, Győr, Széchenyi István Egyetem – elektromos kategória: AMZ Racing, Zürich, ETH- önvezető kategória: Chalmers Formula Student, Göteborg, Chalmers Műszaki Egyetem.

A részeredményekből az ünnepélyes záróeseményen az alábbi táblázat foglalja össze a három, egymástól függetlenül értékelt kategória dobogós helyezettjeit. Első alkalommal a világranglistás versenyek történelmében és 10 évvel a csapat oroszországi győzelme után az Arrabona Racing Team diadala a belső égésű kategóriában a legjobb összesített magyar eredmény a versenyen.