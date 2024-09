Orbán Viktor gratulált a magyar paralimpia-sportolóknak

A miniszterelnök is reagált a magyar paralimpiai sportolók eredményeire a Facebookon, ahol egy fényképet is megosztott a záróünnepségről.

Magyarország összesen 15 éremmel – öt arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal – zárta a párizsi paralimpiát, ahol a nemzetek közötti éremtáblázaton az összesített 26. helyen végzett. Az elért eredményekre Orbán Viktor miniszter is reagált egy rövid posztban a közösségi oldalán.

Gratulálunk!

– írta a záróünnepségről készült fényképhez a kormányfő, amelyen szerepel az érmek száma is.

A 2024-es párizsi nyári paralimpián a magyar versenyzők több sportágban voltak sikeresek, és akadt közöttük olyan, aki több medáliát gyűjtött, erről szóló összefoglalónkat ide kattintva olvashatja el.

A sport mellett politikai események is voltak a miniszterelnök fókuszában

Orbán Viktor vélhetően szorosan figyelemmel kísérte a paralimpiai eseményeket, hiszen több posztban is gratulált a sportolóknak. A miniszterelnök ugyanakkor a hétvégén a Fidesz szokásos évi kötcsei piknikjén vett részt, amelyen nemcsak politikusok, de előadóművészek is megjelentek. Jelen volt Németh Kristóf, akivel a kormányfő még egy bicepszversenyre is összeállt. Az erről készült videót Orbán Viktor még a TikTokon is közzétette.

A 23. közéleti pikniken Orbán Viktor zárt ajtók mögött tartott beszédében elmondta, nem csupán kormányváltás, hanem egy rendszer megalapítása történt 2010-ben, amelynek alapja, hogy minden magyar, aki tud és akar dolgozni, biztos megélhetésre számíthasson Magyarországon. Emellett megemlítette a családközpontú gazdaság megalapítását, az IMF elküldését és „az egymillió új munkahely megteremtését” is.

A kötcsei piknikről szóló szóló tudósításunk ide kattintva érhető el.