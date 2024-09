Radnóti László: Három komoly rákműtéten vagyok túl

Radnóti László, a legendás sportriporter a Sportálnak adott interjújában rögtön az elején egy címjavaslattal élt a kérdező felé, ami a Hattyúdal lett volna, ugyanis elmondása szerint talán ez lehet az utolsó nagyobb lélegzetvételű beszélgetés, amit vele készítenek, lévén három rákműtéten van túl.

Végül nem ez lett a cím, de a témánál maradva Radnóti elmondta, hogy optimista, és egyáltalán „nem szellemi elborultságban töltöm a napjaim”. Cikkeket ír és az olimpia és paralimpia után, a karrierje végéhez közeledve elgondolkodott rengeteg dolgon.

Ez az ország tele van sértődött emberekkel, ennek az az oka, hogy nem tudnak a munkahelyek méltón elköszönni tőlük annyi év után

– emelt ki egy példát, majd egy másikkal folytatva hozzátette, keserűséggel tölti el, hogy mennyire eltávolodtunk az olimpia eredeti eszméjétől, az istenbékétől. „Most az olimpia arcul csapását látjuk” – summázott arra célozva, hogy az oroszok a háború miatt nem indulhattak az ötkarikás játékokon Párizsban. Ezután több olimpiát is felidézett abból a kilencből, amit közvetített, de arra jutott, hogy

a személyes kedvenc olimpiám Barcelona. A város utánozhatatlan hangulata és a számtalan magyar sikereknek köszönhetően. Élesen él bennem a cselgáncsozó Kovács Antal győzelme, aztán sporttársa, Hajtós Berci döntője, aki megnyerte a végső összecsapást, mégis elvették tőle a bírák az aranyérmet

– mesélte.

84 év, 104 ország

Radnóti maga is sportember volt, vívott, ráadásul nem is akármilyen szinten. 1987-ben szenior világbajnoki címet szerzett Lousanne-ban, de a Színészek–Újságírók-rangadókon is többször a pástra lépett. Emellett kézilabdázott is, az egyetemi évek alatt például Szegeden.

A rádiós legenda jelenleg 84 éves, pályafutása során 104 országban járt már, és mindenhol a temetőt látogatta meg először. Elég érdekes egy szokás, erről azt mondta, hogy

a temető nem hazudik, bár tudjuk, csak nélkülözhetetlen emberek fekszenek benne, de a sírok között sétálva megelevenedik az ott élők múltja.

Radnótinak három gyermeke és három unokája van. Egyik fia Ausztráliában él, ahol unokája viszi tovább a hagyományt, a vívócsapat tagja. Másik fia tájrehabilitációval foglalkozik, lánya pedig éppen pszichológia nagydoktorijára készül.