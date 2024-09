Pénteken a darts legnagyobb világsztárjaival startol a sportág budapesti ünnepe

A darts aktuális csillagai igazi sztárok, akiknek a helyszínen tízezrek, a tévéképernyők előtt pedig világszerte tízmilliók szurkolnak. Michael van Gerwen, Peter Wright és Michael Smith mellett egy újabb üstökös is egyre fényesebben ragyog: Luke Littler még csak 16 éves, de már bizonyított a sport legnagyobbjai között. Budapesten lesz a tavalyi budapesti bajnok Dave Chisnall, illetve a vb-címvédő Luke Humphries is. Tavaly 19 ezer néző tombolta végig a dartsparádét, várhatóan idén is remek hangulat, valamint négy hazai versenyző, Csóka András, Bezjian Alberto, Jehirszki György és Végső János várja a rajongókat. A meccs nem babra megy:

a 175 ezer angol font (nagyjából 78 millió forint) összdíjazású torna győztese 30 ezer fontot (több mint 13 millió forint) vihet haza.

A PDC European Tour 11. állomása különleges helyet foglal el a hazai rajongók szívében, hiszen ezt a versenyt Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik. A versenysorozatot közvetítő Network4 Media Group helyszíni közvetítéssel és stábbal mutatja meg a hétvége minden fontos pillanatát. A két kommentátor Kassai-Tóth Csaba és Lukács Viktor lesz, a szakkomentátorok pedig Barta Zsolt és Molnár László. A Network4 csapata a helyszínről tudósításokkal, interjúkkal jelentkezik be, a riporterek igyekeznek megszólítani az összes fontos szereplőt. Tizenhárom órától egészen este tizenegyig folyamatosan érkeznek majd a dartstartalmak.

A PDC European Tour budapesti versenyét, a Hungarian Darts Trophyt a Network4 Media Group közvetíti, amit a nézők a MAX4 csatornán és a NET4+ streamingszolgáltatón követhetnek.