Egyéniben ausztrál, csapatban holland győzelem Szilvásváradon

Az akadályhajtás során bóják között kellett szlalomozniuk a fogatoknak a közel telt házas Lipicai Lovasközpontban, minden verőhibáért három hibapont járt, a 187 másodperces limitidő túllépéséért pedig másodpercenként további fél pont.

A vasárnapi zárószám előtt harmadik helyen álló Bram Chardon hibátlan hajtással próbált nyomást gyakorolni a két előtte álló riválisára. Az amerikai Chester Weber ezt nem is bírta el, ugyanis két labdát is levert, így holland ellenfele megelőzte őt. A másfél évtizede szinte verhetetlen Boyd Exellt viszont nem lehetett kizökkenteni. Az ausztrál hajtónak ugyan négy verőhiba is belefért volna, de csak egy labda esett le a bójáról, így fölényesen nyerte meg sorozatban hetedik vb-címét, számolt be tudósításában a Magyar Távirati Iroda.

A csapatversenyben Bram Chardon és Koos de Ronde verőhiba nélküli hajtásával a hollandok az élen maradtak, az elmúlt nyolc vb-ből hetedszer győztek. Az ezüstérem a németeké, a bronz az ausztráloké lett.

Magyar szempontból Dobrovitz József nyújtotta a legjobb teljesítményt, ugyanis egyetlen verőhibája sem volt, így csupán a limitidő túllépése miatt kapott 5,39 hibapontot. Ezzel a teljesítményével egy pozíciót javítva legjobb magyarként 13. lett.

„Fantasztikus élmény volt ilyen közönség előtt versenyezni. Az akadályhajtásban éppen a legidősebb, legrutinosabb lovam döntött úgy, hogy nem akar átmenni a hídon, ebből alakult ki az időtúllépés” – értékelt elégedetten a 2004-ben csapatvilágbajnok vecsési hajtó.

A másik két csapattagnak, ifj. Dobrovitz Józsefnek és a kilencszeres világbajnok Lázár Zoltánnak a 17-es, összetett akadállyal gyűlt meg a baja, előbbi végül egy, utóbbi két labdát is levert. Ez azt eredményezte, hogy csapatban maradtak ötödik helyen a magyarok, míg egyéniben ifj. Dobrovitz a 17., Lázár pedig a 18. lett.

„Ritka ilyen fantasztikus közönség előtt versenyezni, köszönettel tartozunk, hogy ennyien kilátogattak. Olyan fenomenális élmény volt, amit soha nem felejtek el. A 17-es akadályig kézben tartottam a futamot, közel voltam, hogy verőhiba nélkül teljesítsem, ezért vagyok egy kicsit csalódott. Ott megilletődött a két első lovam, és szétestek. Bár ott még fent maradt a labda, de kezdtünk lassulni, majd a 19-esben a bal első ló rálépett a bójára” – mondta a kettesfogathajtásban csapatvilágbajnok ifj. Dobrovitz. Hozzátette, a lehetőségekhez képest nem ért el rossz eredményt, mégis kissé csalódott, mert a maratonhajtásban jobb szokott lenni, mint hetedik.

Az 51 éves Lázár Zoltán arról számolt be, hogy a 17-es akadályban a jobb hátsó lova megijedt, a közönség felhördült, ettől pedig szétesett a fogat, és már nem tudta újra összerántani.

„Mindennap hajszál választott el a jobb szerepléstől. Nem vagyok csüggedt, elvégre ez volt az ötödik és valószínűleg az utolsó hazai vb-m, az előző négyen sikerült dobogóra állnom. Most tudtam, hogy nem leszek világbajnok, de azért van bennem hiányérzet. Eredménycentrikus sportolóként magamra kell erőltetni azt, hogy élveztem ezt a vb-t, ahogy szerettem volna” – fogalmazott Lázár Zoltán.

A csak egyéniben érdekelt magyar indulók közül Papp János a 25., a szilvásváradi ménest képviselő Váczi István a 27., az ugyancsak teljesen hazai közönség előtt szereplő ifj. Galbács Ferenc a 28., a mezőny legfiatalabbjaként Juhász Péter a 30., Galbács Ferenc a 34., míg Tóth-Simon Sándor a 35. helyen fejezte be a vb-t.

Négyesfogathajtó-világbajnokság 2024, Szilvásvárad

egyéni:

1. Boyd Exell (Ausztrália) 146,93 hibapont

2. Bram Chardon (Hollandia) 157,74

3. Chester Weber (Egyesült Államok) 159,13

...13. Dobrovitz József 178,53

...17. ifj. Dobrovitz József 186,11

18. Lázár Zoltán 187,09

...25. Papp János 208,47

...27. Váczi István 210,60

28. ifj. Galbács Ferenc 222,51

...30. Juhász Péter 229,66

...34. Galbács Ferenc 246,22

35. Tóth-Simon Sándor 247,03

csapat: