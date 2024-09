Rapport Richárd remekelt, rangadót nyert a magyar férfi csapat a sakkolimpián

Rapport Richárd nagyszerű győzelmével ötödik fordulós mérkőzését is megnyerte a legjobb magyar férfi csapat a budapesti sakkolimpián, így továbbra is százszázalékos. Az első számú hazai női együttes szintén begyűjtötte a két pontot vasárnap.

A nyílt szekcióban a házigazda kilencedikként rangsorolt válogatottja Salvador és Peru könnyed legyőzése után alaposan megizzadt Ausztria és Olaszország legjobbjai ellen, és nem számíthatott könnyű összecsapásra a 15. helyen kiemelt Ukrajnával szemben sem, amely a torna egyik legnagyobb szenzációját keltve szombaton felülmúlta a legerősebbnek tartott amerikai négyest.

A szombati veresége után ezúttal pihenő Lékó Péter hiánya miatt most először két asztalon is a riválisnak volt magasabb az Élő-pontszáma, a magyarok mégis 2,5-1,5-es sikert ünnepelhettek. A női kvartett a pénteki vereség miatt újfent könnyebb ellenféllel találkozott, Észtország nem is okozott problémát, a balti ország képviselői pontot sem szereztek.

A férfi csapatban ezúttal az éltáblás Rapport Richárd szállította a győzelmet. A válogatott nagy visszatérője kifejezetten bonyolult partit játszott az ukránok élő legendájával, Vaszil Ivancsukkal, aki két ízben is több mint húsz percet gondolkodott az álláson.

Ennek meglett a böjtje, mert a kétszer szovjet, kétszer már ukrán színekben olimpiai bajnok nagymester az időzavarban pontatlanul manőverezett.

Eközben Rapport felkészülését dicséri, hogy a kulcslépéseknél is – amikor csak egy megoldás volt igazán jó – percek alatt megtalálta a tökéletes húzást. Az 55 éves Ivancsuk a 26. lépésben elkövetett, vezérébe kerülő baklövése után Rapport válaszlépését sem várta meg, azonnal feladta a partit.

A másik három táblából a másodikon és a negyediken nem alakult ki komoly csata, az orosz születésű Szjugirov Szanan, illetve Gledura Benjamin egyaránt világossal vívott kiegyenlített játszmát, előbbi a korábbi világbajnok Ruszlan Ponomarjovval.

Mindkettő még a negyvenedik lépésnél esedékes időellenőrzés előtt döntetlennel zárult, mivel nekik és ellenfeleiknek sem volt komoly győzelmi esélyük. Berkes Ferenc viszont sötéttel igencsak hullámzó partit játszott a világranglistán előtte álló riválisával.

Egyik fél sem tudta kihasználni, amikor kedvezőbb helyzetben volt, a kétbástyás végjáték pedig szintén remivel zárult, így a 28 éves Rapport pazar győzelme ért magyar sikert.

A magyarokon kívül még a másodikként és harmadikként rangsorolt India és Kína, valamint bombameglepetésre a 21. helyen kiemelt Vietnam maradt százszázalékos.

Előbbi kettő Azerbajdzsánt és Spanyolországot verte, utóbbi Lengyelországot múlta felül.

A magyar női csapatnak egyáltalán nem okozott gondot az észtek felülmúlása. A mindössze 17 esztendősen éltáblás Gaál Zsóka a mostani tornán először találkozott nála előrébb rangsorolt ellenféllel, akire világossal a D oszlopon a hetedik sorba juttatott gyaloggal helyezett nyomást, majd ebből fakadó futóelőnyét kihasználva diadalmaskodott.

A többi táblán már a magyar játékosok számítottak esélyesnek. Közülük Hoang Thanh Trang sötéttel hamar gyalogelőnybe került, ennek köszönhetően a partit végig irányítva nyert. Terbe Julianna világossal szintén végig fölényben játszva gyűjtötte be a teljes pontot, Lázárné Vajda Szidónia viszont szorult helyzetből fordította maga javára az állást, így tette teljessé a magyar diadalt.

A nőknél a legerősebbnek tartott indiai csapat mellett meglepetésre Örményország és Mongólia maradt százszázalékos.

A férfiaknál a magyar B csapat váratlanul kikapott Chilétől, míg az U25-ös együttes 4–0-ra verte Libanont, a nőknél a második számú négyes – a legjobbak második fordulós sikeréhez hasonlóan – legyőzte Ecuadort, míg az U25-ös kvartett a papírformának megfelelően 4–0-ra kikapott Romániától.

A férfi A válogatott tíz, a B és az U25-ös hat ponttal várja a folytatást, a nőknél a két felnőtt csapat egyaránt nyolc-, míg az U25-ös ötpontos.

A 45. sakkolimpia hétfőn 15 órától a hatodik fordulóval folytatódik. A svájci rendszerű, 11 fordulós viadal jövő vasárnap zárul, az egyetlen szabadnap a kedd lesz, írja az MTI.

45. Sakkolimpia

BOK Csarnok

5. Forduló

Nyílt torna

Férfiak

Magyarország–Ukrajna 2.5:1.5

Vaszilij Ivancsuk (2635)–Rapport Richárd (2715) 0:1

Szjugirov Szanan (2644)–Ruszlan Ponomarjov (2654) döntetlen

Anton Korobov (2650)–Berkes Ferenc (2605) döntetlen

Gledura Benjámin (2628)–Volodomir Oniscsuk (2610) döntetlen

Magyarország B–Chile 1.5:2.5

Bánusz Tamás (2605)–Cristóbal Henríquez (2604) 0:1

Pablo Salinas (2479)–Prohászka Péter (2542) 1:0

Antal Gergely (2544)–Rodrigo Vásquez (2457) döntetlen

Hugo López (2379)–Papp Gábor (2550) 0:1

Magyarország C–Libanon 4:0

Amro El-Dzsavik (2296)–Kántor Gergely (2537) 0:1

Krstulovic Alex (2452)–Adib Arkadan (2181) 1:0

Joe Asszad (2150)–Juhász Ágoston (2427) 0:1

Karácsonyi Gellért (2403)–Antoine Kasszisz (2085) 1:0

Az állás: 1. India 10 csapatpont (108 Sonnborn-Berger-pont), 2. Kína 10 (86), 3. Vietnám 10 (83), 4. Magyarország A 10 (77.5), ...40. Magyarország B 6 (59), ...54. Magyarország C 6 (47)

Nők

Magyarország–Észtország 4:0

Gaál Zsóka (2385)–Mai Narva (2420) 1:0

Margareth Olde (2135)–Hoang Thanh Trang (2351) 0:1

Terbe Julianna (2245)–Sofia Blokhin (2036) 1:0

Trijn Narva (2066)–Lázárné Vajda Szidónia (2283) 0:1

Magyarország B–Ecuador 3:1

Mihók-Juhász Barbara (2193)–Anahí Ortiz (2229) döntetlen

Evelyn Wagenschuetz (2036)–Karácsonyi Kata (2233) 0:1

Demeter Dorina (2199)–Rocio Vásquez (1981) 1:0

Arlette Guerrero (1868)–Terbe Zsuzsanna (2168) döntetlen

Magyarország C–Románia 0:4

Irina Bulmaga (2406)–Sulyok Eszter (2080) 1:0

Tóth Lili (2105)–Mihaela Sandu (2248) 0:1

Carmen Voicu-Jagodzinsky (2271)–Gömböcz Zsófia (2061) 1:0

Nandin-Erdene Davaademberel (2039)–Miruna-Daria Lehaci (2180) 0:1

Forrás: NSO

Az állás: 1. India 10 csapatpont (93 Sonneborn-Berger-pont), 2. Örményország 10 (88), 3. Mongólia 10 (75), ...8. Magyarország A 8 (74.5), ...19. Magyarország B 8 (67), ...87. Magyarország C 5 (27.5)