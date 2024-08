Új, nemzetközi bajnokságot indít a Nemzetközi Teqball Szövetség

A FITEQ és partnerei között 2023-ban kezdett körvonalazódni a projekt, hogy egy olyan felületet hozzanak létre, ami lehetőséget biztosítás a fejlődéséhez és tapasztalatszerzéshez a játékosok, a nemzeti szövetségek és a bírók számára egyaránt. Minden verseny legalább három kategóriát köteles megrendezni, valamint az összdíjazás minimum 3000 euró – olvasható a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben.

Öt esemény kerül megrendezésre a Challenger Teqball League részeként. A FITEQ legújabb versenysorozata Portugáliában, a Challenger Teqball League – Santarém Cup-on kezdődik augusztus 30. és szeptember 1. között. A „gótika fővárosaként” emlegetett Santarém lenyűgöző hátteret kínál történelmi építészetével, bájos macskaköves utcáival és a Tejo folyó nyugodt szépségével. Ez egyben az utolsó felvonás is minden idők legsűrűbb nyarának a FITEQ életében.

Az Ibériai-félsziget másik ismert városa ad otthont a második randevúnak. A Challenger Teqball League – Malaga Marca Cup a Marca Sports Weekend 2024 része lesz, amelyet az egyik legrangosabb helyi sportmédia, a Marca szervez a városban. Október 11. és 13. között a torna, a Teqball-szurkolók és a város híres mediterrán hangulatának izgalmas keveréke lesz.

Ezt követően a liga Szombathelyre utazik, október 25. és 27. között. A város közel van az osztrák és a szlovák határhoz, így a környező országokból viszonylag könnyen és gyorsan megközelíthető. Magyarország kézenfekvő választás volt a Challenger Teqball League – Szombathely Cup-ra, hiszen a Teqball hazatér és a FITEQ is az ország fővárosában működik. Szombathelynek már most is nagyon gazdag a sporttörténelme, és a Teqball tovább gyarapítja az örökséget.

A GOBEK Teqball Team a tehetséggondozás egyik legaktívabb klubjaként székelyudvarhelyi székhelyű, nem beszélve arról, hogy a FITEQ jelenlegi világranglistájának vezetője és 2022-es világbajnoka férfi egyesben, Apor Györgydeák is a csapat tagja. A negyedik esemény így könnyen megtalálta otthonát. A november 8. és 10. között megrendezésre kerülő Challenger Teqball League – Székelyudvarhely Cup remek erőfelmérő lesz közvetlenül a 2024-es világbajnokság előtt. A helyszín miatt több nemzet sportolóira is számítanak a szervezők.

Végül a Challenger Teqball League a spanyolországi Badalonában zárul november 22. és 24. között. A Barcelona mellett található Badalona gyönyörű strandjairól és élénk katalán kultúrájáról híres. A Challenger Teqball League – Badalona Cup izgalmas finálénak ígérkezik, a Földközi-tenger pedig lenyűgöző háttere lesz a zárómérkőzéseknek.

„A Challenger Teqball League több, mint egy versenysorozat; ez a FITEQ stratégiai kezdeményezése, hogy alacsonyabb kategóriás versenyeket biztosítson, amelyeket kifejezetten kezdő vagy kevés tapasztalattal, valamint az utazások terheit nem bíró játékosok, szövetségek számára terveztünk, hogy tapasztalatokat szerezzenek, fejlődjenek. Legalább három kategóriával a résztvevők bőséges lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák képességeiket, és versenyezzenek a világ minden tájáról érkező társaikkal” – hangsúlyozta a Challenger Teqball League fontosságát Müller Béla, a FITEQ kommunikációs vezetője.

„A FITEQ elkötelezett a Teqball növekedésének előmozdítása mellett minden szinten, a Challenger Teqball Liga bizonyítja elhivatottságunkat, hogy több szezonon keresztül olyan platformokat biztosítsunk, ahol minden képzettségi szinttel rendelkező játékosok boldogulhatnak és kihasználhatják teljes potenciáljukat, ráadásul a Teqball eljutott arra szintre, ahol ezek a versenyek már önfinanszírozók. Izgatottan várjuk, hogy láthassuk. a Teqball jövőbeli sztárjai a Challenger Teqball League-ből emelkednek ki.”