Saját közönsége fütyülte ki a Fradit a Szpari elleni sovány győzelem után

A címvédő Ferencváros házigazdaként 2–1-re legyőzte az újonc Nyíregyházát a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A siker ellenére a mutatott játék finoman szólva sem volt káprázatos a hazaiak részéről, akiket ki is fütyült a Groupama Aréna közönsége.

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, amely egy remek szögletkombinációnak köszönhetően a zöld-fehérben debütáló Gartenmann góljával már a 18. percben megszerezte a vezetést.

A hazaiak jelentős fölényben futballoztak sokáig, a Nyíregyháza játéka azonban a szünetet megelőző tíz percben megélénkült, és több veszélyes lehetősége is volt, Dibusznak egyszer hatalmas bravúrt is be kellett mutatnia.

A térfélcserét követően újra a válogatott kapusnak köszönhetően őrizte meg kapott gól nélküli mérlegét a bajnokcsapat, amely nem sokkal később egy kezezésért megítélt büntetővel, a legutóbbi két szezon gólkirálya, Varga Barnabásnak az idénybeli első góljával megduplázta előnyét. Hat perccel később megszakadt az FTC nagy sorozata, Kovácsréti találatát egy óriási hazai védelmi hiba előzte meg.

A góltól új erőre kapott a Nyíregyháza, és több veszélyes akciót is vezetett, az utolsó percekig benne volt a meccsben, hogy egyenlítenek a vendégek, de az eredmény végül nem változott, az FTC „izzadságszagú” győzelmet aratott, a hazai szurkolók egy része fütyült is a lefújást követően, írja az MTI.

A Nemzeti Sport a lefújás után arról kérdezte a Fradi edzőjét, Pascal Jansent, mit szól ahhoz, hogy a győzelem ellenére éles kritikát kapott a szurkolóktól a csapata, illetve hogy nem érzi-e kínosnak, hogy húzták az időt az utolsó negyedórában.

„Kettő–egynél nagyon fontos visszaszerezni a kontrollt, ezt lehet úgy is, hogy kicsit húzza a játékot az ember. A legfontosabb a labda kontrollálása, ez nem sikerült úgy. Bárki, aki idelátogat, nem szeret megnyílni előttünk, úgyhogy keményen kell dolgoznunk a helyzeteinkért és a találatainkért” – válaszolta a tréner.

Labdarúgás

OTP Bank Liga

6. forduló