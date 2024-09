Luterán Petra ezüstérmet nyert távolugrásban a párizsi paralimpián

A 400 méteren negyedik tatabányai atléta idén világbajnoki bronzérmes volt ebben a számban, és a mostani döntőben is remekül teljesített, kétszer is megjavította egyéni legjobbját, végül 5,85 méterrel lett második.

A számot a vb-címvédő ecuadori Kiara Rodriguez nyerte 6,05 méterrel.

Ez a magyar küldöttség kilencedik érme Párizsban, három-három arany és bronz után a harmadik ezüst, írja az MTI.

A tíz éve, a nankingi ifjúsági olimpián magasugrásban negyedik Luterán Petra már abbahagyta a versenyzést, amikor két éve, egy közlekedési balesetben elvesztette a bal alkarját.

Ezután kezdett újra atletizálni, és parasportolóként visszatért a pályára. Férjével az Egyesült Államokban él, de a felkészülést tavasz óta Magyarországon végezte edző-édesapja, Luterán László irányításával.

Nagyon örülök! Egyéni csúcs hatodik ugrásra és második hely, ezt még álmomban sem gondoltam volna – nyilatkozott az MTI-nek a friss ezüstérmes. – Azért jöttem, hogy megjavítsam a legjobbamat és ez ma kétszer is sikerült. Pedig a hatodik sorozatban már eléggé el vagyunk fáradva, én is ezt éreztem magamon, de jó volt a deszkafogás. A többieket nem figyeltem, nem is néztem, hogy mit ugrott az új-zélandi. Az utolsó ugrás után odamentem édesapámhoz, és ő mondta, hogy második lettem. Hatalmas öröm volt! Nagyon sokat adott a jelenléte, mondott instrukciókat is persze, de szerintem ha egy mesét mond, már az is megnyugtatott volna, annyira összeszokott csapat vagyunk.