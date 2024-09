Eb-aranyéremmel vett elégtételt Mocsári Bence a Párizsban történtek után

Lehmann Csongor győzelme után Mocsári Bence is megnyerte a Vichy-ben zajló Európa-bajnokságot. A PTS5 kategóriában versenyző paratriatlon versenyző ötödik lett Párizsban a paralimpián, ahol kerékpáros bukása ellenére már nagyon közel volt a dobogóhoz, így most hatalmas elégtétel számára az Európa-bajnoki siker.

Aggasztó előjelekkel indult a verseny, az úszás előtt eleredt az eső a franciaországi Vichy-ben, ami az olimpia után ezen a versenyen is kockázatossá, balesetveszélyessé tehette volna a kerékpáros szakaszt. Végül nem volt gond. Simán el tudott rajtolni a futam és Mocsári Bence a negyedik helyen, 35 másodperc hátránnyal zárta az úszást, majd a váltás közben ebből 15 másodpercet lefaragott.

Kemény, gyors tempót diktált a kerékpározás elején az ír és a portugál versenyző, Bence a harmadik körre tudott közel kerülni hozzájuk, miközben az őt üldöző töröktől 40 másodperces távolságra elszökött. Itt is jól sikerült a depo, harmadikként szállt le a bicikliről és másodikként kezdte meg a futást, mindössze tíz másodperces hátránnyal.

Futás közben folyamatosan zárkózott fel az ír Tom Williamsonra, miközben a portugál Marquez jött szorosan mögötte. Williams nem bírta a tempót, leszakadt, a portugál viszont beerősített és az élre állt, ám Mocsári Bence végig árnyékként követte, tudva, hogy a hajrában neki van jobb esélye.

Így lett, bejött a taktika, Mocsári Bence óriásit hajrázott és ezzel eddigi karrierje legnagyobb eredményét elérve Európa-bajnok lett.

„Ez karrierem fénypontja, az biztos! Nagyon kemény menet volt. Őszintén, nagyon elfáradtam, kiadtam mindent magamból, de közben élveztem is a versenyt. Jól esett elsőként átszakítani a célszalagot. Nagy sprint volt a vége, de nagyon jó volt nyerni. Innen már csak felfelé szeretnék menni, ami talán túlzásnak hangzik, de ez egy szép eredmény és keményen megdolgoztunk érte, amiből kijött ez végre. Jó volt az ötödik hely a paralimpián, de ott elestem, pedig anélkül meglett volna a negyedik hely és ez most egy jó revans. Jól esett végre kiadni magamból mindent és a maximumot nyújtani” – mondta a friss Európa-bajnok paratriatlonos, Mocsári Bence.

Edzője, Tóth Szilárd azt tette hozzá, hogy nagyon sokat jelent nekik ez a győzelem, mert a paralimpián négy másodperccel kapott ki a portugáltól, ami nagyon fájt tanítványának.

„Az eséssel vesztett 25 másodpercet és magát hibáztatta egy kicsit. Persze az ötödik hely is csodálatos volt, de nagyon akart bizonyítani, hogy képes megverni a portugál riválisát, és nagy eredmény, hogy ezzel Európa-bajnoki címet is sikerült szereznie. A tavalyi világbajnoki negyedik hely és a paralimpiai ötödik után most ez hihetetlen szintlépés Bencének.”

A franciaországi Vichy-ben rendezett Európa-bajnokság dupla sikert hozott a magyar triatlonnak, hiszen szombaton Lehmann Csongor szintén óriási hajrával nyerte az elit férfi mezőny versenyét és ezzel a magyar triatlon 40 éves történetének legnagyobb sikerét érte el. Most először állhatott magyar triatlonos versenyző világversenyen a dobogó tetején az elit kategóriában, olimpiai távon.