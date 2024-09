Intenzív osztályra kellett szállítani az óriásit eső magyar kerékpárost

Több helyen is eltört az arccsontja a BMX Freestyle egyik legnagyobb hazai alakjának, Kempf „Zozó” Zoltánnak a Svájcban rendezett EUC Freestyle Európa-bajnokságon – számolt be az MKSZ. „Gyakorlata közben olyan balszerencsésen esett, és ért talajt, hogy fejsérülése miatt azonnal kórházba, intenzív osztályra szállították, ahol jelen pillanatban is megfigyelés alatt tartják” – olvasható a szervezet által közzétett posztban, melyben hangsúlyozzák, jelenleg stabil a versenyző állapota.

Város Viktória szakágvezető elmondta: beszélt, kommunikált a versenyzővel, aki mindenre reagál, de a következő pár óra meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy Kempf pihenni tudjon.

A délutáni fináléban így is lesz két magyar érdekelt Krausz Kristóf és Újváry Zoltán személyében – jegyezte meg az MKSZ.