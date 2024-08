A helikopterezés és az electric boogie – így jött a brékes kultúra Magyarországra

Az eredete a hetvenes évek elejére vezethető vissza, emlékeztetett Tóth Zoltán, a hiphop-kultusz DJ Kool Herc által a zenei vonalon indult, ami vonzotta magával a graffitit és a mikrofon mágusait, az MC-ket. Ehhez csatlakozott negyedik elemként a bréktánc, amely nevét a tört mozgásokról kapta, és amelyet ma már inkább electric boogie-nak hívunk. Ennek folytatásaként zenei vonalon Afrika Bambaataa robbantott 1973-tól az Universal Zulu Nationnal, ami gyűjtötte a különböző nemzeteket, és amihez a hiphop-kultúrát használta fel.

A Zulu Nation utal az afrikai eredetre, mivel a bréktánc alapjait az 1950-es években Afrikából érkező felvételek inspirálták.

Ezeken a régi felvételeken rendre embereket látunk körben állni, ahol valaki mindig bemegy, és csinál valamilyen saját trükköt, forgást vagy ugrást a földön. A capoeira távoli alapjai is innen eredhetnek. Zenei vonalon aztán Kurtis Blow és Grandmaster Flash is hatalmasat lendített a kultúra felkapottságán.

A bréktáncban integrálódott az úgy nevezett popping és a locking, ezek a stílusok már 1971-től elterjedtek, az akkori diszkótáncok alapja volt, amit a Soul train című tévés műsor népszerűsített.

„A locking például a hatalmas raktárajtók zárásának mozdulata miatt kapta a nevét, a lock avagy zárás mozdulata miatt, a popping pedig a teljes test megfeszítésével megállított mozdulatokat jelenti.”

Az Egyesült Államokban a bréktáncot elsőként a New York City Breakers, az LA Breakers és a Rock Steady Crew népszerűsítette, ami utcai vagy diszkókban történő párbajokról szólt. Ekkor született meg több korszakalkotó film, mint a Breakin’ és a Breakin’ 2: Electric Boogaloo, vagy a Beat Street, valamint a Wild Style és a The Freshest Kids: A History of the B-Boy. Érdekesség, hogy ebben a filmben az akciófilmek későbbi sztárja, Jean-Claude Van Damm még statisztaként táncolt a háttérben.

1984-ben a Los Angelesben megrendezett Olimpián a zeneipar korszakos alakja, Lionel Richi az egyik számához már bréktáncosokat hívott, akik hatalmas, korábban sosem látott látványt, valamint hangulatot csináltak.

Akkoriban olyan népszerűségnek örvendett a bréktánc az Egyesült Államokban, hogy Ronald Reagen elnök látványos színházi bemutatóra invitálta az akkori amerikai csapatokat. Ebben az időben jelent meg a Rock Steady Crew zenei klipje is Hey you címmel.

A táncstílus alapja a konkurens érzésekből ered, ahol fizikai kontaktus nélkül kerekedhettek felül személyek a másik félen, vagy csapatok csapatokon az utcán. Lényege, hogy ki tud érdekesebb, látványosabb mozdulatot mutatni, amivel legyőzheti a másikat.

Már itt kialakult a párbajszellem, ami persze sokkal barátibb volt, mintha lövöldöznének egymásra, márpedig ez akkoriban arrafelé elég gyakran megtörtént. A bréktánc valójában az önkifejezés egyik formájára és a béketeremtésre alakult.

Tóth Zoltán kiemelte: érdekesség, hogy a párbaj uprock részét, ahol azt imitálják, mintha megütnék a másikat, egy hölgy indította el féltékenységének kifejezésére.

A bréktáncnak egyre több különféle alkotóeleme lett az évek során, mint a fentebb említett popping és locking, electric boogaloo, puppet (mintha egy bábu mozogna), robot, power move (erőelemek, ugrás, forgás), footwork (lábmunka: toprock – fenn és downrock – lenn), freeze (megfagyás, amit a mozdulatok végén bizonyos pózokban csinálnak).

„Ezért talán az egyik legszínesebb is a táncok közül, ezért is fejlődik a leggyorsabban, mert nincsenek komoly korlátai. Ebből a vonalból terjedt el a mai hiphoptánc is, vagy a new jack swing, shuffle, jazztánc, show-tánc, kliptánc, wacking, house vagy sok más. A hiphop-kultúra első meghatározó tánca azonban maga a brék volt.”

A bréktánc legjellegzetesebb, egyben leglátványosabb eleme talán a helikopter (fejen forgás), illetve az electric boogie.

„Ezek az elemek voltak akkoriban a leglátványosabbak, az emberek felkapták rá a fejüket, így általában ma a laikusok is erre gondolnak, amikor a bréktáncot említik. Ebből az időszakból Mr Wiggles a Rock Steady Crew-ból az, aki a mai napig a világot járva képviseli az eredeti műfajt, magával hordva graffitialbumjait és a zenéit. Ő nagyon sok amerikai sztárnak volt a koreográfusa, csapata, a Breakin' című filmben is szerepelt b-boyok segítettek Michael Jackson egyedi táncstílusát is kialakítani, ami szintén ezeket az alapokat tartalmazza.”

1982 környékén Magyarországra is megérkezett a bréktánc

Magyarországra 1982 környékén egy akkor ritkaság számba menő videokazettán jött be elsőnek, Szénási Lajos, becenevén Luigi édesapja révén, aki külföldi útjain szerezte be.

„Neki már akkor volt videomagnója is, amit tőle béreltek a tévécsatornák… Lajosnál gyűltek össze az akkori brékesek, Schemperger Andrásék, akik megalapították budapesti vonalat. Deák téri lakásukból mindennap az ikonikus Vörösmarty térre vagy a Párizsi udvarba mentek le gyakorolni. Ők voltak, akik először szerepeltek a »Ki mit tud?« tévéműsorban USA Harlem Gang néven, csak az akkori társadalmi helyzet miatt az USA használatát nem engedték meg nekik. Ők indították el a diszkós fellépéseket is, ahol magam is rácsatlakoztam erre a vonalra, kompletten a 17. kerülettel…”

Érdekességképp hozzátette Tóth Zoltán, hogy itthon sokan a Vanilla Ice vagy a Snap! klipjeiből ismert new jack swing tánccal kezdték, majd közvetlenül utána jött a bréktánc.

„Mi teljes háromcsíkos melegítő szettben hódoltunk ennek a kultúrának, amiket csak turkálóban lehetett beszerezni. Az akkori csapatunk neve hűen az akkori öreg sulis vonalhoz, Old School Posse volt (OSP). Budapesttől teljesen független indult el itthon a bréktánc Pécsett 1983-ban. Európába a németországi fellépések által került, amit már több tévécsatorna is közvetített. Bocz Jenő életmű díjas táncos, aki sztenderd táncokkal foglalkozott a Quadro tánc egyesület vezetőjeként Pécsen, pont egy ilyen fellépést látott meg egy bécsi hotelben a képernyőn 1983-ban. Ez indította be őt, ő pedig a pécsi vonalat.”

A pécsi vonalat egy diszkós srác által ajánlott Steve, azaz Kollár István robbantotta be hatalmas tehetségével az electric boogie stílusban, aki háromszoros electric boogie-világbajnok, és akit Gábor Zsazsa közvetítésével meghívott magához akkoriban Arnold Schwarzenegger is. Innentől egyre több követője lett ennek a mozgásformának Pécsen.

Steve és Bocz Jenő munkássága vonzotta Robby-D-t, Zoltán Erika párját, Filkóházi Zoltánt, Fülöp Szilárdot, és az ez után összeállt Enemy Squadot, amely hamarosan az egyik nemzetközileg is legmeghatározóbb magyar csapat lett, és elsőként indult a jól ismert világbajnokságon, a Battle Of The Yearen, amiről mozifilm is készült.

Eközben, 1983 környékén Fenyő Miklós is elhozta a zenét és azzal együtt a táncot Budapestre, valamint Németországból két kinn élő, de keletről származó srácot, akikkel bemutatót is szervezett, hogy megismertesse a közönséget a bréktánccal. A meghívottak közt Bocz Jenő és Steve is ott volt, akik már javában tolták a műfajt itthon, és ezzel némi meglepetést okoztak még Fenyő Miklósnak is.

„Az akkor már országosan rendkívül népszerű Fenyő Miki rögtön elindított egy kis propagandát a műfajnak néhány klipjével, mint például a »Jön a break«, amelyek tele voltak ifjú táncosokkal. Ez idő tájt indultak el Pécsen és Pesten is táncklubok. Ebben az időszakban volt a méltán híres Frutta reklám is, amiben a pesti bréktáncosok hullámoztak. A budapesti vonal akkori első csapata műsorokkal készült Schemperger András, becenevén Sempi vezetésével, akik az akkori idők legnagyobb olyan úttörői voltak itthon, akik már csapatként voltak színpadképesek. Ők aztán nem csak elemeikkel, hanem koreográfiájukkal is megfertőzték a vidéki csapatokat.”

Ebből a körből indult Szabó György is elektric boogie-val, aki a majmos show-jával lett rendkívül sikeres a Ki mit tud?-on. Tóth Zoltán kiemelte: ezek közül nagyon sokan lettek világbajnokok és/vagy Európa-bajnokok. Mert közben már versenyszerűen is elindult a küzdelem.

„Az akkori időben Szántó Péter és Bocz Jenő, a Magyar Breaktánc Szövetség felügyelői feleltek az IDO nemzetközi versenyekért, amin nagyon sok akkori táncos indult. Ezekre a versenyekre jártak többek közt Kollár István Steve-ék, illetve az Enemy Squad, Filkóházi Zoli, Fülöp Szilárd, a Szomorú testvérek, Szűcs Zoltán. Ott kezdte a versenyzéseket Kótai Ákos, aki a világ legnagyobb táncosa, Pestről Szabó Gyuri, és még sokan mások, illetve a későbbi generációk közül a dunaújvárosiak, a Style Warriors a kétezres év elején. Semperger Andrásék végig műsorozták a '80-as, '90-es években a diszkókat, mint például az Arató diszkót, és rengeteg tévés fellépésen át vitték hírét a bréktáncnak. Manapság több kiállítást is csinált hatalmas fotógyűjteményéből, illetve elkezdett létrehozni egy brékmúzeumot.”

Akiket Majka megénekelt

Az Enemy Squad volt a következő generáció, akikről Majka is énekel a Mindenki táncol című slágerében, folytatta a történelmi vonalvezetést Tóth Zoltán, mivel annyira meghatározóak voltak jelenlétükkel, de a legfontosabb, hogy sikert sikerre halmozva haladtak a Ki mit tud?-tól a nívós fellépéseken át a Battle Of The Yearig.

Ők már egy sokkal nagyobb egyediséggel, eredetiséggel álltak a világ elé, ahol a jól felépített műsorok és a benne lévő rendkívül egyedi trükkök miatt kimagasló eredményeket hoztak el szinte mindenhol. A Battle Of The Year miatt számos ország vágott neki a bréktáncnak, és az Enemy Squad lett a példaképük.

Németországban, Dél-Koreában és még sok országban szerte a világon őket tartják az egyik legnagyobb úttörőknek – mondta Tóth Zoltán.

„Az egyik inspiráltjuk a Flying Steps, amely csapat nemzetközi produkciójukkal járja a világot. Ők szerepeltek a Music Instructor formáció klipjeiben is. A Squad tagja volt a világhírűvé vált Attraction Árnyék színház alapítója Szűcs Zoltán, becenevén Real Action, aki a Hiphop Boys oszlopos tagja is volt anno, innen ismerheti mindenki. Ebben a korszakban jelent meg a Body Beat Crew is.”

Közben az idő elhaladtával megjelent az érdeklődés Szegeden és Szombathelyen is, amiből létrejött két csapat a Suicidal Lifestyle és az Elementary Force. Ez a két csapat folytatta az Enemy Squad által kitaposott ösvényt a Battle of The Year világbajnokságon. Ezt a vasat addig sikerült ütniük, míg el nem hozták 1999-ben a világbajnoki címet, ezzel megtörve a jeget, és ezután még több világversenyről hozták el a trófeát, például a UK Championshipről.

Visszatérve a '80-as évek végére, elindultak a találkozók és a kisebb versenyek is. Körmendtől a kispesti KMO-ig voltak ilyen események, ahol egymást motiválva, és egyben kihívva párbajozhattak a csapatok Szegedről, Pécsről, Budapestről és Szombathelyről. A KMO azaz a Kispesti Művelődési Otthon több országos bréktánc-találkozót szervezett. Évről évre egyre népszerűbb lett hazánkban és más országokban is a bréktánc. A nagy csapatok varietékben, cirkuszokban, televízióban kaptak munkát, emellett külföldi és hazai versenyeknek voltak a zsűrijei.

Pesten Barlein Zsolt volt az első olyan ember, aki mozgássérült gyereket tanított brékelni, aki még anno a Vörösmarty téren tolta az utcatáncot Szabó Gyurival, Csitával, valamint a többiekkel, majd Ananász néven szólókarriert csinált az IDO-versenyeken.

„Az 1999-es világbajnokság környékén valami elindult, abban az időben felsokasodtak, és egyre nagyobbak lettek a versenyek. Akkor a legjelentősebb versenyek voltak 2000 környékén Karlóczy Norbert Carlo, Enemy Squad-tag pécsi Milleneum Battle nevű eseménye, ahol fejenforgó világrekord-kísérlet is megrendezésre került, emellett mentek az Animal Cannibals Balatonalmádin a Panoráma diszkóban szervezett summer jamjei, illetve Hős Endre, Hoes, Royal Battle.”

Ez a dózis aztán erősen meglökte idehaza a kultúrát, ekkor alakult meg a Rockin Underground (Pest) amelynek egyik tagja Kis Kefe volt, az egyik legnagyobb ikon akkoriban Budapesten, továbbá Dr Bob, aki később a legtöbb versenyt levezető kommentátorok egyike lett. Ekkor jött létre a pécsi Sons Of God, a vásárhelyi Variation, a pesti AirFlyers, a dunaújvárosi Style Warriors, a kecskeméti Error Moves, a tatabányai Possession, a kazincbarcikai Crazy East Crew, a szolnoki Thats All, a győri Danger Elements, a debreceni Style Beyond, továbbá Mosonmagyaróvár, Gyöngyös, Martfű, Mohács és Miskolc csapata.

Ezekre felbuzdulva, a KMO vezetésének javaslatára Tóth Zoltán és Györemix által szervezett Jam'99 egy lavinát indított, azaz az akkori igények indították, amit a világbajnoki cím motivációja tüzelt.

„Közel 40-50 megmozdulást, versenyt szerveztem, ami közt ott voltak a hazai legnagyobb viadalok, mint a Beach House Jam, a Puma Jam, a BK Battle, IBBC (International B-boy Camp), Redbull FloorMasterz, Sportsziget, vagy az Újvár Klubban a bréktalálkozó, és még sok más. Továbbá kezdődött el az Offline Sport Gamesen (OSG) a brékversenyek megrendezése, illetve 2005-ben a Battle of The Year South East előválogatójának hazai selejtezőjét. Hős Endre szervezte a Roxal Battle-t, Pécsen pedig Carlo a Milleneum Battle-t 2000-ben és 2001-ben, ahol még fejenforgás világrekordkísérlet is volt. Dj Deez szervezésében is volt néhány esemény, mint a Banán klubos verseny. Illetve pár évig csinálta Szomorú Gábor a BOTY Hungaryt.”

Ezeken a versenyeken annyira felduzzadt a brékes társadalom, tette hozzá, hogy nívós műsorokkal készülve együttesenként 5-8 fő indult már, de nem volt ritka, hogy a csapatok létszáma meghaladta a negyvenet.

Ebben az időben Tóth Zoltán szervezésében mintegy ötvenen Németországba mentek nagy csatákat nézni. Ezen időszakban lett néhány csapat, amelyek jártak a környező országokba versenyezni, mint például a Danger Elements, a Variation, az AirFlyers, a Sons Of God, Style Warriors, Error Moves, továbbá még néhányan, és sokszor dobogós hellyel végeztek a nemzetközi mezőnyben.

Az ezredfordulós nagy robbanást a szárnyaló osztrák cég szponzorálta

Az igazi kulturális robbanás azonban 1999–2008 közé tehető, ekkor született meg az első brékes talaj, amit Tóth Zoltán tervezett és a Redbull finanszírozta, és amit később a Coca-Cola annak a tervei alapján szintén legyártatott. Utóbbi márka a Petőfi Csarnokban szervezett versenyeket. Országszerte beindultak az oktatások, tánciskolák, az AirFlyers, azaz Tóth Zoltán csapata mellett oktatott Budapesten Szomorú Csaba, Szomorú Gábor (Enemy Squad) testvére és a Real Action (Szücsi).

2003 tájt született meg a bréktánc-színház is, és sokáig a Nemzeti Táncszínházban léptek fel, rendre telt házzal. Ebben az időben Tóth Zoltán és csapata olyan műsorokat csinált, amiben elsőként illúzióval ötvözték a bréket, ezt később a Flying Steps is követte.

Közben a tánc évről évre egyre népszerűbbé vált, egyre több klipben szinte alapelemként rakták be látványként. Dél-Koreában nemzeti jelkép lett, a Red Bull pedig elindította a BC One-t, a Battle Of The Yearből pedig film készült, ami mellett a Step up című film is mind a népszerűsítést szorgalmazta.

2005 nyarán született meg az ötlet, hogy legyen Magyar Bréktánc Szövetség, de ezt ellehetetlenítette, hogy az ismertebb táncosok addig már javarészt kimentek külföldre, a támogató cégek pedig visszahúzódtak vagy megszűntek. Fodor Lajos viszont ennek hatására alapította meg a Szolnoki Bréktánc Egyesületet. Az olimpiai selejtezőkön a magyar női résztvevő, Szarvák Csenge képviselte a klubot. Ezt követően a brékes kultúra iránti érdeklődés erőteljesen csökkent.

„Hozzávetőlegesen 2008-ig ívelt erősen felfelé a bréktánc, 2008 és 2018 közötti időszakban pedig évi 1-2 esemény tartotta az életet a táncműfajban itthon, illetve az aktív emberek vidéken, akik oktatták, de érezhetően 2019 óta kezd megint elindulni egy hullám, amihez hozzásegít az is, hogy az olimpia szele közben megérintette a brékes kultúrát. Ezt a WUG, azaz a World Urban Games képviselte esemény szintjén Budapesten. Ebben az évben alakult meg a Magyar Breaktánc Szövetség is.”

A magyarok jelenléte mindig ikonikus voltak, zárszavazott Tóth Zoltán, több százan élnek itthon, vagy éppen magyarként külhonban a bréktánc bűvöletében, és tele vagyunk világszintű tehetségekkel. Nem csupán követik a trendet a magyarok, hozzá is adják a maguk fejlesztéseit a sporthoz. Az egyik ilyen a nyújtott lábas golyó helikoptert, amit az egyik magyar bréktáncos világbajnok, Gombi, avagy Héé György fejlesztett ki, aki 1999-ben a Suicidal Lifestyle csapattal megnyerte a Botyt. Ezt az elemet az ausztrál színekben versenyző J Attack a párizsi olimpián is bemutatta, ha már magyar résztvevője nem volt az ötkarikás eseményre frissen felkerült versenyszámnak. És amely Los Angelesre jelen állás szerint kikerült.

Az idei, párizsi ötkarikás tornára a kétfordulós, sanghaji, majd budapesti selejtezőben a magyar bréktáncosokat a nőknél Szarvák Csenge (B-Girl Csenge), a férfiaknál pedig Noris Menotti Lobontiu (Noris by Nature) képviselte.

Az olimpián a nőknél az aranyérmet a japán származású Juasza Ami zsebelhette be, amíg az ezüstérmet a litván Dominika Banevic vihette haza, a harmadik helyen pedig a kínai Liu Csingji végzett. A férfiaknál első helyen a kanadai Philip Kim végzett, még a francia Dany Dann ezüstöt ért el, az amerikai Victor Montalvónak pedig meg kellett elégednie a bronzzal.

(Borítókép: A holland csapat B-fia, Menno versenyez a Breaking B-fiúk negyeddöntőjének harmadik fordulójában a Párizs 2024 olimpiai játékok tizenötödik napján. Fotó: Elsa / Getty Images)