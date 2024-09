Egyedi bankkártyát kapnak azok az olimpikonok, akik nyolc között végeztek

Az MBH Bank a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos bankja és stratégiai partnere, ennek keretében az idei olimpia során is végig támogatta a Párizsban versenyző sportolókat, emlékeztetett a cég hétfői közleményében. A Visa, az olimpiai és paralimpiai játékok globális fizetéstechnológiai partnere, a 2000-ben alapított Team Visa programján keresztül az elmúlt negyed évszázadban közel 700 sportoló támogatója. Az olimpikonok teljesítménye előtt tisztelegve a két cég most közösen piacra bocsátotta a MOB Visa Signature Metal prémium bankkártyát, amelyet azok az olimpikonok kaphatnak meg, akik az idei párizsi olimpián, valamint az ötkarikás játékokon valaha a legjobb nyolc helyezett között végeztek.

„Az idei év, különösen pedig a nyári hónapok az olimpia szellemiségében teltek. Szerettük volna az idei és minden valaha volt olimpiai sportoló felé elismerésünket és támogatásunkat kifejezni, ezért minden korábbi és újdonsült bajnoknak, aki az első nyolc hely valamelyikén végzett, felajánljuk a dicsőséges olimpiai eredményt felelevenítő, prémium bankkártyánkat. Ezzel a kártyával nem csupán a pénzügyi világban szeretnénk támogatást nyújtani számukra, hanem egyfajta tisztelgésként is tekintünk rá a sportolóink teljesítménye előtt, akik példát mutatnak kitartásból, erőből és elhivatottságból” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

„A Visa örömmel vesz részt ebben az egyedülálló kezdeményezésben, amely a magyar olimpikonokat ismeri el egy igazán személyes, a kiemelkedő olimpiai eredmény emlékét őrző tárggyal. Az egyedi Visa Signature Metal bankkártyákat Magyarországon először az MBH Bankkal bocsátjuk ki. A sportolók pedig azon túl, hogy biztonságosabban fizethetnek és számos Visa Prémium Programban szereplő szolgáltatást is igénybe vehetnek, teljesítményük elismerését mindennap maguknál hordhatják” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A MOB Visa Signature Metal bankkártya több szempontból is különleges, hiszen az MBH Bank és a Visa most először bocsátanak ki Signature bankkártyát Magyarországon, ami a Visa egyik legmagasabb kategóriájú kártyája. Továbbá, a most piacra bocsátott bankkártya hazánkban a Visa első fémből készült kártyája. A kártyát bármelyik magyar sportoló igényelheti, aki az idei vagy korábbi olimpián az első nyolc legjobb versenyző között végzett, igénylés esetén pedig a kártya egyediségét és különlegességét hangsúlyozva felkerül rá az olimpiai helyezett megmérettetésének dátuma és helyszíne, ezáltal is megemlékezve a győzelemről.

Hazánkban több mint 10 millió bankkártya van forgalomban, amelynek 5 százaléka prémium kategóriájú, ami azt jelenti, hogy a használója számos exkluzív szolgáltatást vehet igénybe.

A MOB Visa Signature Metal prémium bankkártya éves díja 0 forint, MBH Bank számla mellé igényelhető, és számos előnyös szolgáltatást kínál az olimpikonok számára. Például a Visa Concierge szolgáltatás révén a kártyatulajdonosok dedikált telefonszámon érhetik el azt a speciális ügyfélszolgálatot, amely számos, hétköznapokban megoldandó helyzetre megoldást kínál, legyen az egy születésnapi ünneplés megszervezése, mozijegy vásárlása, autókölcsönzés vagy házhoz szállítás.

A Visa Luxushotel Kollekciójának köszönhetően a világ legjobb szállodái által nyújtott prémium szolgáltatások kínálatából is válogathatnak az olimpiai sportolók. Az utazást a kártyával járó Visa Bidroom kedvezményes szállásközvetítő portál, a Reptéri Lounge exkluzív platinum reptéri várók, továbbá a járatok késése, zsúfoltsága vagy törlése esetén megoldást nyújtó Visa SmartDelay szolgáltatás teheti kellemesebbé, a prémium utasbiztosítás pedig biztonságosabbá. Emellett az MBH Bank elsőbbségi telefonos kiszolgálást is biztosít, amelyet a kártya birtokosai a hét minden napján, bármely órában elérhetnek az MBH Exkluzív telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

A MOB Visa Signature Metal kártya részletes leírása és a kapcsolódó szolgáltatások elérhetők a termékoldalon keresztül.