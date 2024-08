Augusztus 25-én ért véget az Esports World Cup, a Szaúd-Arábiában rendezett nagyszabású e-sport verseny. A több mint 200 résztvevő csapatból azonban csak egy vihette haza a 60 millió dollár összdíjazásnak örvendő EWC Club Championship fődíját.

Nyolchetes csatározás után a hazai Falcons Esports volt a legeredményesebb, így övék lett a hétmillió dollár, ami nagyjából 2 és fél milliárd forintnak felel meg.

A Falcons két versenyben jutott fel a csúcsra: elsők lettek Call of Duty Warzone-ban és a nyugati világban kevésbé ismer Free Fire-ben is. 5665 pontjuk többi részét a Mobile Legends: Bang Bang nevű telefonos MOBA-ban, az Apex Legends nevű FPS-ben, a Rocket League-nek hívott versenyzést és focit ötvöző játékban, valamint a Tekken 8 nevű klasszikus verekedős címben szerzett második helyük tette ki.

A legeredményesebb e-sport klub több mint duplázta a második helyezett, és ezzel 4 millió dollárra szert tevő Team Liquid által elért pontszámot. Az amerikai szervezet kevesebb játékban indult, és csak egy bajnoki címet húzott be, ők voltak a legjobbak a modern e-sport ősatyjának tekinthető StarCraft2-ben.

Díjazásban a 200-nál is több résztvevőből csak az első 17 részesült, 2 millió dollárt kapott a bronzérmes Team BDS, 1,5 milliót a francia Team Vitality, 1,25 milliót a szinte csak League of Legendsben teljesítő T1, kerek 1 milliót pedig a FaZe Clan vágott zsebre, miután megnyerték a Call of Duty: Modern Warfare III tornát.

Sikeres volt az e-sport olimpia bétatesztje

Már javában zajlott az EWC, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megszavazta az Esports Olympic Seriest, vagyis az e-sport olimpiát. Szintén szaúdi kezdeményezésre Thomas Bach NOB-elnök vezetésével egyöntetűen döntött úgy a tanács, hogy bár az ötkarikás játékokba nem építik be a versenyszerű videojátékozást, a kapcsolódási lehetőséget azért nem szeretnék elszalasztani.

A rijádi esemény két dolgot mutatott meg: bár voltak technikai malőrök az élő adásokkal és a perifériákkal is, a szaúdi főváros készen áll egy ekkora szabású eseményre, másrészt pedig hogy a nemzetközi közösséget érdekli az EWC. A League of Legends bajnokság legmagasabb nézőszáma 1,1 millió volt, a Mobile Legends tornát 2,3 millióan követték, a Dota 2 versenyt több, mint 400 ezren, a Counter-Strike tornát pedig 750 ezren – az EsportsCharts szerint. Bár az egyes versenyszámok saját eseményei ennél jóval magasabb számokat hoznak, az arabok versenye egyáltalán teljesített rosszul elsőre.

A 2025-ös e-sport olimpia időpontjáról, résztvevőiről és versenyszámairól egyelőre nem közöltek információkat a szaúdi szervezők, csak annyit tudunk, hogy Rijádban, a Qiddiya-negyedben tartják majd.