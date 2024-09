Műtéte után jövő héten kezdi meg a gyógytornát világbajnok sportolónk

A 2023-ban az Év legjobb női sportolójának választott versenyző szerdán a Nemzeti Sportrádióban elmondta, jövő héten kezdi a gyógytornát, január körül már hajóba ülne, így elég lehet négy hónap felkészülni a világbajnokságra.

A világ- és Európa-bajnok (ILCA 6) sportoló esélyesként utazott a párizsi olimpiára, ám súlyos sérüléssel, porckorongsérvvel versenyzett, így is két futamgyőzelmet szerzett, és a 14. helyen végzett. Érdi Mária kiemelte, már öt éve küzd derékproblémákkal, ez számára a mindennapok részévé vált, de tudta, ha romlik a helyzet, az veszélyeztetheti olimpiai szereplését. Ez bekövetkezett, másfél hónappal az olimpiai rajt előtt rosszabbodott az állapota.

Nem tudtam rendesen járni, felmerült bennem, hogy érdemes-e végig versenyezni, súlyt is vesztettem, erőnlétem, állóképességem is romlott, és mentálisan is nehéz helyzet volt elfogadni, hogy messze vagyok a teljesítő képességemtől