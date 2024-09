Magyarország 15 éremmel zárta a párizsi paralimpiát, az MPB elnöke elégedett, de van hiányérzete

A párizsi paralimpia vasárnapi kajak-kenu döntői nem hoztak újabb dobogós helyezést a magyar versenyzők számára, így Magyarország összesen 15 éremmel – öt arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal – zárta az eseményt. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke, Szabó László így is nagy megelégedéssel nyilatkozott a csapatról, ugyanakkor van egy kis hiányérzete is.

A 2024-es párizsi nyári paralimpián a magyar versenyzők több sportágban voltak sikeresek, és akadt közöttük olyan, aki több medáliát gyűjtött.

Az úszó Konkoly Zsófia három érmet nyert, köztük két aranyat, a 400 méteres gyorsúszásban (S9) és a 200 méteres vegyesúszásban (S9), valamint egy ezüstérmet a 100 méteres pillangóúszásban (S9).

Az úszó Pap Bianka szintén három éremmel zárta a versenyt, közte egy aranyat a 100 méteres hátúszásban (S10), egy ezüstöt a 200 méteres vegyesúszásban (SM10), valamint egy bronzot a 400 méteres gyorsúszásban (S10).

Az atléta Ekler Luca két érmet szerzett: aranyérmet nyert távolugrásban (T38), míg 400 méteres síkfutásban (T38) ezüstérmes lett.

A kajakozó Kiss Péter Pál egy aranyérmet nyert a KL1 200 méteres versenyszámban. Az úszó Illés Fanni ezüstérmet szerzett a 100 méteres mellúszásban (SB4). A kerekesszékes vívás női tőr csapatversenyében Hajmási Éva, Madarászné Mező Boglárka, Krajnyák Zsuzsanna és Veres Amarilla lettek ezüstérmesek.

Az atléta Luterán Petra ezüstérmes lett távolugrásban (T47), az asztaliteniszezőknél Major Endre a MS1 kategóriában, Pálos Péter a MS11 kategóriában, míg Szvitacs Alexa a WS9 kategóriában bronzérmet szerzett.

A magyar csapat a kajak-kenu versenyek lezárásával befejezte szereplését a párizsi paralimpián, a küldöttség 13 sportágban összesen 39 versenyzővel vett részt.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke nagy megelégedéssel nyilatkozott a magyar csapat párizsi teljesítményéről, kiemelve, hogy minden magyar büszke lehet a sportolókra.

Szabó így nyilatkozott a helyzetről:

„Kezdjük a végével! Az egész paralimpiát megúsztam sírás nélkül, amikor valami nagyon szépen sikerült, vagy amikor kevésbé, valahogy megálljt tudtam parancsolni ennek, de Kata (a kajakozó Varga Katalin az erős szél miatt nem tudta megtartani a második pozícióját, és végül negyedik lett, a szerz.) miatt nagyon bánkódom. Borzasztóan sajnálom, hogy ez most itt nem jött össze neki. Mondhatunk ilyen közhelyeket, hogy ilyen a sport, meg megyünk tovább, de ezek nem mindig működnek. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon hálás vagyok neki mindazért, amit megtesz a magyar parasportmozgalomért” – mondta az MTI-nek.

A magyar csapat hasonló eredményt ért el, mint három éve Tokióban, ahol 16 dobogós helyezést, köztük hét aranyat sikerült szerezniük honfitársainknak. Szabó már akkor is elismerte a sportolók kiváló teljesítményét:

Tokióban azt mondtam, hogy ez a magyar parasport aranycsapata, az idei eskütételen pedig azt, hogy megnyitottuk a magyar parasport aranykorát. Igazat mondtam. Ez a csapat itt Párizsban már az aranycsapat plusz, az aranykor kapuját kinyitottuk, és nyitva tartjuk.

Az MPB elnöke teljes mértékben elégedett a sportolók hozzáállásával, kiemelte, hogy Magyarország versenyképes maradt nemzetközi szinten, hiszen az összes szomszédos országot megelőzte, csupán kilenc európai nemzet végzett előttünk.

Míg elégedettség uralkodott a csapat teljesítménye felett, Szabó László őszintén kifejtette, hogy hiányérzet is maradt benne:

Az a sportvezető, aki nem úgy megy haza egy versenyről, hogy minden érmet, amit csak lehet, hazavitt, annak legyen hiányérzete. Szeretném, ha ez a gondolkodás átmenne a magyar sportba, mert aki komolyan veszi a sportot, az így gondolkodik.

A paralimpiai csapat aranyérmesei közül Szabó külön kiemelte Konkoly Zsófiát, Pap Biankát, Ekler Lucát és Kiss Péter Pált, akik Tokió után ismét aranyérmet szereztek. Emellett nagy elismeréssel szólt az új generációról is, akik most először mutatkoztak be a paralimpián, köztük Mocsári Bence, Rescsik Csaba és Szabó Alexandra neve is elhangzott.

A párizsi paralimpiai játékok szervezésével kapcsolatban Szabó dicsérte a franciák teljesítményét. Ezt követően bejelentette, hogy a záróünnepségen Kiss Péter Pál és Konkoly Zsófia viszik majd a magyar zászlót.

Az elmúlt három évben mind a létszám, mind pedig a sportágak tekintetében nőtt a magyarok jelenléte. Míg korábban 10 sportágban képviseltettük magunkat, mára ez a szám 13-ra emelkedett, és a legutóbbi paralimpián 39 magyar sportoló szerzett indulási jogot a korábbi 38-hoz képest.

A nemzetek közötti éremtáblázaton Magyarország az összesített 26. helyen végzett a 168 részt vevő ország közül, amelyek közül 85 szerzett legalább egy érmet. Érdemes megjegyezni, hogy Tokióban csak 77 ország tudott érmet nyerni. Európában csupán kilenc ország előzött meg minket, a bővebb közép-európai régióból pedig csak Lengyelország és Svájc teljesített jobban.

A szomszédos országok közül csak Ukrajna állt előttünk. Oroszország és Fehéroroszország, bár csak egyéni, „semleges” sportolókkal vehettek részt, így is 25 aranyérmet szereztek a játékokon, amíg Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Ázsia még mindig jelentős távolságban vannak.

Mindössze három országnak sikerült több, mint 100 érmet hazavinni, így az éremtáblázat első helyére Kína került, összesen 220 éremmel, ebből 94 arany, 76 ezüst és 50 bronz. A második helyre Nagy Britanniának sikerült berobbannia, összesen 49 aranyat, 44 ezüstöt és 31 bronzot, tehát összesen 124 érmet zsebeltek be. A harmadik helyezett nem meglepő módon végül az Egyesült Államok lett, nem sokkal lemaradva Nagy Britanniától összesen 105 érmet szereztek, 36 arany, 42 ezüst és 27 bronz érem koronázta a sportolók teljesítményét.

A paralimpián részt vevő 4400 sportoló szavazhatott a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának hat új tagjára. Magyarország Ekler Lucát jelölte a pozícióra, aki a hatodik helyen végzett a szavazáson. Bár a speciális szabályok miatt (egy sportágból legfeljebb két fő kerülhet be) nem tudott bekerülni a bizottságba, teljesítménye kiemelkedő volt.

(MTI)

(Borítókép: Pap Bianka ünnepel a dobogón, miután megnyerte a női 100 méteres hátúszás S10-es döntőjét a 2024-es Párizsi Nyári Paralimpiai Játékok kilencedik napján 2024. szeptember 6-án. Fotó: Ian MacNicol / Getty Images)