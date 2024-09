Polgár Judit a budapesti olimpia szünnapjára szervezte jubileumi Világsakkfesztiválját

Szeptember 17–18-án immár 10. alkalommal rendezik meg a Polgár Judit Világsakkfesztivált, amelynek ezúttal központi motívuma az inspiráció lesz, míg az első napot, amelyet a Magyar Nemzeti Galériában rendeznek direkt a Budapesten zajló sakkolimpia szabadnapjához igazítottak annak érdekében, hogy a résztvevő versenyzők és kísérők is ott legyenek sportáguk rendezvényén.

Az inspiráció életünk szerves része – hangzott el többször a Világsakkfesztivál csütörtöki sajtóeseményén. Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női játékosa, a fesztivál alapítója kihangsúlyozta: a látogatók és az előadók visszajelzései alapján ez a fesztivál a leginspirálóbb esemény az évben, ezért szeretnek újra meg újra visszatérni.

„Az ő véleményük pedig engem is inspirál. Ezért is választottam idén az esemény központi témájának az inspirációt. Ha visszatekintek, engem a szüleim, a testvéreim és különböző helyzetek inspiráltak gyerekként. Utóbbira példa, amikor 12 éves voltam, és minden idők egyik legragyogóbb sakkozója, Garri Kaszparov a sakkpartimat nézte. Felnőttként egy jó könyvből, egy érdekes előadásból vagy egy tartalmas beszélgetésből is tudok ihletet meríteni. A fesztiválon egyiknek sem leszünk híján.”

A szervezők hozzátették: a kiemelkedő sakk-kultúrával rendelkező cég, a Morgan Stanley támogatásával megrendezett esemény az évfordulókról, a nagy találkozásokról és az ünneplésről szól. Három helyszínen több mint 20 program várja a látogatókat.

A sakk összehozza a családokat és a közösségeket

Szeptember 17-én a Nemzeti Galériában, a fesztivál első napján öt év után közös könyvdedikáláson személyesen találkozhatnak a látogatók a Polgár nővérekkel, valamint szüleikkel. Polgár Judit ehhez kapcsolódóan annyit jegyzett meg, a számukra is felemelő érzésekkel társuló program több mint egy órát szokott tartani, akkor az érdeklődés.

A fesztivál kiemelt programja a közösségi szimultán: Polgár Judit 8 közösséggel, több százezer ember ellen fog játszani.

Egyik ellenfele a Chess.com, a világ legnagyobb sakk közössége. A kihívók között lesz a magyar sportlegendák csapata Kamuti Jenővel, a Nemzet Sportolójával, valamint Varga Ádámmal, a tokiói és a párizsi olimpia ezüstérmes kajakozójával. A művészek közössége a költő és slammer Kemény Zsófival, a zenész Charlie-val, a színművész és rendező Eszenyi Enikővel és az író és rendező Gárdos Péterrel, valamint a sakkinfluenszer Zachary Saine (The Chess Nerd) közössége. A rendhagyó szimultánt délután 14 órától követhetik a nézők a helyszínen és online.

Az idei fesztivál fővédnöke Rubik Ernő. „A játékok, rejtvények varázslatos világának megismerése nagyszerű lehetőség a tanulásra. Polgár Judit minden zegét-zugát bejárta már ennek az elbűvölő világnak és gyerekek ezreinek mutatja meg újra és újra. Nagy örömmel vállaltam a jubileumi Sakkfesztivál védnöki felkérését, hiszen a Kocka 50. évfordulója sem kaphatna méltóbb elismerést a játszva tanulás szimbólumaként” – emelte ki a világhírű forma- és játéktervező a szervezők közleményében.

A fesztiválon a gyerekek mellett a szülők is inspirációt meríthetnek Polgár Judit új hatkötetes interaktív könyvsorozatából, a Sakkpalota varázsvilágából. „A könyvsorozat egy két éven át tartó munka gyümölcse. A szülők a gyerekekkel együtt élhetik át a kalandokat és a kreatív kihívásokat. A könyvekből inspirációt meríthetnek a közös játékhoz. A Sakkpalota közelebb hozza a családokon belüli generációkat” – mondta Polgár Judit.

Fogarasi Norbert, a fesztivált szponzoráló Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője örömét fejezte ki, hogy immár hatodik éve támogathatjuk a Világsakkfesztivált és Polgár Judit küldetését, hogy inspiráljuk a következő generációk stratégiai gondolkodóit. Hozzátette: a sakk cégük életének szerves részévé vált, nemcsak Budapesten, hanem világszerte is.

„Különleges élmény látni, ahogy a sakk összeköti a kollégáinkat – a nagymesterektől a lelkes amatőrökig. Nagy hatással van rám, hogy látom kollégáim sikerét, akár a sakktábla fölött, akár a globális pénzügyi világ élvonalában, ahol ugyanolyan elkötelezettséggel, kreativitással és stratégiai gondolkodással dolgoznak.”

Sikersztorik az oktatásban Magyarországtól Dánián át Szingapúrig

Milyen képességek fejleszthetők a sakkal már 4 éves kortól? Hogyan vehetjük fel a küzdelmet az Alzheimer-kórral a sakk segítségével? Hogyan segíthet a sakk az autista gyermekek szociális képességeinek fejlesztésében? Sakktáborok bevásárlóközpontokban? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszokat kaphatunk a fesztivál második napján a 4. Sakk az oktatásban konferencián (Educational Chess Summit) szeptember 18-án, az InterContinental Hotelben.

14 ország, 20 előadó: világ minden tájáról érkező szakértők előadásaikban a sakkban rejlő lehetőségekről, az oktatásban, a társadalmi kapcsolatok rendezésében és fizikai-mentális egészségünk fejlesztésében betöltött szerepéről is beszélnek.

„A fesztivállal azt szeretném megmutatni hogy a sakk mennyire inspiráló olyan szempontból, hogy mindenben jelen van: a hétköznapi életünkben, a beszédünkben, tudományban, a művészetekben” – mondta Polgár Judit.

A fesztivál második napján, szeptember 18-án délután a BOK Csarnokban, a budapesti sakkolimpia helyszínén is találkozhattok Polgár Judittal, ahol kreatív workshopokkal, játékokkal, fotókiállítással és bemutatókkal várja a látogatókat a Polgár Judit Sakk Alapítvány.

További részletek a 2024-es Világsakkfesztiválról.