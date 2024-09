Rekordott dönt a Wizz Air budapesti félmaratonja

Egy héttel a szeptember 8-i rajt előtt 93 országból, összesen már több mint 3200 külföldi nevezett a 39. Wizz Air Budapest Félmaraton különböző távjaira, hogy a magyar főváros legszebb részein futhasson – írja a Budapesti Sportiroda a közleményében.

A kommüniké szerint Angliából lesznek a legtöbben, összesen 315-en, de rengeteg francia (239), német (215), spanyol (118) és norvég (101) is nevezett a futamra. Természetesen a környező országokból is sokan jönnek, Szlovákiából több mint 300-an, és nem sokkal maradnak el tőlük a lengyelek (265), valamint a csehek sem (189).

Japánból is érkezett nevezés, egészen konkrétan 38 fő képviseli majd a népes országot, mindezek mellett pedig japánt képviselve rajthoz áll Japán magyarországi nagykövete, Ono Hikariko nagykövet asszony is.

Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik részt venni a 2024-es Wizz Air Budapest Félmaratonon és sok magyar futó mellett ebben a gazdag történelemmel rendelkező városban futhatok, érintve Budapest világörökségi helyszíneit. A maratoni futás olyan sport, amelyet mindenki a saját tempójában élvezhet. Lehetőséget kínál testünk és elménk felfrissítésére, valamint arra, hogy megtapasztaljuk a szívünk és elménk szabadon engedésének örömét. Nagyon várom, hogy megosszam ezt a tapasztalatot minden résztvevővel

– mondta Ono Hikariko.

Kocsis Árpád, a Budapesti Sportiroda ügyvezetője szerint a 39. Wizz Air Budapest Félmaraton különböző távjaira nevezett külföldiek száma rekordnak számít. Ez lesz a verseny történetében minden idők legnépesebb nemzetközi mezőnye, magasan túlszárnyalva a 2018-ban 2700 külföldi nevezőt számláló eddigi csúcsot. A külföldi futóturisták jelenléte nem pusztán a verseny rangját emeli, de a főváros és az egész ország imázsára is pozitív hatással van.

„A jövő vasárnapi verseny is bizonyítja, hogy Budapest a futóturisták egyik leginkább kedvelt célpontja Közép-Kelet-Európában. A covidos évek pangása után végre ott folytatjuk, ahol 2019-ben abbahagytuk. Azt is látjuk, hogy a külföldi futók általában nem egyedül utaznak, hanem ismerőseik, családtagjaik is elkísérik őket, így összességében sok ezer látogatót vonz a 39. Wizz Air Budapest Félmaraton Budapestre. Általában 2-4 napot is itt töltenek, azaz több, mint 10000 vendégéjszakát hoznak a fővárosnak. Ez öröm, egyben felelősség is számunkra, hiszen azt szeretnénk, hogy szép emlékekkel távozzanak tőlünk, és másoknak is ajánlják a magyarországi utazást” – mondta.

A repülőtéren már futottak is

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már szombaton rendeztek egy futóversenyt. A Budapest Airport a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben írt arról, hogy Jótékonysági futóversenyt rendeztek. Az idei Runway Runra idén több mint 1000 futó állt rajthoz. A tizenkettedik alkalommal megrendezett sportesemény hagyományaihoz híven idén is jótékony célokat szolgált, ugyanis a Budapest Airport a nevezési díjakból befolyt teljes összeget a SUHANJ! Alapítvány és a Ments Életet Közhasznú Alapítvány számára ajánlja fel, akik sérült és fogyatékkal élő emberek, valamint beteg gyermekek sportolását és gyógyulását támogatják.

A Runway Run hagyományosan a légiközlekedési iparág összefogását szimbolizálja, de évről évre civilek is csatlakozhatnak a közösségi média játék révén, nevezési díj megfizetése mellett. Az idei év magas létszáma jól tükrözi, hogy a repülőtér különleges hangulata és a jótékony cél milyen sokakat ösztönöz a részvételre, mivel a szervezők több mint 1000 indulót regisztráltak.

Az elmúlt tizenkét évben a futóverseny bevételeiből összegyűlt adomány összege meghaladja a százmillió forintot. Az idén átadott összegről a Budapest Airport a későbbiekben ad részletes tájékoztatást.