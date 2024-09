Történelmi eseménnyel ünnepli 10. évfordulóját Budapesten a FITEQ

A hungarikumnak választott sportág nemzetközi szövetsége most először rendezi Budapesten a világbajnokság utáni legrangosabb versenysorozatának idei utolsó állomását, a Teqball World Series Budapestet, mely egyben a Teqball rohamos fejlődésének ünnepe is lesz, hiszen éppen tíz éve osztották meg az első videót a vadonatúj sportágról a világhálón – olvasható a szervezet közleményében.

„Egy évtizeddel ezelőtt, amikor 2014-ben megosztottuk az első nyilvános videót a teqballról, még nem sejtettük, milyen izgalmas és felfoghatatlan időszak kezdődik az életünkben” – idézte fel Borsányi Gábor, a FITEQ elnöke, a teqball társmegalkotója.

„Minden egy álommal kezdődött, de kemény munkával és szenvedéllyel folytatódott, amely a mai napig jelen van a Teqball életében. Azóta 156 országban van szövetségünk, a teqball hungarikummá vált, de ami a legfontosabb, a sporttal értéket teremtettünk, mert aki játszik, jól érzi magát, és pozitív energiákat oszt meg” – mondta a sportvezető.

A vegyes páros kategória csoportmérkőzései október 3-án kezdődnek, pénteken a férfi páros meccseivel folytatódik a nemzetközi megmérettetés a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban, míg női párosban október 4-én játsszák a többi versenynaphoz hasonlóan az összes mérkőzést a döntők kivételével, amelyek másnap, vasárnap 17 órától kezdődnek.

A világbajnok magyarok közül Bányik Csaba, Katz Balázs, Blázsovics Ádám, Bakó Ádám, Janicsek Zsanett, Izsák Anna és Vasas Lea is megpróbálja elhódítani a trófeát honfitársaikkal egyetemben, de a székelyföldi világbajnoknak, Györgydeák Apornak egyaránt lehet majd szurkolni a többi nemzet legjobbjaival együtt. Jól mutatja a sportág térnyerését, hogy több 18 év alatti játékos is indul. A legfiatalabb a dán Frederik Guldborg-Mondrup lesz, aki nemrég töltötte be a 14. életévét, és a FITEQ által biztosított szabadkártyával került be a legjobbak közé.

Összesen három kontinensről, 21 országot képviselve, 107 játékos indul a Teqball World Series Budapest világkupán, amelyre közel kétszer ennyien jelentkeztek, viszont az idén bevezetett szabályok alapján maximalizálják a játékosok számát, és a FITEQ világranglistapontok szerint biztosítja a nemzetközi szövetség, hogy a legjobbak lépjenek asztalhoz.

Az esemény a nézők számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.