Matyó ruhában, magyar népzenére táncolja körbe a világot az új műkorcsolyapárosunk

Egy év alatt óriási összhang alakult ki Berei Mózes József (Pepe) és párja, Nora Rothenbühler között. A műkorcsolyázók tavaly augusztusban debütáltak a nagyközönség előtt, és azóta minden alkalmat megragadnak a gyakorlásra, hogy a legjobb formájukat mutassák a 2025-ös, debreceni junior-műkorcsolya-világbajnokságon.

Az Index most betekinthetett a színfalak mögé, és megtudhatta, hogyan került a 16 éves svájci lány a magyar tehetség oldalára, miért döntöttek úgy, hogy nem svájci, hanem magyar színekben korcsolyáznak, és hogy az idei programjukkal hogyan mutatják be a világnak a matyó mintát, a magyar népdalt és a magyar kultúrát.

Berei Mózestől mindenekelőtt azután érdeklődtünk: mikor és miért döntött úgy, hogy az egyéni szakág után inkább párosban folytatja karrierjét?

„Még frissen keltem ki »a párosozó tojásból«, nem olyan rég csinálom, csak tavaly ilyenkor álltam össze a partneremmel. Az ötlet néhány hónappal előtte fogalmazódott meg az akkori edzőmben, mert magas vagyok, jó az alkatom hozzá. Amikor elmondta, hogy Severin Kieferhez, a páros osztrák világbajnokához küldene, akkor egyből felkaptam a fejem, mert Ausztriában nőttem fel, ismertem őt, és nagyon megtetszett az ötlet” – mesélte Berei Mózes, aki azt is elárulta, hogy amikor eldöntötte, hogy párosban folytatja, nehéz időszak zárult le az életében.

– mondta a tehetség a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségben (MOKSZ) zajló tavalyi eseményekre utalva.

Mint ismert, 2023-ban a MOKSZ elnöksége megszüntette Gurgen Vardanjan műkorcsolya ágazati sportigazgató megbízását, majd fegyelmi eljárást kezdeményezett Gór-Sebestyén Júlia, az általa vezetett Sebestyén Korcsolya SE főnöke ellen. A vádak szerint az edző kíméletlen módszereinek és stílusának rengeteg fiatal sportoló esett áldozatául. Berei Mózes lapunknak nyilatkozott elsőként arról, hogyan élte meg a MOKSZ átalakulását.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként sikerült az első találkozójuk Nora Rothenbühlerrel. Vajon azonnal tudták, hogy együtt szeretnének dolgozni? És egyáltalán, hogyan találtak egymásra?

„Az edzőink korábban már ismerték egymást, és megszerveztek nekünk egy próbaedzést Ausztriába. Nora Svájcból utazott hozzám, egy hétig próbáltunk, és nagyon gyorsan kiderült, hogy összeillünk” – magyarázta a sportoló, akit arról is kérdeztünk, mit szólt a párja, amikor elmondta neki, hogy azt szeretné, ha magyar színekben lépnének pályára.

Berei Mózes még kisfiú volt, amikor ígéretet tett a nagyapjának arra, hogy visszatér Magyarországra, amit azóta is küldetésének érez.

„Nora nyitott a magyar kultúrára, én pedig igyekszem ezzel kapcsolatosan minden fontosat, vagy éppen kevésbé fontosat bemutatni neki. Tavaly például a Halászbástyából néztük az augusztus 20-i tűzijátékot, hajókáztunk a Dunán és Esztergomban is jártunk már együtt a Bazilikában” – fűzte hozzá a korcsolyázó.

Ez lenne tehát a jövő évi program koncepciója. A magyar kultúrára való alapozás, amely matyó mintás öltözetet és magyar népdalt eredményezett.

A magyarok kitartóak, szorgalmasak és hazaszeretőek. Még a legnagyobb kudarc és vereség után is sikerül újra és újra felállnunk. Nekem a nagypapám véste ezeket a fogalmakat a szívembe, és hozta példaként a többi nagy magyar embert, akik küzdöttek azért a hazáért, amit a szívükből szerettek. Tíz éve, amikor Hrívnák Tünde divattervezővel először találkoztam Bécsben, neki is elmondtam ezeket és megbeszéltük, hogy egyszer, amikor eljön az ideje, tervez nekem egy fellépőruhát. Ennek most jött el az ideje.