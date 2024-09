Népszerűek a nagy hajók, de a sporthajózás iránti érdeklődés sem tűnt el

A 29. Balaton Boat Show közeledtével sokak számára aktuális téma a balatoni hajóhelyzet, a kereslet és a kínálat alakulása. Az egyetlen vízi és vízparti hazai seregszemlén most is szinte teljes létszámban ott lesznek a hajós piac szereplői.

Csaknem 70 kiállító, 90 parton és vízen bemutatott vitorlás és elektromos hajó várja a látogatókat szeptember 6. és 8. között, péntektől vasárnapig, Balatonkenesén, a Kenese Marina-Portban a 29. Balaton Boat Show-n.

Egy kiállítás alapvetően jó keresztmetszetet ad az éppen aktuális piaci trendekről, több következtetés is levonható a felhozatalt elemezve. Motoros és elektromos hajók, vitorlások és számos hajózáshoz kapcsolódó kiegészítőt kínáló vállalkozás: műszerek, szerszámok, vitorlák, vízisport-eszközök, minden egy helyen megtalálható, ami a hajózáshoz szükséges.

Több mint 10 premier is lesz, sokan pedig már a következő szezonra kínálnak kedvező kondíciókat, így mindenképp érdemes előre gondolkodni.

Egy ilyen kiállítás mindig a hajók látványától különleges, amiket itt természetes környezetükben, a vízen és a kikötőben nézhetnek meg, többet pedig ki is próbálhatnak majd az érdeklődők. Évről évre vannak nagy hajók is az eseményen, és van irántuk érdeklődés, de nem csak az ilyen modellek iránti kereslet jellemzi a piacot

– mondta el Rápolthy Edit a kiállítás igazgatója.

Egyre több az elektromos hajó

Világszinten is nagyobb arányt képviselnek a motoros hajók a vitorlásokhoz képest, itthon is ez képződik le azzal a plusszal, hogy mivel a Balatonon nem használhatók a robbanómotoros hajók, itt nagy a térnyerése az elektromos meghajtású modelleknek. Természetesen nem csak ez az oka az elektromos meghajtás terjedésének, a környezetvédelmi szempontok is egyre inkább előtérbe kerülnek, ez is hozzájárul a népszerűséghez.

A kiállításon a bemutatott hajók körülbelül kétharmada motoros hajó.

Ezek között is vannak nagynak mondható, több kabinos, akár egy kisebb nyaraló alternatívájaként szolgáló hajók, de többségben lesznek a kisebb méretű, napközbeni hajózásra szánt, ideális vízi kikapcsolódást nyújtó modellek. A piacon jeleskednek a magyar gyártók is, többen nem csak hazai, de külföldi piacra is adnak el.

Valóban dübörög a Balatonon a nagy hajók iránti kereslet?

„A nagy méretű modellek iránti kereslet tagadhatatlanul élénkült az utóbbi években, a mostani kiállításon a legnagyobb hajók 51 és 46 lábas vitorlások, valamint 50 lábas elektromos modellek lesznek, de nem csak ezeket keresik az érdeklődők. A kiállításon bemutatott hajók kevesebb mint 20 százaléka 37 láb körüli vagy annál nagyobb” – foglalja össze a kiállítás vezetője.

Látványosan bővült a szabadidős céllal hajózó, vitorlásokat és elektromos hajókat fenntartók köre az elmúlt időszakban.A kiállításon látható 90 hajó nagy része erre a keresletre igyekszik választ adni, de a vitorlás versenyzés, a sportvitorlázás is egyre növekvő népszerűségnek örvend. Erre a folyamatra nézhetünk abból a szemszögből is, hogy a felnőtt korban hajózni kezdők gyermekei is hajósok lesznek, vízisportokat próbálnak ki, a sportvitorlázást akár már gyerekkortól elkezdik, ez pedig végső soron egyre bővíti a hajós közösséget.

Van érdeklődés a sporthajózás iránt is

Akik sportolási céllal vitorláznak, a kisebb jollékat, közepes méretű sportvitorlásokat keresik, és viszonylag széles az a réteg is, akik versenyezni és túravitorlázni is szeretnének egyszerre. Erre a célra alkalmasak leginkább a közepes méretű 25-35 láb körüli hajók, melyekből szintén több hazai és nemzetközi márka közül is válogathatunk.

Több kifejezetten sportvitorlás hajót is találunk majd a kiállításon, csakúgy magyar gyártást, mint a világ jelenleg egyik legnépszerűbb típusát.

Jelenlétük nem véletlen: keresik ezt is az érdeklődők. Élvezetes velük a csapatversenyzés, a nagyobb hajókhoz képest olcsóbb megvenni és fenntartani őket, nem mellesleg viszonylag kis létszámú legénységgel is működik a csapat.

A kiállítás igazgatója az érdekességek kapcsán elmondta: a Balaton Boat Show-n, a nagyobb vitorlás és elektromos hajók bemutatkozása mellett, a Magyar Vitorlás Szövetséggel közösen szervezett OP-tól a Jollékig elnevezésű standon például a tanuló vitorlás Optimisttől kezdve az ifjúsági sporthajókon és a klasszikus jollékon át az új generációs sportos kishajókig, a vitorláshajók széles palettáját nézhetjük meg.

A cél az, hogy az eseményen a hajózás minden lehetséges formáját és eszközét megismerhessék, akik ez iránt érdeklődnek. Különlegesség pedig, hogy megnézhetjük azt az ILCA típusú hajót is, rajta azzal az olimpiai vitorlával, amivel Vadnai Jonatán idén fantasztikus 4. helyezést szerzett a párizsi Olimpián.

Találkozási pont és egész napos program

„A hajósok fontos találkozási pontja a Balaton Boat Show. Akár nagyobb vitorlással szabadidőnkben hajózunk, vagy éppen kisebbekkel sportolni szeretünk, netán motoros hajóval szeljük a habokat, a vízenlét élményének szeretete egy olyan közös pont, ami összekapcsolja az ide látogatókat. Ezt erősíti a vízparti lokáció és a kikötői környezet is. Ennek szellemében tervezzük minden évben a kiállítást, igyekszünk a lehető legszélesebb érdeklődési kört lefedve alakítani a kínálatot” – mondta el a kiállítás közösségépítő szerepéről Rápolthy Edit.

A hajók mellett az autók sem maradhatnak el. A kiállítás exkluzív autós partnerének, a Porsche Centrum Budapestnek köszönhetően autókülönlegességek is bemutatkoznak majd.

Itt lesznek a márka legújabb modelljei, melyek közül a hajósok minden bizonnyal kíváncsiak lesznek például a nemrég frissült Cayenne-re, amivel könnyen el lehet vontatni akár egy hajót is, de kint lesz a Panamera, Taycan, illetve az új 911-es modell is.

A Balaton Boat Show nemcsak egy hajókiállítás, hiszen a mesés Balaton-part is várja a látogatókat. Egész nap DJ pörgeti a lemezeket,

a kikötőépület bárjában, az Economx Café teraszán több érdekes, hajózáshoz kapcsolódó beszélgetést is meghallgathatnak majd a résztvevők.

A kiállítás megtekintésén túl strandolási lehetőség és wellness is igénybe vehető a Kenese Marina-Port szálloda és kikötő komplexumban. A területen hajós játszótér, több étterem és kávézó is várja a látogatókat, így minden adott egy tökéletes hajós hétvégi naphoz szeptember 6. és 8. között Balatonkenesén.